Отделение ПФР по Орловской области информирует

У Пенсионного фонда Российской Федерации новый номер телефона «горячей линии».

Теперь дозвониться до операторов call-центра ПФР можно по номеру: 8 800 302 2 302.

Граждане могут получить консультацию по общим вопросам, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда.

Отделение ПФР обращает внимание граждан, что на вопрос, требующий работы с документами, содержащий персональные данные (в том числе ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение – например, о выплаченных суммах пенсии и др.) сотрудники call-центра дать ответ не могут. Такие вопросы следует адресовать в онлайн-приемную на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или в клиентскую службу ПФР по месту вашего жительства, информирует пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.