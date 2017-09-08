Отделению реабилитации детской больницы подарили «космические» костюмы

В рамках благотворительного новогоднего проекта крупная орловская компания решила поучаствовать в оснащении отделения реабилитации современными и эффективными тренажерами. В отделение привезли шесть лечебных костюмов Адели, общая стоимость которых составляет более 200 тысяч рублей. Использовать новинку будут в реабилитации детей с ДЦП и других форм двигательных нарушений неврологического происхождения.

Лечебные костюмы Адели похожи на экипировку космонавта. Что и неудивительно: их сделали на основе костюма, предназначенного для защиты покорителей космоса от неблагоприятного воздействия невесомости. Основная задача облачения — образовать «виртуальный» мышечный каркас, перераспределяя нагрузку на суставы и мышцы.

Развитие ДЦП связано с гибелью некоторой части нервных клеток в районе двигательного центра, но функции этих клеток при создании нужных условий могут взять на себя другие клетки, находящиеся в резерве организма — в «спящем» состоянии. Костюм Адели помогает разбудить эти спящие клетки и заставить их включиться в работу, замещая функции погибших, — пояснили в пресс-службе НКМЦ.

При создании нагрузки на определенные группы мышц эти мышцы начинают посылать в головной мозг импульсы, активирующие клетки двигательного центра. В итоге разрушаются цепи патологических рефлексов, создаются цепи рефлексов «правильных». После нескольких курсов реабилитации с использованием костюма Адели эти цепи становятся очень прочными, в итоге эффект от реабилитации сохраняется в течение длительного времени.

Курс терапии в костюмах «Адели» продолжается около 3-4 недель. В ежедневные занятия входят несложные упражнения, включающие ходьбу. Специалисты утверждают, при использовании этой методики можно добиться очень высоких результатов в улучшении состояния пациента, в том числе, костюмы эффективно работают и на поздних стадиях заболевания, при которых традиционные методики оказывают недостаточное действие или не оказывают его вовсе.

 

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Опубликовано 08 Дек 2017 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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