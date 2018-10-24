24 октября 2018



Отдай свое тепло

№37 (530) от 24 октября 2018 г.

 

В Орловском районе ряд населенных пунктов может остаться без тепла. Администрация района потребовала у трех теплоснабжающих организаций вернуть 21 муниципальную котельную, полностью подготовленную к отопительному сезону, в казну. МУП, которому планируют  передать имущество, в настоящее время не имеет  лицензий на эксплуатацию данных котельных, относящихся к категории опасных производственных объектов, кроме того, тарифы  на теплоснабжение и горячее водоснабжение не установлены; персонала, аттестованного для работы на данных объектах, нет.

О том, как теплоснабжающие организации, которые не разу не  допустили срыва отопительного сезона, лишают возможности продолжать свою деятельность  и тем самым подводят их к банкротству, «Орловской среде» рассказала директор ООО «Теплосервис Образцовский», «Водсервис Пахомовский» и  «Теплосервис Пахомовский» Елена  Коньшина.

«И вдруг мы стали плохими»

-Я возглавляю три организации,  осуществляющие свою деятельность на территории Орловского района, мы занимаемся теплоснабжением, поставкой ресурса, — рассказала Коньшина. —  Круг наших абонентов — это население и бюджетные учреждения Орловского района. Разброс у нас большой — 21 котельная: от Станового до Образцово  и Биофабрики. Работаем с 2009 года, именно на объектах, которые являются муниципальной  собственностью  Орловского района.

Сначала ряд котельных был у нас на праве аренды, на праве безвозмездного пользования, с 2009 года с нами продлевали правоотношения. Раньше эти объекты были собственностью сельских поселений, поэтому договорные отношения у нас были с сельскими поселениями, потом объекты передали в администрацию Орловского района,  после чего районная администрация, не заключая с нами никаких договоров,  передала нам по актам уже закрепленное за нами имущество.  В актах было сказано, что имущество закрепляется за нами до заключения концессионного соглашения.  В 2017 и в 2018 годах мы заявлялись на инициативную концессию, но ответов от администрации не поступало. То есть нас держали в подвешенном состоянии. Зато   с осени 2017 года в отношении наших организаций глава администрации Орловского района Юрий Парахин стал высказывать недовольство,  на планерках  начали говорить, что мы самые плохие, что хуже нас нет.  Хотя мы как обслуживали, так и продолжали добросовестно обслуживать свои объекты.  Претензии к нам были такого рода: у нас долги за газ,  хотя долги за газ были и у МУПа, у которого тоже есть котельные, есть долги  и у других теплоснабжающих организаций. Население вовремя не рассчитывается с теплоснабжающими организациями, те, в свою очередь,  с газовиками.  Получается такая ситуация: мы рассчитываемся по факту за потребленный газ семь месяцев в году,  а население рассчитывается с нами в течение двенадцати месяцев, естественно, у нас недостаточно денежных средств, чтобы в полном объеме рассчитаться  в отопительный сезон и плюс еще население нам должно.  В такой ситуации находятся все теплоснабжающие организации, и главе района об этом прекрасно известно. Также Парахину известно, что и мы, и другие ООО, занимающиеся поставкой тепла, вынуждены брать  кредиты для погашения части задолженности, чтобы не портить району показатели.  Но получается, что теперь претензии только к  нам, хотя, если говорить об объеме работ, то  мы делаем в несколько раз больше, чем все остальные предприятия вместе взятые,  имеется ввиду подготовка к отопительному сезону: теплотрассы ремонтируем, обслуживаем котельные, покупаем новые котлы, устанавливаем их, даже построили локальную котельную в Красной Звезде возле сельского клуба за свой счет, поставили преобразователи на все котельные, «лампочки Ильича» заменили на светодиодные,  уменьшили расход электроэнергии в три раза, в 2013 году даже были участниками конкурса «Лучшее инновационное предприятие Орловской области». И вдруг мы стали плохими.

«В этом году нам говорят: отдавайте всё»

