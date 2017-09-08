Отделению онкологии НКМЦ подарили неоходимое оборудование

На минувшей неделе меценаты подарили отделению онкологии: тромбомиксер, цитоцентри-

фугу, холодильник для хранения лекарств, а также различные медицинские расходные материалы. Аппаратура позволит облегчить процесс лечения маленьким пациентам: тромбомиксер, обеспечит сохранность тромбоцитов при частом переливании крови; а собственная цитоцентрифуга сократит для отделения время на проведение анализов и диагностику.

— При лейкозе при стандартном риске из 10 детей 9 становятся абсолютно здоровыми. Но чтобы достичь этого результата требуется труд огромного количества людей. Онкология — это особая область, и здесь будет всегда не хватать бюджетных средств. То, что вы откликнулись и помогаете, свидетельствует о том, что для вас это важно, — рассказал член Совета Федерации Владимир Круглый.

— Весь мир живёт на принципах меценатства. Очень важно, что эта традиция поддерживается и в нашей области. Приятно, что вы помогаете отделению, и что помощь эта — не разовая, а регулярная. Это хороший и добрый знак, — добавил главный врач НКМЦ Алексей Медведев.

Завершением встречи стала небольшая экскурсия. Заведующий отделением рассказал о том, как сегодня лечат онкологических пациентов в стенах клиники.

— Сегодня в нашем отделении остаются 75 процентов обратившихся, мы лечим всё, не делаем лишь лучевую терапию и трансплантацию костного мозга. Сейчас существующих тридцати коек отделению уже не хватает, есть даже очередь на госпитализацию. Мы стараемся, чтобы наши пациенты чувствовали себя здесь комфортно и по-домашнему, — пояснил в ходе экскурсии зав. отделением онкологии, аллергологии и иммунологии НКМЦ Иван Фисюн.