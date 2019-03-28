Освещение в городских парках и скверах восстановят до 1 мая

До 1 мая предстоит отремонтировать световые конструкции на Тургеневском и Октябрьском мостах, в скверах Ермолова и Артиллеристов, на Александровском мосту, ул. Ленина, информирует пресс-служба администрации г. Орла.

На прошлой неделе состоялось выездное совещание с представителями ПАО «Ростелеком» и АО «Орелоблэнерго» по обследованию общественных пространств с целью выявления причины неполадок. В сквере Артиллеристов произошел порыв кабеля. Место поломки установлено, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы.

В данный момент восстановление освещения ведется на ул. Ленина, на Бульваре Победы. В сквере Ермолова работы завершатся через 10 дней.

Всего ПАО «Ростелеком» предстоит восстановить 116 фонарей, установленных на протяжении улично-дорожной сети.