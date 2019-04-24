Отходы – в доходы. В сверхдоходы

№15 (552) от 24 апреля 2019 г.

Тема мусорной реформы, а конкретно проблем сбора, вывоза и сортировки твердых коммунальных отходов не сходит с повестки дня в Орловской области уже четвертый месяц подряд. Дошло до того, что городские власти вынуждены были создать оперативный штаб, чтобы в ручном режиме «разруливать» возникающие проблемы. Хотя по закону теперь вся ответственность возложена на регионального оператора, который стал центральным институтом, контролирующим все стадии обращения с отходами. И, кстати, регоператор получает за это астрономические суммы, но оперативный штаб почему-то создают городские власти. Между тем прокуратура наконец-то обратила внимание на квитанции, которые присылают жителям деревень, где отродясь не видели мусорных контейнеров. Были услышаны и старшие по домам, которые получили ответы на накопившиеся вопросы. В самой УК «Зеленая роща» произошла смена руководства. Все эти события опять вынудили нас вернуться к мусорной реформе и рассказать читателям, как и куда движется решение накопившихся проблем.

«Варяжский синдром»

Когда стало известно о том, что учредитель и первый руководитель регионального оператора Дмитрий Хроменков покидает свой пост, у многих орловцев возникло нехорошее предчувствие: а не поставят ли на освободившуюся должность очередного «варяга»? И предчувствие не обмануло. 18 апреля на сайте регоператора появилось сообщение, что исполняющим обязанности директора «Зеленой рощи» назначен Александр Ворожбит. Правда, орловские СМИ оказались чуть-чуть проворнее и еще за два дня до официального представления выяснили массу интересных подробностей о новом «варяге». Например, «Орловским новостям» удалось выяснить, что Александр Ворожбит – бывший председатель Барвихинского поселкового совета депутатов Московской области и экс-глава подмосковной Барвихи. Также наши коллеги обнаружили массу негативных отзывов об этом чиновнике, который в 2015 году умудрился настолько восстановить против себя жителей Барвихи, что те даже написали петицию за отставку чиновника губернатору Московской области.

Впрочем, назначение на ответственную должность очередного «варяга» с очень богатым и неоднозначным прошлым – дело в Орловской области уже привычное. Гораздо интереснее, как справится новый и.о. руководителя с накопившимися проблемами. И самым сложным экзаменом станет выстраивание диалога со всеми звеньями цепи по сбору, вывозу и утилизации ТКО. Пока же первое заседание оперативного штаба показало нежелание идти на компромисс и искать взаимоприемлемые варианты. В частности, это касается очередей на мусоросортировочном комплексе «ЭкоСити». Справедливости ради отметим, что уперлись и не идут на компромисс ни та, ни другая сторона. А в огромном списке мусорных проблем еще ох как много пунктов помимо этой беды!

Прокуратура сказала свое веское слово

На днях стали известны результаты прокурорской проверки. Люди в погонах изучили сообщения местных жителей о взимании с них платы за вывоз твердых коммунальных отходов при фактическом отсутствии контейнеров. Вскрылась масса нарушений. Так, например, между УК «Зеленая роща» и «ЖЭУ-29» был заключен договор, по которому с января 2019 года платить за обращение с ТКО должна была управляющая организация. Однако УК «Зеленая роща» самостоятельно выставила собственникам жилых помещений многоквартирного жилого дома № 54 по улице Генерала Родина на оплату квитанции за оказанные услуги по обращению с ТКО за январь 2019 года, на основании которых жителями дома производилась оплата услуг.

Еще интереснее сложилась ситуация в отдаленных районах области. Например, в таких «медвежьих углах», где и дорог-то нет, не говоря уже о мусорных контейнерах. В качестве примера в пресс-службе прокуратуры привели деревню Красная Рыбница. Там не был налажен вывоз твердых коммунальных отходов, в связи с чем у регоператора не было никаких оснований требовать внесения платы за услугу. Однако в нарушение действующего законодательства жителям Красной Рыбницы в январе – феврале пришли квитанции от УК «Зеленая роща» на оплату услуг за вывоз ТКО. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Болховского, Покровского, Шаблыкинского, Верховского, Железнодорожного, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Корсаковского, Кромского, Троснянского, Колпнянского, Малоархангельского, Новосильского, Северного, Орловского районов, Ливенским, Мценским, Новодеревеньковским, Урицким, Хотынецким межрайонными прокурорами. Всего по итогам проверки внесено 47 представлений, в суд направлено три исковых заявления.

