От клещей пострадало уже 533 орловца. Из них 192 — дети

В Роспотребнадоре рассказали о ситуации с нападением паразитов на гуляющих по лесам, лугам и паркам. Количество обратившихся по поводу присасывания клещей снизилось в 1,2 раза. К счастью, случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом пока не зарегистрировано. При этом важная деталь — практически каждый пятый паразит являлся переносчиком такого опасного заболевания, как боррелиоз. Энцефалит на территории Орловской области не регистрируется. Но есть еще одна опасная инфекция, передающаяся с укусом клещей — ГАЧ. Пока данных по заражению паразитов этой инфекцией не представлено.

По прежнему, самым надежным способом защиты от присасывания клещей остается правильная одежда для похода на природу. Со своей стороны, власти проводят акарицидные обработки самых людных и посещаемых мест. Уже от паразитов зачищено 230 га.

Если кровосос все же добрался до вас, то его необходимо как можно быстрее удалить (чем дольше клещ пьет кровь — тем выше шанс получить заболевание). Затем для исключения потенциального риска заражения инфекциями, передающимися клещами, удаленного клеща рекомендуется сдать на исследование в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Прием эктопаразитов для проведения лабораторных исследований проводится ежедневно с 09.00 до 18.00 по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон — 8(4862) 77-09-36 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» ). Адреса районных центров размещены на сайте Роспотребнадзора.