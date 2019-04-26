От клещей страдают не только люди, но и собаки

У орловской собаки обнаружен возбудитель пироплазмоза. Это серьезное инфекционное заболевание, разносимое в основном иксодовыми клещами. Когда паразит кусает животное, то возбудитель болезни попадет в кровь через слюну клеща. Возбудителем пироплазмоза является внутриклеточный паразит, именуемый Piroplasma canis. Поражает эритроциты – красные клетки крови. Отсюда и характерная симптоматика – болезнь сразу «бьет» по почкам и по печени (органы, которые выводят погибшие эритроциты) и провоцирует общую интоксикацию организма собаки.

Во время болезни у животного может подниматься температура до 41 — 42°С, отмечается вялость, потеря аппетита, слабость задних конечностей и шаткая походка. Также наблюдается пожелтение слизистых оболочек, моча окрашивается в красно-бурый цвет, может быть рвота и понос. При обнаружении клеща, прикрепившегося к коже, необходимо его извлечь и обработать место укуса. После извлечения клеща нужно наблюдать за животным в течение 14 дней. Не стоит заниматься самолечением.

Укус клеща не всегда может привести к пироплазмозу, так как в организме клеща могут отсутствовать возбудители заболевания. Несмотря на это, необходимо в любом случае показать домашнего питомца ветеринару. Диагностика пироплазмоза — это комплексный процесс, который проводится с использованием ряда лабораторных обследований.

В «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории» проводят исследование мазков периферической крови животных (из периферических уха, хвоста) на наличие возбудителей пироплазмидозов. Мазки крови берут в период развития симптомов болезни, при повышенной температуре, до применения специфического лечения. От каждого животного необходимо делать по 2 мазка.

Профилактика пироплазмоза направлена на предупреждение атаки клещами. Существует два способа обезопасить своего питомца. Первый – это вакцинация. Она увеличивает сопротивляемость организма к возбудителям болезни и помогает легче переносить симптомы в случае заражения. Делать прививку нужно раз в полгода. И второй — инсекто-акарицидные средства (ошейник, спрей, капли на холку или лечебные шампуни). Для большей эффективности лучше всего применять комплексный подход. Стоит помнить, что из-за изменения климата и адаптации, клещи могут атаковать домашнего любимца даже в пределах города. Собак необходимо постоянно осматривать на наличие клещей. При первых же признаках недомогания у собаки обратитесь к ветеринару, — сообщили в пресс-службе ветлаборатории.