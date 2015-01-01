Отделение ПФР по Орловской области информирует

У Пенсионного фонда Российской Федерации новый номер телефона «горячей линии».

Теперь дозвониться до операторов call-центра ПФР можно по номеру: 8 800 302 2 302.

Граждане могут получить консультацию по общим вопросам, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда.

Отделение ПФР обращает внимание граждан, что на вопрос, требующий работы с документами, содержащий персональные данные (в том числе ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение – например, о выплаченных суммах пенсии и др.) сотрудники call-центра дать ответ не могут. Такие вопросы следует адресовать в онлайн-приемную на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или в клиентскую службу ПФР по месту вашего жительства, информирует пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.

 

В Орле назвали лучших дружинников
Орловчан приглашают на Ночь искусств в библиотеку
В Орле в связи с визитом Патриарха перекроют движение
Опубликовано 12 Янв 2017 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"