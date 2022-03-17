ОТ УДОМЛИ ДО НАХОДКИ… БРАКОВАННЫЕ УКРАИНСКИЕ НАСОСЫ

№10 (679) от 23 марта 2022 г.

FLB.RU: Бывшее в употреблении, устаревшее контрафактное оборудование установили на стратегически важных предприятиях: Калининской АЭС, терминале Роснефти в Находке, водоканале в Магнитогорске.

https://flb.ru/2/4662.html

В начале сентября 2019 года Агентство федеральных расследований FLB.ru опубликовало расследование, которое называлось «Две мины замедленного действия на Калининской АЭС. Как бракованные украинские насосы из Бердянска прошли символический «апгрэйд» в Болгарии и были установлены на 4-м энергоблоке Калининской атомной электростанции».

Статья вызвала серьёзный интерес и у читателей, и у чиновников, и у коллег-журналистов. В первые несколько дней материал посмотрели десятки тысяч пользователей, а на сегодняшний день его изучили уже около 210 000 человек.

Вот что мы писали тогда: «Когда в четверг 18 июля 2019 года появились первые сообщения о том, что на Калининской атомной электростанции произошла авария с отключением нескольких энергоблоков, в том числе четвёртого, у нас появились самые нехорошие предчувствия. И не потому, что появилась информация о какой-то «алой дымке», а в соцсетях стали распространяться призывы увозить детей как можно дальше от АЭС. Более всего нас волновала судьба четвёртого энергоблока, который является относительно новым и считается одним из самых передовых в мире. Вроде бы установлены на станции реакторы типа ВВЭР-1000, которые разработаны ещё в 70-х. ВВЭР-1000 – это водо-водяные энергетические реакторы. В отличие от Чернобыльской АЭС с её аварийным РБМК реактор не имеет графитовых компонентов. Плюс на ВВЭР, как писал «Московский комсомолец» в репортаже об аварии, дублированы многие системы безопасности».

Но, к сожалению, безопасность АЭС зависит не только от самого реактора, а и от обслуживающих его устройств. В распоряжение FLB.ru ещё задолго до аварии попали документы, которые, на наш взгляд, доказывают тот факт, что два важнейших компонента четвёртого энергоблока – питательные насосы энергетических блоков АЭС типа ПЭА 150-850 – являются натуральным контрафактом, собранным на основе некондиции из Бердянска (Запорожская область, Украина) и легализованным в Болгарии, откуда они, собственно, и были поставлены на Калининскую АЭС…

ОТ УДОМЛИ ДО НАХОДКИ ЖДУТ ОЛЕГА В ОКОЛОТКЕ

«Мина замедленного действия», как нам представляется после изучения документальной основы, была заложена порядка десяти лет назад оборотистым предпринимателем из Орла в «тесном сотрудничестве» с украинскими и болгарскими «коллегами», которых скорее нужно назвать «подельниками», – писал тогда журналист FLB.

Олег Костарев, директор ООО «Гидромаш» и совладелец «Випом АД»

«Оборотистый предприниматель» из Орла – это гражданин Костарев Олег Анатольевич, директор ООО «Гидромаш», который занимался закупкой некондиции из Бердянска. Но купить-то насосы он купил, а пристроить их на какую-нибудь атомную станцию было сложно, требовался зарубежный «апгрэйд», причём главное – это придание товарного вида изделиям, смена шильдиков и изготовление новых паспортов изделий. И изделия бердянского «Южгидромаша» отправились в Болгарию.

«В Болгарии есть предприятие, – писали мы в 2019 году, – под названием «Випом АД» (так зловеще по-болгарски пишется аббревиатура малого предприятия), на которое и попали контрафактные насосы. Почему именно туда? Мы нашли ответ и на этот вопрос. Вот перед нами отчёт о деятельности «Випом» за 2013 год. И прямо на первой странице есть важное указание о том, что 49,14% акций «Випом» принадлежит кипрской компании Pandect company limited, единоличным собственником которой является гражданин России, уже знакомый нам Костарев Олег Анатольевич! Он же единоличный собственник ООО «Випом», г. Москва…

Оборудования для производства таких насосов и дающего необходимую точность на предприятии «Випом» нет. Нет и никогда не было этих насосов в каталогах изготовляемой продукции «Випом АД» и на его официальном сайте».

