Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 Марта

5 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничные и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме.

6 марта отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму субботы.

8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении, сообщает пресс-служба орловского отделения Почты России.