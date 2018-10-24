Отдай свое тепло

№37 (530) от 24 октября 2018 г.

В Орловском районе ряд населенных пунктов может остаться без тепла. Администрация района потребовала у трех теплоснабжающих организаций вернуть 21 муниципальную котельную, полностью подготовленную к отопительному сезону, в казну. МУП, которому планируют передать имущество, в настоящее время не имеет лицензий на эксплуатацию данных котельных, относящихся к категории опасных производственных объектов, кроме того, тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение не установлены; персонала, аттестованного для работы на данных объектах, нет.

О том, как теплоснабжающие организации, которые не разу не допустили срыва отопительного сезона, лишают возможности продолжать свою деятельность и тем самым подводят их к банкротству, «Орловской среде» рассказала директор ООО «Теплосервис Образцовский», «Водсервис Пахомовский» и «Теплосервис Пахомовский» Елена Коньшина.

«И вдруг мы стали плохими»

-Я возглавляю три организации, осуществляющие свою деятельность на территории Орловского района, мы занимаемся теплоснабжением, поставкой ресурса, — рассказала Коньшина. — Круг наших абонентов — это население и бюджетные учреждения Орловского района. Разброс у нас большой — 21 котельная: от Станового до Образцово и Биофабрики. Работаем с 2009 года, именно на объектах, которые являются муниципальной собственностью Орловского района.

Сначала ряд котельных был у нас на праве аренды, на праве безвозмездного пользования, с 2009 года с нами продлевали правоотношения. Раньше эти объекты были собственностью сельских поселений, поэтому договорные отношения у нас были с сельскими поселениями, потом объекты передали в администрацию Орловского района, после чего районная администрация, не заключая с нами никаких договоров, передала нам по актам уже закрепленное за нами имущество. В актах было сказано, что имущество закрепляется за нами до заключения концессионного соглашения. В 2017 и в 2018 годах мы заявлялись на инициативную концессию, но ответов от администрации не поступало. То есть нас держали в подвешенном состоянии. Зато с осени 2017 года в отношении наших организаций глава администрации Орловского района Юрий Парахин стал высказывать недовольство, на планерках начали говорить, что мы самые плохие, что хуже нас нет. Хотя мы как обслуживали, так и продолжали добросовестно обслуживать свои объекты. Претензии к нам были такого рода: у нас долги за газ, хотя долги за газ были и у МУПа, у которого тоже есть котельные, есть долги и у других теплоснабжающих организаций. Население вовремя не рассчитывается с теплоснабжающими организациями, те, в свою очередь, с газовиками. Получается такая ситуация: мы рассчитываемся по факту за потребленный газ семь месяцев в году, а население рассчитывается с нами в течение двенадцати месяцев, естественно, у нас недостаточно денежных средств, чтобы в полном объеме рассчитаться в отопительный сезон и плюс еще население нам должно. В такой ситуации находятся все теплоснабжающие организации, и главе района об этом прекрасно известно. Также Парахину известно, что и мы, и другие ООО, занимающиеся поставкой тепла, вынуждены брать кредиты для погашения части задолженности, чтобы не портить району показатели. Но получается, что теперь претензии только к нам, хотя, если говорить об объеме работ, то мы делаем в несколько раз больше, чем все остальные предприятия вместе взятые, имеется ввиду подготовка к отопительному сезону: теплотрассы ремонтируем, обслуживаем котельные, покупаем новые котлы, устанавливаем их, даже построили локальную котельную в Красной Звезде возле сельского клуба за свой счет, поставили преобразователи на все котельные, «лампочки Ильича» заменили на светодиодные, уменьшили расход электроэнергии в три раза, в 2013 году даже были участниками конкурса «Лучшее инновационное предприятие Орловской области». И вдруг мы стали плохими.

