Освидетельствование инвалидов будет сопровождаться видеозаписью

С 10 февраля 2017 года вступают в силу изменения, касающиеся организации деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.

Одним из нововведений является использование при проведении медико-социальной экспертизы аудио- и видеосъёмки. Правда, аудио- и видеофиксация процесса освидетельствования будут производиться в порядке, определяемом руководителем учреждения, и при условии обязательного соблюдения требований законодательства о персональных данных и врачебной тайне. Записи с заседаний бюро необходимы для контроля за их деятельностью со стороны вышестоящих инстанций, а также для установления истины в конфликтных ситуациях с пациентами.

Другое нововведение оказалось хорошо забытым старым. Минтруд России возродил традицию проведения выездных заседаний бюро медико-социальной экспертизы на базе медицинских организаций. Теперь специалисты бюро снова смогут выезжать в районы области и освидетельствовать инвалидов на базе ЦРБ. Также освидетельствования граждан станут возможны, как и прежде, на базе городских поликлиник и диспансеров. Это сделает государственную услугу по проведению медико-социальной экспертизы более доступной для населения.

 

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Опубликовано 07 Фев 2017 в 10:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 25

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