Более того, по сфабрикованным документам нержавеющее литьё для «новых» насосов было якобы изготовлено на заводе в г. Плевен (Болгария), который к 2009 г. уже много лет не работал. Тем не менее насосы были «легализованы», и началась операция по подготовке их к продаже генеральному сертифицированному подрядчику ОАО НПО «Гидромаш» (Москва).

В конце концов насосы были проданы и установлены на Калининской АЭС. С какой целью затевалась вся эта комбинация? Мы отвечали на этот вопрос:

«Болгарские насосы» ввезли в Российскую Федерацию по цене порядка 5 000 000 рублей, а продали ОАО НПО «Гидромаш» по цене 21 942 000 рублей. А затем с дополнительной наценкой от «сертифицированного поставщика» и через ещё одного посредника насосы с совершенно неясным происхождением попали на Калининскую АЭС и были установлены в машинной зале 4-го энергоблока на отметке 0,0 м, по ряду «Б» в системе трубопроводов подачи питательной воды в парогенераторы, где служат для подачи питательной воды в парогенераторы при пуске (остановке) энергоблока по сей день.

Отметим, что отказ этих насосов при определённом стечении обстоятельств может привести к фатальной аварии энергоблока, на котором они установлены».

После публикации материала о контрафактных насосах портал «Тверь 24» попросил прокомментировать его депутата Удомельской городской Думы, редактора газеты «Голос Удомли» (а именно там находится Калининская АЭС) Дмитрия Подушкова. В 2005-2008 годах он, кстати, был главой города Удомля, а депутатом является до сих пор.

Вот что он рассказал, приведя примеры из газетных публикаций того времени: «Если вернуться к событиям 2011-2012 годов, вспоминается, что много проблем при пуске было как раз со всевозможными насосами.

Вот видео аварии на 3-м энергоблоке Калининской АЭС в ноябре 2011 года

Во время пуска 4-го блока из строя последовательно вышло 3(!) из четырех электродвигателей ГЦН (главный циркуляционный насос) первого контура КАЭС…

Пуск блока сопровождали многочисленные трудности – девять остановок в течение одного месяца, что является своеобразным отрицательным рекордом!

«4-й блок КАЭС никак не могут пустить. На блоке установлено много морально и физически устаревшего оборудования. Много поломок, прежде всего разного рода насосов, на этапе обкатки – что-то полностью выходит из строя и меняют полностью. Лезут в загашники по всем АЭС. Персонал признаётся, что «пускать страшно». Ветераны говорят, что «каждый блок по качеству работ – хуже предыдущего».

Один из руководителей цехов Калининской АЭС сообщал: «В ходе холодной обкатки оборудования 4-го блока КАЭС вышло из строя два из трёх центробежных насосов аварийного ввода бора… Второй насос также проработал всего несколько минут. После чего произошёл резкий скачок температуры на подшипниках с последующим их разрушением. Насос даже отключиться не успел, так быстро росла температура. А подшипники просто «сварились» в смазке».

Поистине страшно становится, когда понимаешь, что от работы оборудования сомнительного происхождения, поставленного на Калининскую АЭС, зависят жизни миллионов людей…»

В 2019 году мы писали и о том, что правоохранительные органы, рассматривавшие вопрос о возбуждении уголовного дела по поставке контрафактных насосов, дважды отказывали в привлечении виновных к уголовной ответственности. Первый раз из-за того, что не смогли найти свидетелей и подозреваемых, хотя все их данные были известны, и они никуда не скрывались.

А второй раз – из-за «отсутствия состава преступления» (дело было три года назад, в марте 2019 г.) Но вот формулировка была фантастическая!

«Заместитель руководителя Торжокского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области подполковник юстиции Петров А.Н., рассмотрев материалы проверки № 130 пр-19 по сообщению о поставке контрафактных насосов на КАЭС», в конце концов постановил отказать в возбуждении уголовного дела по этому факту. Причина найдена замечательная: «Диспозиция ст. 215 УК РФ предусматривает наступление уголовной ответственности в случае нарушения правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды, в данном случае отсутствует состав вышеуказанного преступления».

Эта отписка – классика жанра: «Вот убьют вас, тогда и обращайтесь!»

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. «Будет радиация, погибнут люди, тогда и обращайтесь!»