«В этом году нам говорят: отдавайте всё»

В августе этого года начальник районного отдела ЖКХ Ревкова запрашивает у меня информацию о нашей финансово-хозяйственной деятельности, то есть штатное расписание, сколько денег поступило, и так далее. На каком основании такая информация запрашивается районными чиновниками у частной организации? — продолжила Елена Коньшина. — После этого запроса 24 августа нас вызывает глава администрации Орловского района Юрий Парахин и говорит, что им, якобы, была создана комиссия по проверке нашей деятельности, комиссией была составлена справка, и он принимает решение изъять у нас муниципальное имущество. На встрече я попросила его предоставить мне справку, мне её предоставили, но без подписи. В ней указывается, сколько у меня замов, какая у меня зарплата, делаются какие-то выводы, и самый главный аргумент, почему у меня изымают котельные, — задолженность за газ. Я спросила: если имущество вы забираете, долги остаются, на тот момент было 20 миллионов, кто будет их платить? Ответ: будете оплачивать вы. Но ведь такая организация, как наша — это не магазин: когда забрали арендное помещение, мы переехали и снова начали работать. Если у нас сейчас заберут эти объекты, нас автоматически подведут под банкротство. У нас основной источник дохода забирают. Если у нас забирают основной источник дохода, значит и люди идут на улицу — а это 150 человек. Мы их должны уведомить за два месяца, как положено, а уведомление о том, что мы в течение месяца должны передать имущество в казну Орловского района, нам поступило в начале сентября. Разве это не влечет за собой нарушение прав наших сотрудников?

В это же время от департамента ЖКХ поступает письмо о том, что указом президента утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, реализация которого подразумевает сокращение в субъектах РФ доли полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями. Способы достижения показателей Национального плана — передача объектов теплоснабжения юридическим лицам на основании концессионного соглашения или договора аренды. Получается, что действия главы Орловского района противоречат положениям Федерального закона «О защите конкуренции», Федеральному закону «О концессионных соглашениях» и Указу президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»? Президент издает указ, согласно которому МУПы должны сокращаться. На 2019 год объем тепловой энергии, поставляемой МУПами, должен составлять 20 процентов, а на 2020 год — 10 процентов, а Парахин планирует передать имущество МУПу, то есть преднамеренно действует вразрез с указом президента? В прошлом году Парахин уже заставил нас отдать пять котельных из «Теплосервиса Пахомовский», которые являлись самыми прибыльными и покрывали затраты других котельных: котельную в д. Жилина, котельную в с. Плещеево, поставляющую тепло в Плещеевскую ЦРБ, котельную Мезенского педколледжа, котельные Михайловской школы и Михайловского детского сада. Нам было сказано: мы забираем у вас пять котельных, и больше вас не трогаем. В этом году нам говорят: отдавайте всё.

— Есть законы, которые регулируют деятельность теплоснабжения, это лицензируемый вид деятельности. Объекты теплоснабжения включены в реестр объектов повышенной опасности, они подлежат страхованию, то есть, допустим, мы передаем котельные в казну, но у МУПА на данный момент нет лицензии на эти объекты. Когда в прошлом году забрали наши котельные, только через год МУП получил лицензию, все это время обслуживали котельные без лицензии. Сейчас, в отопительный сезон, мы должны отдать оставшиеся котельные, но где установленный тариф? Не установлен тариф, нет лицензии, нет обслуживающего персонала. Даже если, как говорят чиновники, заберут у нас обслуживающий персонал, по правилам промышленной безопасности надо его переучивать для этой организации. Да, у нас нет концессии, нам её не дали, но мы — гарантирующий поставщик, мы не имеем права бросить обслуживать население и соцобъекты. К тому же мы несколько раз подавали заявления на концессию, но районная администрация никак не реагировала, а мы обязаны по закону о теплоснабжении продолжать подавать тепло. Мы подали жалобы в СК, в антимонопольную службу, даже в прокуратуре не понимают, как в такой ситуации МУП может обслуживать население.

Если сейчас мы подписываем акты приема — передачи имущества, я должна уведомить контрагентов — энергетиков и газовиков — о том, что через месяц я с ними расторгаю договор. Допустим, я расторгаю договор с 1 ноября, останавливаю котельные, и тепло не поставляется. МУП успеет заключить договор? Там же целый пакет документов. К тому же газовики не дадут газ, пока не будут выплачены долги.

Эта удивительная история, по нашему мнению, является поводом для детального расследования правоохранительных органов. Районная администрация и, в частности, её молодой глава, которого должна беспокоить исключительно поставка тепла населению и соцобъектам, в конце августа, когда котельные полностью подготовлены к отопительному сезону, и, как мы понимаем, в отопительный сезон, требует вернуть котельные в казну. При этом Парахина почему-то не беспокоит дальнейший процесс подачи тепла: оформление разрешительной документации другой организацией требует времени.

Нам почему-то кажется, что в данном случае речь идет даже не о МУПе, а о другой частной организации, которая должна стать для кого-то постоянным источником дохода.

Ольга Рождествина