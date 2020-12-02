От «химии» в цифрах – к химии в продуктах

№42 (621) от 2 декабря 2020 г.

Всю прошедшую неделю «специалисты» из «серого» дома пытались нивелировать крайне негативную социально-экономическую ситуацию в Орловской области победными релизами о достижениях в агропромышленном комплексе региона.

Может, притянутые за уши цифры и ласкали слух малокомпетентного в вопросах сельского хозяйства губернатора Андрея Клычкова, но у жителей области, где каждый третий по происхождению из крестьян, на этот счет своё мнение. Орловчан, оставивших свои комментарии на сайтах отдельных СМИ, умилили нестыковки, откровенное вранье и приписки в отчетности местных чиновников.

Чем меньше молока, тем больше масла

Всё началось с молока, точнее, с сообщения о том, что Орловский завод ГК «Сыробогатов» вышел на максимальные месячные показатели выпуска продукции. По данным официального областного портала, предприятие выпускает 905 тонн сыра, 116 тонн масла сливочного и 2450 тонн сыворотки молочной.

Общеизвестно, что расход молока базисной жирности на 1 кг сливочного масла составляет примерно 25 кг. Конечно, если предполагается, что масло будет по-настоящему сливочным, а не сливочно-растительным. Таким образом, без учета всяких потерь, только на декларируемый объем выпускаемого сливочного масла требуется 2900 тонн молока в месяц.

Смотрим дальше: на 1 тонну популярных швейцарского, российского, голландского круглых сыров (массовая доля жира в сухом веществе сыра — 50 %) уходит в среднем 10-12 тонн молока. Это еще 9050-10860 тонн сырья. Сыворотку во внимание не берем, поскольку это побочный продукт при производстве сыров. Таким образом, по самым скромным подсчетам, только одному молокоперерабатывающему предприятию ГК «Сыробогатов» в Орле требуется 11 950-13760 тонн молока ежемесячно.

А теперь обратимся к официальным данным Росстата: в октябре 2020 года крупными, средними и малыми сельхозорганизациями Орловской области отгружено (передано) всего 8224 тонны молока КРС собственного производства. Давайте представим невероятное: даже если все без исключения сельхозорганизации региона сдадут своё молоко на Орловский завод ГК «Сыробогатов», то и этого объема будет недостаточно для планируемых максимальных месячных показателей выпуска продукции.

Вспомним, по какой причине из Орла в Липецк ушла известная компания «Данон». Если ей не хватало орловского молочного сырья в начале 2017 года, то теперь, когда Клычков с Борзенковым за три года снизили производство молока практически на 5 тысяч тонн, а поголовье молочных коров сократили более чем на 2 тысячи голов, и вовсе не время хвалиться рекордами в производстве молочной продукции. Клычкову впору не сомнительные победные релизы в роликах демонстрировать, а реквием по загибающейся орловской деревне читать. Только за последний год уничтожены два мощнейших молочных комплекса — ООО «Юпитер» и ООО «Добрая вода» — из-за распространившегося там туберкулеза коров, однако наши топ-менеджеры продолжают радоваться аграрным успехам как ни в чем не бывало.

А что происходит сейчас с другими молокоперерабатывающими предприятиями области? Их восемь. На каком сырье они работают, и продукцию какого качества выпускают? Хорошо, если им каким-то чудом удаётся закупать натуральное молоко для переработки в соседних регионах. Но кто гарантирует, что от безвыходности и в целях экономии средств в технологии не используются растительное сырье и другие добавки?

Губернатор по каким-то причинам полагает, что доверие орловчан к тому, что он рассказывает, безгранично. Он ошибается. Сколько Клычков и его заместитель по АПК Борзенков заявляли проектов в молочном животноводстве? Как минимум три, в том числе, проект по строительству молочно-товарной фермы на 1199 голов КРС в Знаменском районе ООО АПК «Русь». Прошло почти три года, а молочно-товарной фермы как не было, так и нет, только последних коров из прежнего предприятия АПК «Русь» сдали на мясокомбинат. Вдобавок дочернее предприятие инвестиционной компании — ООО «Региональная кормовая база «Орел — Растениеводство» — минувшим летом оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства. Россельхознадзор установил факт зарастания 401 гектара земли сорной травой, деревьями и кустарниками.

Так что на витрины орловских магазинов с молочной продукцией сегодня поневоле приходится смотреть с опаской. И есть в чем сомневаться, на самом деле.

Зато у нас всё хорошо!

По данным вице-президента МА «Антиконтрафакт», заместителя председателя Экспертного совета при госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Байсолта Хамзатова, доля молочного фальсификата в Черноземье достигает 17%. «Есть официальные данные, и в то же время имеются результаты исследований различных независимых институтов, ассоциаций и общественных организаций, проводимые в режиме нон-стоп. Так, по данным Россельхознадзора, объем фальсификата в молочной отрасли составляет порядка 17%, тогда как независимые эксперты называют цифру от 35 %», – высказался Хамзатов.

Как сообщает DairyNews.ru, в сентябре 2020 г. на сайте департамента защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии было опубликовано уведомление о выявлении запредельного содержания глицидиловых эфиров и 3MCPD в вафельных тортах российского производства.

