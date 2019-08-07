«Отдых» в темноте

№26 (563) от 7 августа 2019 г.

В садовом некоммерческом товариществе «Отдых», которое находится в черте города в районе Лужковского кладбища, отключили свет за долги. В общей сложности СНТ задолжало энергетикам свыше полумиллиона рублей. Без электроэнергии остались две трети абонентов; однако часть потребителей ни в чем себе не отказывает: у них почему-то есть и свет, и все сопутствующие удобства, в том числе вода для полива огородов.

Нетрудно догадаться, что без света — вот уже второй месяц — страдают добросовестные плательщики, в числе которых в основном пенсионеры, инвалиды, ветераны труда. Из-за отключения электроэнергии в СНТ участились случаи воровства и мародерства, граждане лишены возможности полноценно выращивать урожай. Атмосфера в СНТ напряжена настолько, что члены товарищества, пребывающие, как они сами выразились, в «тоске и унынии», готовы на переизбрание председателя СНТ, у которого есть и свет, и возможность контролировать процесс погашения долгов перед МРСК.

Часть граждан сомневается, что средства, которые с них взимают регулярно, используются по целевому назначению, поэтому просят прокуратуру и УЭБ и ПК регионального УМВД (в просторечии ОБЭП) обратить внимание на деятельность нынешнего председателя СНТ, казначея и организовать проверку финансовой деятельности руководства товарищества в интересах неопределенного круга лиц.

2 июля с заявлением в прокуратуру Заводского района обратилась ревизор СНТ «Отдых» Валентина Ильичева:

— К началу дачного сезона 2019 года у СНТ «Отдых» образовалась задолженность перед МРСК за электроэнергию в сумме 460 тыс. рублей, — говорится в заявлении. — СНТ «Отдых» находится в городской черте, и там разрешено проживание с пропиской, если все законно оформлено. С каждым годом проживающих становилось больше. Задолженности к весне были и раньше, но в меньших размерах. Их гасили за счет дачников. Все взносы — целевые, 300 р. за сотку, шли на оплату зимнего долга, это мое предположение. Дальше — больше: участки продавались, состоятельные люди скупали по два-три участка. Каким-то образом в обществе ужились ремонтные, сварочные мастерские, сауны. И далеко не все предприниматели — добросовестные плательщики. Деньги собирали, но куда их подевали, или же собрали мало, так или иначе, свет отключили. Катастрофа. У пенсионеров, дачников пропали продукты, в жару нет полива. Выясняется, что электроэнергию отключили у стариков, законопослушных плательщиков. А те, кто зимовал в тепле и со светом, предпринимательствовал, — получают электроэнергию. По просьбе пострадавших членов СНТ «Отдых» прошу провести проверку, разобраться и выявить виновных. Если есть нарушения закона, призвать их к ответу».

Как сообщила «ОС» Валентина Ильичева, прокуратура рекомендовала членам СНТ самим разобраться в своих внутренних делах. Однако уже сегодня очевидно, что в ситуации, когда диалог отсутствует даже между председателем и ревизором, простым гражданам, перед которыми тем более никто не отчитывается, без помощи надзорного органа не обойтись.

О встрече возле водокачки

Корреспондент «Орловской среды» побывала в СНТ «Отдых». На встречу пришли около двадцати человек, в том числе ревизор товарищества. Граждане высказали массу претензий в адрес председателя СНТ Владимира Букалова (Прим. ред: чтобы не было неясностей, уточняем, что упомянутый гражданин не является депутатом горсовета, а лишь его тезкой) и его супруги Жанны, которая называет себя казначеем товарищества и ведет все его дела. Председатель и казначей СНТ на встрече отсутствовали. Хотя, как выяснилось позже, они знали и о приезде журналистов, и даже о том, что конкретно обсуждалось на встрече «возле водокачки».

