Освещение сквера Гуртьева не выдержало критики депутатов

На заседании профильного комитета депутат Владимир Букалов предложил использовать удачный, на его взгляд, опыт освещения. По его наблюдения и на площади Содружества и в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии смогли сделать достаточно яркий и ровный свет. В тоже время, в сквере Гуртьева в этом году была реконструирована система освещения, однако свет там получился тусклым.

«Сравните с тем, как удачно получилось в сквере 5-ой Орловской стрелковой дивизии – так надо делать и в других местах», – посоветовал Владимир Букалов.

Кстати, как заметили наши коллеги из других СМИ, не только уровень освещённости, но сами фонари стали предметом дискуссии в интернет-пространстве среди жителей Орла. “Добрая часть населения выразила недовольство удручающей эстетикой новых скверов из-за обилия серого цвета и фонарных столбов, напоминающих «виселицы», и при этом удаления зелёных насаждений”, — пишет издание “ИнфоОрел”.