На сайте ведомства сообщается, что вафельный торт «Аленка» российского производства, поставляемый на рынок Германии и других европейских стран, несет риски для здоровья, так как содержит генотоксичные канцерогены. В торте «Аленка» выявлено содержание глицидиловых эфиров 1,3 мг/кг и 3-MCPD в количестве 3,7мг/кг. Сообщение об опасности продукта также размещено на сайте в европейской Системе экстренного уведомления по качеству пищевых продуктов (RASFF). Торт «Аленка» продавался в семи странах Евросоюза: Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Финляндии, Швеции, Португалии. Принято решение об изъятии данной продукции из продаж. В немецких СМИ сообщили об опасности вафельных тортов российского производства, способных вызвать рак и генетические мутации.

Но зато у нас всё хорошо! Из мизерных объёмов молока получаются сотни тонн готовой продукции, для производства кормов разрешены к ввозу трансгенные культуры – всё это у нас считается нормальным.

Только в текущем году надзорные органы, в том числе Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, стали обращать более пристальное внимание на предупреждение вероятного ввоза ГМ-сортов из-за рубежа.

Всё началось с того, что Россельхознадзор провел расследование и обнаружил хозяйства, которые производят культуры с ГМО. Это произошло после обращения китайских импортеров российского рапса, они заявили о наличии в рапсе генно-модифицированных организмов.

Как оказалось, в Нижегородской области выращивают ГМО-рапс, в Волгоградской – сою, а в Еврейской автономной области – зерно. Кроме того, уже в период расследования в Хабаровской области и Ставропольском крае задержали партии ГМО-зерна, которые предназначались импортерам из Китая и Беларуси.

Только в 2020 году импортеры из Китая, Литвы, Вьетнама, Финляндии, Венгрии, Молдовы и Бельгии двенадцать раз уведомляли Россельхознадзор о несоответствии российского зерна их требованиям. В июле главное таможенное управление Китая обнаружило ГМО-компоненты в 23 партиях российского рапса и в десяти партиях соевого масла.

По российским законам выращивать растения, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии, нельзя. И в этой ситуации смущает одно: если бы сырьё масличных культур шло не на импорт, а на внутреннее потребление, каким мог быть контроль его качества?

Как следует из отчетов наших чиновников, они предпочитают обращать внимание на общий вал, без привязки к качеству. Да и эти данные не всегда достоверные. Недавно нам сообщили о почетном третьем месте Орловской области по урожайности подсолнечника, непонятно только, это касается ЦФО или страны в целом?

Кстати, данные Росстата это не подтверждают. На 1 ноября 2020 года в Орловской области было собрано всего 194,18 тыс. тонн семян подсолнечника (в первоначально оприходованном весе), в то же время в Тамбовской области собрано 910 тыс. тонн маслосемян подсолнечника (в 4,68 раза больше), в Воронежской – 890,5 тыс. тонн (в 4,58 раза больше), в Липецкой — 557,34 тыс. тонн (в 2,87 раза больше), в Курской — 380,39 тыс. тонн (в 1,96 раза больше). Напомним, в перечисленных регионах и валовой сбор зерновых намного выше.

Валовые сборы того же подсолнечника в субъектах Приволжского федерального округа еще существеннее. Маслосемян подсолнечника там собрано на миллион тонн больше, чем в центральном Черноземье. Даже в Пензенской области, губернатором которой стал уроженец Ливенского района Орловской области Иван Белозерцев, собрано 488,93 тыс. тонн семян подсолнечника (в 2,51 раза больше, чем в Орловской).

Полагаем, Клычкову должно быть стыдно и за самый низкий по сравнению со всеми предшествующими годами показатель в производстве картофеля. С горем пополам в хозяйствах всех категорий удалось произвести лишь 212,8 тысячи тонн «второго хлеба» (в три раза меньше, чем в Тульской области). 74% этого объема обеспечили простые граждане, вырастив картофель в своих личных подсобных хозяйствах.

Представители канадской компании McCain, которые предпочли орловским чиновникам адекватных тульских, создавшие структуру под строительство завода по производству картофеля фри, готовых продуктов и блюд, а также глубокой переработке картофеля, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области, глядя на такие результаты, наверное, радуются правильно сделанному выбору.

Точно так же развеялись мифы и об успешном свекловодческом бизнесе в Орловской области. По данным Росстата, на 1 ноября 2020 года в Орловском регионе накопали 1534 тыс. тонн корнеплодов (76,4 % к 2019 году), что в 2,15 раза меньше, чем в Курской, в 1,82 раза меньше, чем в Воронежской, в 1,54 раза меньше, чем в Липецкой и Тамбовской областях, повторим, опередившим Орловскую область по производству зерновых, масличных культур и картофеля.

И вовсе не факт, что даже этот минимальный объём сахарной свёклы будет вывезен с орловских полей и переработан. При Клычкове такое бывало не раз: тонны свеклы в кагатах оставались гнить на полях до весны. Какими будут последствия такой «эффективной» работы? Районы недополучат налоговые поступления, работники свеклоперерабатывающих предприятий – стабильно высокой заработной платы, а простые жители не смогут купить дешевый сахар.

Не удивимся, если на сайте областного правительства вскоре появится очередной «победный» пресс-релиз, на этот раз – о небывалом урожае какой-нибудь кукурузы. Причем, как всегда, без поправок на первоначально оприходованный вес и фактическое содержание сухого вещества в убираемом зерне. Наибольшая урожайность, скорее всего, обнаружится в известных крупных холдингах. Все удивятся гораздо позже: когда эти холдинги вдруг заявят о нехватке и дороговизне зерна в 2020 году для производства животноводческой продукции, необходимости ограничения экспорта зерна и масличных культур, а также дополнительного государственного субсидирования пострадавших от диспаритета цен животноводов.

Подготовила Наталья Зарубина