Выяснилось также, что началом всех проблем товарищества стало решение общего собрания СНТ — осенью прошлого года — избрать нового председателя, который должен был навести порядок с финансами и сделать процесс расходования общих средств прозрачным. Членов товарищества не устраивало, что в течение последних десяти лет в СНТ, несмотря на ежегодно собираемые взносы, не ремонтировались дороги и не менялись опоры ЛЭП. Нового председателя избрали (им стал Сергей Пожарский), подстанцию опечатали, ограничив к ней доступ посторонних, а к весне выяснилось, что общество, где в зимние месяцы постоянно проживают всего 26 семей, потребило электроэнергии в несколько раз больше, чем в прошлые годы. Реальное потребление электроэнергии (непонятно — кем?) граждан ужаснуло, образовалась огромная задолженность, в конце июня свет в СНТ отключили. А чуть ранее — весной — выяснилось, что Пожарский председателем СНТ уже не является. Владимир Букалов вернул себе все полномочия.

-Давайте попытаемся разобраться в причинах такого дикого пережога, предложил один из пенсионеров. — Все дело в том, что осенью прошлого года поменялось руководство СНТ и новый председатель Сергей Пожарский запретил кому бы то ни было подходить к трансформатору, опечатав его, с этого момента показания счетчика давала ресурсоснабжающая организация, присылая своих электриков в конце каждого месяца. Выяснилось, что, когда прекратили доступ к счетчику, цена оплаты в месяц поднялась к 100 000 рублей, хотя все прошедшие годы свет «обходился» в среднем в 18 тысяч рублей в месяц. Чудеса! Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понять, что до Пожарского происходили какие-то манипуляции со счетчиком, и за это несет ответственность старое руководство СНТ. Таким образом, ресурсоснабжающая организация понесла значительные потери в деньгах, и это происходило не один год.

Первое, что было сделано Пожарским: исключили возможность доступа старому руководству к нашей подстанции, — рассказал пенсионер Владимир Василевский. — Пригласили работников МРСК, подстанцию опечатали, сменили замки. Старое руководство не могло подойти к подстанции, никто не мог воспользоваться манипуляциями с приборами учета. Первый месяц закрытой подстанции показал, что общество потребило электроэнергии на 88 тысяч рублей. Счетчик намотал на 88 тысяч! Взяли справку из МРКС по платежам — прошлое руководство платило в месяц от 8 до 18 тысяч. Долг растет, мы уходим в зиму с долгами, с угрозой от энергоснабщающей организации, что нас отключат. 16 человек, инициативная группа, сбрасываются по две тысячи, всего набрали 32 тысячи, Пожарский оплатил это со своей карточки, какая-то часть взносов поступила на счет. Сергей Михайлович (Пожарский. — прим.ред.) открывает расчетный счет в банке. Каждому члену общества заказными письмами разослали реквизиты, информацию, кому и за что платить. К весне выясняется, что плательщиков было всего человек десять. Жанна Букалова в это время собирала деньги, делала отметки в членских книжках.

— Я здесь живу постоянно, дом в СНТ — моё единственное жилье, — рассказала Татьяна Ивановна, переехавшая в Орел из Донецка, спасаясь от войны. — Недавно я перенесла сложную операцию. У меня в доме газ, но котел энергозависимый, сейчас начнутся холода, хоть караул кричи… Холодильник не работает. У меня внучка, я не могу ни искупать ребенка, ни постирать, и накормить толком уже не могу, негде хранить продукты. Я плачу за свет, но вынуждена обходиться без него. Разве это нормально?

Разговор «с нормальными людьми»