В  августе этого года начальник районного отдела ЖКХ Ревкова запрашивает у меня  информацию о нашей финансово-хозяйственной деятельности, то есть  штатное расписание, сколько денег поступило,  и так далее. На каком основании такая информация запрашивается районными чиновниками у частной организации? — продолжила Елена Коньшина. — После этого запроса 24 августа нас вызывает глава администрации Орловского района Юрий Парахин и говорит, что им, якобы, была создана комиссия по проверке нашей деятельности, комиссией была составлена справка,  и  он принимает решение изъять  у нас муниципальное имущество.  На встрече я попросила его предоставить мне справку,  мне её предоставили, но без подписи.  В ней  указывается, сколько у меня замов, какая у меня зарплата, делаются какие-то выводы, и самый главный аргумент, почему у меня изымают котельные, —  задолженность за газ. Я спросила: если имущество вы забираете,  долги остаются, на тот момент было 20 миллионов, кто будет их платить? Ответ: будете оплачивать вы.  Но ведь такая организация, как наша — это не магазин: когда забрали арендное помещение, мы переехали и снова начали работать. Если у нас сейчас заберут эти объекты, нас автоматически подведут под банкротство.  У нас основной источник дохода забирают.  Если у нас забирают основной источник дохода, значит и люди идут на улицу  — а это 150 человек.  Мы их должны уведомить за два месяца, как положено,  а уведомление о том, что мы в течение месяца должны передать имущество в казну Орловского района,  нам поступило в начале сентября.  Разве это не влечет за собой нарушение прав наших сотрудников?

В это же время от департамента ЖКХ поступает письмо о том, что  указом  президента  утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы,  реализация которого  подразумевает сокращение в субъектах РФ  доли полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями. Способы достижения показателей Национального плана —  передача объектов теплоснабжения юридическим лицам на основании концессионного соглашения или договора аренды. Получается, что  действия главы Орловского района  противоречат положениям Федерального закона  «О защите конкуренции», Федеральному закону «О концессионных соглашениях»  и Указу президента  «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»? Президент издает указ, согласно которому  МУПы должны сокращаться. На 2019 год объем тепловой энергии, поставляемой МУПами, должен составлять 20 процентов, а на 2020 год — 10 процентов,  а Парахин планирует передать имущество МУПу, то есть преднамеренно действует вразрез с  указом президента? В прошлом году Парахин уже заставил нас отдать  пять котельных из «Теплосервиса Пахомовский», которые  являлись самыми прибыльными и покрывали  затраты других котельных:  котельную в д. Жилина, котельную в с. Плещеево, поставляющую тепло в Плещеевскую ЦРБ, котельную Мезенского педколледжа, котельные Михайловской школы и  Михайловского детского сада. Нам было сказано: мы забираем у вас пять котельных, и больше  вас не трогаем.  В этом году нам говорят:  отдавайте всё.

 

— Есть законы, которые регулируют деятельность теплоснабжения, это лицензируемый вид деятельности.  Объекты теплоснабжения включены в реестр объектов повышенной опасности, они подлежат страхованию, то есть, допустим, мы передаем котельные в казну, но  у МУПА на данный момент нет лицензии на эти объекты. Когда в прошлом году забрали наши котельные, только через год МУП получил лицензию,  все это время обслуживали котельные без лицензии.   Сейчас, в отопительный сезон, мы должны отдать оставшиеся котельные, но  где установленный тариф?  Не установлен тариф, нет лицензии, нет обслуживающего персонала. Даже если, как  говорят чиновники, заберут у нас обслуживающий персонал,  по правилам промышленной безопасности надо его переучивать для этой организации.  Да, у нас нет концессии, нам её не дали, но мы — гарантирующий поставщик, мы не имеем права бросить обслуживать население и соцобъекты.  К тому же мы несколько раз подавали заявления на концессию, но районная администрация никак не реагировала, а мы обязаны по закону о теплоснабжении продолжать подавать тепло. Мы подали жалобы в СК, в антимонопольную службу, даже в прокуратуре не понимают, как в такой ситуации МУП может обслуживать население.

Если сейчас мы подписываем акты приема — передачи имущества, я должна уведомить контрагентов — энергетиков и газовиков — о том,  что через месяц  я с ними расторгаю договор. Допустим,  я  расторгаю договор с 1 ноября,   останавливаю котельные,  и тепло не поставляется.  МУП успеет заключить договор? Там же целый пакет документов.  К тому же газовики не дадут газ, пока не будут выплачены   долги.

Эта удивительная история, по нашему мнению, является поводом для детального расследования правоохранительных органов. Районная администрация и, в частности, её молодой глава, которого должна беспокоить исключительно поставка тепла населению и  соцобъектам, в конце августа, когда котельные полностью подготовлены к отопительному сезону,  и, как мы понимаем, в  отопительный сезон, требует вернуть котельные в  казну. При этом Парахина почему-то  не беспокоит дальнейший процесс подачи тепла: оформление разрешительной документации  другой организацией требует времени.

Нам почему-то кажется, что в данном случае речь идет даже не о МУПе, а о другой частной организации, которая должна стать для кого-то постоянным источником дохода.

Ольга Рождествина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошены и забыты
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Что надо знать о капремонте
Опубликовано 24 Окт 2018 в 15:24. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 67

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