От клещей пострадали 18 орловчан

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 28.04.2018 в медучреждения семи районов Орловской области (Орловский, Урицкий, Новосильский, Покровский, Ливенский, Мценский и г. Орел) обратились 18 человек, в том числе пять детей, пострадавших от укусов клещей,

По данным лабораторных исследований, инфицированность клещей боррелиями составила 11,1%.

Всего в предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные (противоклещевые) обработки на площади 300 га, уточняет ведомство.