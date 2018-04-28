От клещей пострадали 18 орловчан

Как сообщает региональное управление  Роспотребнадзора, по состоянию на 28.04.2018 в медучреждения  семи районов Орловской области (Орловский, Урицкий, Новосильский, Покровский, Ливенский, Мценский и г. Орел)  обратились 18 человек, в том числе пять детей, пострадавших от укусов клещей,

По данным  лабораторных  исследований, инфицированность клещей боррелиями  составила 11,1%.

Всего в предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные (противоклещевые) обработки на площади 300 га, уточняет ведомство.

 

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Опубликовано 03 мая 2018 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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