Мы попросили прокомментировать ситуацию председателя товарищества Владимира Букалова, однако он был немногословен. Зато его супруга — казначей СНТ Жанна Букалова, оказалась дамой не только словоохотливой но и, как нам показалось, очень активной и уверенной в себе. Казначей предложила нам встретиться и поговорить «с нормальными людьми». Начнем с того, что с 23 июля Владимир Букалов формально не является председателем товарищества — срок его полномочий истек. Однако сейчас он вместе со своей супругой сосредоточен на том, чтобы в СНТ вернулся свет. Своё личное «неотключение» Букаловы объясняют тем, что случайно «оказались на фазе» абонента — не члена товарищества, который вносит оплату за свет в МРСК по индивидуальному договору. На этой же «фазе» якобы находится и ряд других «абонентов», которые также не ограничены в потреблении электроэнергии. По словам Букаловых, они за то, чтобы «отключили свет» у всех — по справедливости, и добиваются этого. Жанна Букалова возмущена самоуправством прежнего «руководства»: во-первых, оно пыталось передать подстанцию, которая является собственностью СНТ, МРСК; этот процесс супругам удалось приостановить. Во-вторых, они обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться с подделкой подписей в пользу якобы незаконно избранного прошлой осенью председателя товарищества Пожарского. В третьих, Букаловы пытаются погасить общую задолженность за электроэнергию, в общей сложности в счет погашения долга внесено порядка 140 тысяч рублей. Энергетики эту информацию подтвердили.

Причиной значительно возросшей суммы платежей за свет Владимир Букалов объясняет «воровством прихвостней», но не своих, а прежнего, якобы незаконного руководства. Букаловы признают: воровство было и прежде, но не в таких масштабах. «Появляются новые люди, греют теплицы, заводят живность», — пояснила Жанна Букалова. Однако почему новые люди, теплицы и живность появились в СНТ, как только сменилось руководство товарищества и перед наступлением зимы, Жанна Букалова не объяснила. Также она затруднилась сказать, сколько конкретно отапливаемых теплиц на территории СНТ: то ли их несколько, то ли всего одна. Что касается предпринимателей, которые «берут» свет от подстанции товарищества, то таковых вроде бы двое, и один, кажется, предпринимателем вовсе и не является.

— Долги за свет были и раньше, но я занимала деньги, потом долги перекрывали за счет взносов, — пояснила Букалова.

По мнению Букаловых, тех, кто затеял переворот, интересуют земли товарищества.

-Не будет света, не будет воды, люди побросают свои участки, кому-то нужны наши земли, чтобы построить здесь коттеджный поселок, — заключила казначей СНТ «Отдых».

Что касается общего собрания, которое должно продлить полномочия Владимира Букалова либо избрать нового председателя, то супруги Букаловы намерены отсрочить его проведение на неопределенный срок. В СНТ появилось по этому поводу весьма любопытное объявление: «Уважаемые члены СНТ «Отдых», отчетно-перевыборное общее собрание, которое должно было состояться 23 июля 2019 года, переносится на более поздний срок по следующим обстоятельствам:

возобновлена проверка СК по Железнодорожному району в отношении ФНС №9 о регистрации юрлица;

подан иск в суд о незаконном подключении абонента МРСК Центра к сетям СНТ «Отдых» и перерасчет денежных средств;

подан иск о подлоге подписи и печати.

Как только будут решены эти вопросы, сразу же пройдет собрание, на котором вы решите судьбу СНТ «Отдых».

Правление СНТ «Отдых».

Данное решение согласовано с прокурором Заводского района и СК Железнодорожного района».

Остается неясным, почему неведомые прокуроры — до выяснения Букаловыми вышеперечисленных вопросов — согласовывают отсрочку общего собрания СНТ. Нам почему-то кажется, что о собрании — а это и есть внутренние дела СНТ — прокуратура совсем не в курсе. Отсрочка собрания на неопределенный срок нужна Букаловым. И хотя Владимир Букалов в беседе с нами заявил, что не намерен дальше оставаться председателем, его супруга Жанна проинформировала нас, что в случае, если собрание не будет проведено или будет сорвано, полномочия председателя автоматически продлятся еще на четыре года. Интересно, как в этот период будут меняться показания счетчика и что по этому поводу думает «МРСК Центра»?

Ольга Рождествина

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что прокуратура Заводского района г. Орла направила в УМВД по Орловской области обращение члена СНТ «Отдых» по вопросу неправомерного расходования денежных средств председателем и казначеем СНТ «Отдых» для рассмотрения по существу и организации проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.