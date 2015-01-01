Отделение ПФР по Орловской области информирует о новых сроках предоставления средств маткапитала

В соответствии с постановлением Правительства РФ сокращены сроки выплаты средств материнского капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.

Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, информирует пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.