МАГНИТОГОРСКИЙ СЛЕД «ВИПОМА». И ТАМ БЫЛ КОНТРАФАКТ!

Олег Анатольевич Костарев, так удачно пока избегающий привлечения к уголовной ответственности, является генеральным директором целого ряда семейных ООО – «Торговый дом Випом», «Гидромаш», «Техсервис» (учредитель Костарева Ирина Вячеславовна).

Уже более десяти лет под руководством генерального директора работает целая система, время от времени превращающая некондиционные либо бывшие в употреблении насосы производства различных фирм – от обанкротившегося украинского «Южгидромаша» до работающего в Орловской области (а именно там трудится в основном господин Костарев) АО ГМС «Ливгидромаш» (бывшее ОАО «Ливгидромаш») – в якобы новые болгарские изделия. Или наоборот, некондицию «Випома» – в якобы новые орловские насосы.

«Ливгидромаш» мы упомянули не случайно. В 2019 году мы писали: «24 июля 2007 года в отношении Костарева Олега Анатольевича и Яшина Владимира Николаевича было возбуждено уголовное дело № 280610, которое расследовалось Следственным управлением следственной части при УВД по Орловской области. Вменяемая Костареву статья – это ст. 180 ч. 3 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное группой лиц, неоднократно по предварительному сговору». Санкция по ней – максимум 4 года лишения свободы.

Первая страница обвинительного заключения по делу Костарева и Яшина

И в этом деле также фигурировало предприятие, относящееся к атомной отрасли.

Сибирский химкомбинат (ФГУП СХК) был создан в 1949 году для получения урана-235 и плутония-239. Именно ему в 2004 году гражданин Костарев, представившись дилером предприятия ОАО «Ливгидромаш», продал два контрафактных насоса марки 1Д 1600-90 «а». В 2006 году случилась аварийная ситуация – один из насосов вышел из строя. В октябре 2006 года Федеральное агентство по атомной энергии послало претензионное письмо в адрес «Ливгидромаша». Вот тут и выяснилось, что на этом предприятии такие насосы не производились и Сибирскому химкомбинату они не поставлялись.

В тексте обвинительного заключения по делу Костарева говорится, что следователи выяснили: Костарев реализовывал насосы подконтрольного ему болгарского предприятия «Випом» под маркой ОАО «Ливгидромаш». Им вместе с обвиняемым по тому же делу Яшиным были заменены заводские маркировочные таблички, другие идентификационные данные, изготовлены фальшивые паспорта. Доказанный ущерб, нанесённый правообладателю – ОАО «Ливгидромаш», составил порядка полумиллиона рублей, что является крупным размером. Конечно, это не прибыль от продажи бердянских насосов под видом випомовских в несколько десятков миллионов, но всё же уголовное преступление.

А потом на этапе подготовки дела к передаче в суд оно пропало. Есть сведения о разговоре гражданина с голосом, похожим на голос Костарева, со своими партнёрами, во время которого он рассказывал, что вместе с неким гражданином Афиногеновым он это дело «сжёг». Восстановить его ни в 2017-м, ни в 2019 году не удалось – слишком много материалов было безвозвратно утеряно.

СЮРПРИЗ ДЛЯ МАГНИТОГОРСКОГО ВОДОКАНАЛА

География деяний господина Костарева и компании довольно широка. К Сибирскому химкомбинату в г. Северске Томской области и Калининской АЭС близ Твери в 2017 году прибавилось муниципальное предприятие трест «Водоканал» в г. Магнитогорске.

Изучаем решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-37328/2017 от 13 июня 2018 года, подтверждённое Восемнадцатым Арбитражным апелляционным судом 4 сентября 2018 г. (постановление № 18АП-11108/2018).

Суть дела такова. В июне 2017 года магнитогорский «Водоканал» подписал с ООО «Торговый Дом «Випом» контракт, по которому «Випом» должен был поставить насос 1Д 630/125 в соответствии со спецификацией, являющейся частью контракта. Естественно, товар должен был быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленный с заменой составных частей и пр.

Стоимость насоса была относительно небольшой – 295 тысяч рублей. Получив изделие, специалисты «Водоканала» были несколько удивлены внешним видом насоса. Силами Союза «Магнитогорская торгово-промышленная палата» была проведена экспертиза, и получен акт № 117 01 00181 от 18.10.2017, который широко цитируется в решении Арбитражного суда Челябинской области.

