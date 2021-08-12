Осужденный мценской колонии вёл служебную документацию вместо сотрудника УФСИН

Прокурор области выявил нарушения в мценской колонии.

Прокурор Орловской области совместно с председателем общественной наблюдательной комиссии проверил соблюдение законодательства в колонии-поселении в г. Мценске.

Проверкой выявлены нарушения требований законодательства о материально — бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных, факты нарушения режима отбывания наказания, ненадлежащего проведения воспитательной работы.

Так, выявлен факт возложения на одного из осужденных обязанности по заполнению служебной документации вместо сотрудника исправительного учреждения.

Характеристики ряда осужденных, обратившихся в суд с ходатайствами об условно-досрочном освобождении, содержали неполную информацию о личности осужденных, не указывались сведения о принимаемых ими мерах к возмещению вреда, причиненного преступлениями.

В ходе проверки по фактам выявленных нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического законодательства прокуратурой вынесены 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица КП-7 и должностных лиц колонии. Также принесен протест на решение начальника колонии, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, прокурором области в исправительном учреждении проведён личный приём осужденных, отбывающих наказание. По всем проступившим от осужденных вопросам прокурором области даны разъяснения, назначены проверки. Рассмотрение обращений, поступивших на личном приеме, поставлены прокурором области на контроль.

Ряд вопросов был разрешен на месте, по отдельным вопросам назначены проверки и даны поручения.

По результатам выезда будет дана правовая оценка состоянию ведомственного контроля со стороны руководства УФСИН России по Орловской области.

По информации прокуратуры Орловской области