20 ноября 2019



Освещение сквера Гуртьева не выдержало критики депутатов

На заседании профильного комитета депутат Владимир Букалов предложил использовать удачный, на его взгляд, опыт освещения. По его наблюдения и на площади Содружества и в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии смогли сделать достаточно яркий и ровный свет. В тоже время, в сквере Гуртьева в этом году была реконструирована система освещения, однако свет там получился тусклым.

«Сравните с тем, как удачно получилось в сквере 5-ой Орловской стрелковой дивизии – так надо делать и в других местах», – посоветовал Владимир Букалов.

Кстати, как заметили наши коллеги из других СМИ, не только уровень освещённости, но сами фонари стали предметом дискуссии в интернет-пространстве среди жителей Орла. “Добрая часть населения выразила недовольство удручающей эстетикой новых скверов из-за обилия серого цвета и фонарных столбов, напоминающих «виселицы», и при этом удаления зелёных насаждений”, — пишет издание “ИнфоОрел”.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2019 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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