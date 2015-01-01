Освидетельствование инвалидов будет сопровождаться видеозаписью

С 10 февраля 2017 года вступают в силу изменения, касающиеся организации деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.

Одним из нововведений является использование при проведении медико-социальной экспертизы аудио- и видеосъёмки. Правда, аудио- и видеофиксация процесса освидетельствования будут производиться в порядке, определяемом руководителем учреждения, и при условии обязательного соблюдения требований законодательства о персональных данных и врачебной тайне. Записи с заседаний бюро необходимы для контроля за их деятельностью со стороны вышестоящих инстанций, а также для установления истины в конфликтных ситуациях с пациентами.

Другое нововведение оказалось хорошо забытым старым. Минтруд России возродил традицию проведения выездных заседаний бюро медико-социальной экспертизы на базе медицинских организаций. Теперь специалисты бюро снова смогут выезжать в районы области и освидетельствовать инвалидов на базе ЦРБ. Также освидетельствования граждан станут возможны, как и прежде, на базе городских поликлиник и диспансеров. Это сделает государственную услугу по проведению медико-социальной экспертизы более доступной для населения.