Выяснилось, что все видимые гайки имеют следы механического воздействия в виде задиров, такие же следы есть на стопорных гайках, имеются задиры лакокрасочного слоя в других местах. Все эти детали типичны для работ по закручиванию (подтягиванию) гаек после процедуры окрашивания корпуса. То есть внешние повреждения показывают, что насос как минимум был в ремонте.

А тот самый ли это был насос, или его, как некогда бывало с автомобилями, собрали из запчастей? Эксперты стали выяснять, и оказалось, что в номенклатуре АО «ВИПОМ» (Болгария), которое считалось производителем, насосы модели «1Д 630/125» вообще отсутствуют! А в приложенной «Инструкции по монтажу и эксплуатации насосов типа «Д (ВД)» Паспорт» имеются признаки фальсификации.

По имеющимся у нас данным, насосы модели 1 Д 639/125 таможенную очистку не проходили и легально попасть на территорию России никак не могли.

«Водоканал» Магнитогорска. Попытка Костарева продать этой организации контрафакт не удалась.

В общем, проще говоря, Торговый дом «Випом» попытался продать магнитогорскому «Водоканалу» насос, который не произведён АО «Випом», а к тому же имеет следы ремонтных работ. Разборка насоса для того, чтобы выявить конкретную марку каждой запчасти, не проводилась, но суд посчитал выводы экспертизы неоспоримыми и вполне достаточными для того, чтобы контракт не оплачивать, а насос вернуть Торговому дому «Випом».

«ООО «Торговый дом «Випом» отказалось от своего требования признать результаты экспертизы насоса недействительными, и с него была взыскана государственная пошлина. Насос вернули, деньги остались у магнитогорцев.

Есть один важный нюанс. По имеющейся у нас информации, «Випом» отказался от оспаривания результатов экспертизы только под угрозой возбуждения уголовного дела по факту покушения на мошенничество – иначе попытку выдать некондиционный насос неизвестного происхождения за новое фирменное изделие охарактеризовать трудно.

СУМЕЕТ ЛИ «РОСНЕФТЬ» ВЫВЕСТИ КОСТАРЕВА НА ЧИСТУЮ ВОДУ?

В 2020 году начал активно развиваться очередной скандал, связанный с поставкой насосного оборудования всё той же компанией ООО «Торговый дом «Випом», но на этот раз в ещё более дальнюю от Орла точку – Находку. Заказчиком насосов для перекачки нефтепродуктов мощностью 280 и 500 киловатт (по две единицы), между прочим, весьма недешёвых, на этот раз было ООО «РН-Морской терминал Находка». Это один из самых крупных терминалов «Роснефти», занимающийся в основном экспортом нефтепродуктов.

Морской терминал «Роснефти» Находка – один из крупнейших в стране

Договор о поставке № 2240819/0455Д был подписан сторонами 5 сентября 2019 года, а поставка, судя по товарной накладной №56, осуществлена 13 июля 2020 года. После осмотра насосов у принимающей стороны возник целый ряд вопросов к поставленному оборудованию. Цитируем решение Арбитражного суда Приморского края от 18 марта 2021 года:

«В ходе приёмки товара покупателем выявлены недостатки, препятствующие принятию товара и его надлежащей эксплуатации, а также отсутствовали необходимые документы, что подтверждено актами входного контроля (№40 от 30.07.2020 и 40/а от 21.08.2020».

Затем Торгово-промышленной палатой РФ (Союз «Приморская торгово-промышленная палата») была проведена независимая экспертиза. «В частности, экспертом отмечено, что вышеуказанное оборудование изготовлено из восстановленных и бывших ранее в употреблении электрических двигателей и насосов. Паспорта технического устройства, которые относятся к обязательной эксплуатационной документации, отсутствуют. Представленные вместе с оборудованием паспорта – фальсифицированные (ООО «ТД «Випом» никакого отношения к изготовлению поставленного оборудования не имеет и, следовательно, не имеет никакого права устанавливать информационные таблички с техническими характеристиками, присваивать серийный номер, указывать, что изготовителем является АО «ВИПОМ»). Данные насосные агрегаты не испытаны и не признаны пригодными в соответствии с требованиями ГОСТ 6134 – 2007 (ИСО 9906:2007) «Насосы динамические».

