28 марта 2019



Освещение в городских парках и скверах восстановят до 1 мая

До 1 мая предстоит отремонтировать световые конструкции на Тургеневском и Октябрьском мостах, в скверах Ермолова и Артиллеристов, на Александровском мосту, ул. Ленина, информирует пресс-служба администрации г. Орла.

На прошлой неделе состоялось выездное совещание с представителями ПАО «Ростелеком» и АО «Орелоблэнерго» по обследованию общественных пространств с целью выявления причины неполадок. В сквере Артиллеристов произошел порыв кабеля. Место поломки установлено, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы.

В данный момент восстановление освещения ведется на ул. Ленина, на Бульваре Победы. В сквере Ермолова работы завершатся через 10 дней.

Всего ПАО «Ростелеком» предстоит восстановить 116 фонарей, установленных на протяжении улично-дорожной сети.

 

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Опубликовано 28 Мар 2019 в 15:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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