Фрагмент из решения Арбитражного суда Приморского края

На основании данных экспертизы ООО «РН – Морской терминал Находка» поставленное оборудование оплачивать отказался. А сумма была немалая – 18 992 600 рублей.

После взаимных исков и обжалований 8 июля 2021 Арбитражный суд Приморского края определил назначить по делу уже не независимую, а судебную экспертизу технически сложного оборудования. Первый вопрос – соответствуют ли агрегаты по своим характеристикам условиям договора, требованиям опросных листов, технического задания и пр., и является ли это оборудование и (или) его конструктивные элементы именно тем товаром, заявленным в спецификации по договору поставки.

У принимающей стороны на основании первого акта экспертизы возникли вполне обоснованные сомнения в том, что (а для ООО «ТД «Випом» это обычное дело) само оборудование или его конструктивные элементы является новым и точно заводского изготовления. Более всего некоторые детали поставленных насосов были весьма похожи на бывшие в употреблении и восстановленные изделия производства АО «Ливгидромаш».

Эксперт Александр Ястребенецкий должен был определить, какие именно дефекты возникли и сколько времени оборудование могло быть в использовании. Ну и, конечно же, задачей эксперта являлось проверить всю документацию на предмет подлинности, поскольку информационные таблички были установлены отнюдь не фирмой-производителем. Мы предполагаем, что и судебная экспертиза подтвердит выводы экспертизы Торгово-промышленной палаты.

И здесь снова встаёт во весь рост проблема: в течение более чем десяти лет господин Костарев, используя свои должностные преимущества одновременно директора ООО «ТД «Випом», ООО «Випом», ООО «Гидромаш» и до недавнего времени владельца доли в уставном капитале болгарского АО «Випом», регулярно выдаёт бывшие в употреблении, либо восстановленные, либо контрафактные насосы (иногда очень дорогие), произведённые в России, за болгарские изделия, снабжённые паспортами и документами. Изготовить такие документы для него не проблема.

Ещё одно направление, в котором можно обнаружить следы господина Костарева – это ныне находящееся в зоне военной спецоперации на территории Украины АО «Сумский завод «Энергомаш». Это уважаемое предприятие, основанное в 1968 году, производило серьёзного качества и широкой номенклатуры изделия. Но несколько лет назад от него откололось небольшое подразделение, которое чуть ли не на коленке собирает из некондиции и запчастей аналоги продукции «Энергомаша». Занимается этим гражданин Украины по фамилии Сотник. И именно с ним, насколько нам известно, были налажены связи у Олега Костарева. Так что и тут есть почва для выяснения того, чем на самом деле являются «костаревские» насосы…

И сегодня наступает время, когда правоохранительные органы различных регионов нашей страны – от западных до дальневосточных – начинают интересоваться теми схемами, которые господин Костарев с переменным, правда, успехом, но использует в течение многих лет. То, о чём мы сегодня рассказали – это на самом деле вершина айсберга: отнюдь не у всех потребителей есть возможность квалифицированной оценки качества поставленной продукции и средства для того, чтобы противодействовать фирмам Костарева в судах, поскольку и экспертизы, и судебные пошлины в таких случаях стоят весьма дорого. А ещё дороже и покупателям контрафакта, и обычным гражданам могут обойтись аварии из-за некачественных изделий, которые, пользуясь обычной для сегодняшнего дня военной терминологией, можно назвать минами замедленного действия, заложенными по всей стране…

Кстати, несколько дней назад стало известно, что на заседании Арбитражного суда Приморского края 10 марта представители ООО «ТД «Випом» (ответчик), ознакомленные с результатами судебной экспертизы, решили предложить ООО «РН-Морской терминал Находка» мировое соглашение, что фактически означает признание вины.

«В судебном заседании, – сказано в определении суда, – ответчик ходатайствует об отложении судебного заседания с целью урегулирования спора мирным путем. Истец поддержал ходатайство ответчика. Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство и дать время для решения спора мирным способом, в связи с чем судебное заседание подлежит отложению».

Так что придётся ООО «ТД «Випом» после следующего заседания 14 апреля забирать свои контрафактные насосы, а затем пытаться привезти настоящие, что весьма проблематично, учитывая санкции и логистические проблемы…

Воронецкий Сергей

17.03.22

Источник: https://flb.ru/2/4662.html