Самое циничное, что на сайте самой же «Зеленой рощи» вывешен список населенных пунктов, где НЕ ОРГАНИЗОВАН сбор и вывоз мусора. И жителям, получившим квитанции, в релизе регоператора без зазрения совести рекомендуют сверяться с этим списком: мол, если ваша деревня упомянута в этом перечне, то можете не платить! Наши коллеги из ГТРК «Орел» пообщались с жителями отдаленных деревень. И у граждан появился вполне закономерный вопрос: как обитатели отдаленных населенных пунктов (где нет не то что Интернета, а даже дорог) должны посещать сайт регоператора? Может быть, регоператор уже сам наведет порядок в своих документах и перестанет выставлять счета жителям тех деревень, откуда мусор не вывозят?

«Дырявые» законы

С дикой скоростью приближается сезон массового ремонта. Но до сих пор нет четкого понимания – кто, как, на чем и куда будет вывозить строительные отходы. Руководитель сортировочного завода «ЭкоСити» Юрий Парахин неоднократно заявлял, что принимает только те отходы, которые образуются в жилье орловцев и попадают под определение «твердые коммунальные отходы». В сети постоянно появляются ролики, на которых очевидцы снимают, как жители выгружают в контейнеры из багажников автомобилей отнюдь не бытовой мусор. Между тем на заседании оперативного штаба представители перевозчиков заявили, что не могут видеть, что лежит на дне контейнеров. Строительный мусор не только повреждает прессующие механизмы мусоровозов, но и служит яблоком раздора в спорах между «Зеленой рощей» и сортировочным заводом. Необходимо как можно скорее закрывать дыру в законе и четко прописывать механизм утилизации строительных отходов. Тем более что на сортировочном заводе готовы принимать весь тот мелкий мусор, который образуется при ремонте и внутренней отделке помещений (так что отбитую кафельную плитку, старые оконные рамы и сантехнику примут без каких-либо проблем. Вопросы лишь по отходам от серьезных строительных работ, связанных с глобальной переделкой помещений).

Вторая беда, почему-то выпавшая из закона, – это отработанные покрышки. О необходимости избавиться от залежей старых покрышек рассказал на заседании оперативного штаба глава Железнодорожного района Юрий Тарасов. Необходимо проводить работу с жителями, потому что самодельные ограждения для клумб в виде вкопанных колес выглядят просто ужасно, по мнению Юрия Тарасова. При этом в городе отношение к подобным дизайнерским решениям прямо противоположное. Кто-то считает такие самодельные садики, которые устраивают под окнами пятиэтажек, хорошим начинанием. Глава района настроен резко против подобных «изысков».

Кстати, если не трогать клумбы, то все равно проблему покрышек необходимо решать, так как на свалках их уже предостаточно. Как уточнил руководитель сортировочного завода «ЭкоСити» Юрий Парахин, резины выбрасывается очень много, и она частично попадает на переработку. Ежедневно на заводе отбирают от 3,5 до 4 тонн старых покрышек. Фактически шиномонтажки, ГСК и частный сектор сваливают все это в контейнеры для коммунальных отходов (и еще чаще – просто в овраги, на нелегальные свалки). В прошлом месяце убыток завода составил 160 тысяч рублей только из-за того, что все отсортированные покрышки пришлось везти на утилизацию на Чеховский завод. Так что проблему с покрышками также необходимо решать – завод не будет платить до бесконечности, эти дыры в законе необходимо ликвидировать. Позиция регоператора также была услышана: покрышки – это не ТКО, и, соответственно, «Зеленая роща» не собирается заниматься проблемой их утилизации. По факту львиная доля покрышек лежит на землях муниципалитета. Соответственно, город сам должен найти средства, чтобы собрать старые шины, довезти их до сортировочного завода и заплатить за дальнейшую их утилизацию на специализированном предприятии.

Еще более парадоксальная ситуация сложилась, когда в городе решили поправить правила благоустройства и привести их в соответствие с областными законами. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, изменения в правилах благоустройства могут породить новые проблемы. В частности, в региональном постановлении (которое дублируется в городском документе) прописано обязательное наличие крышек на контейнерах. Это мотивируется защитой от разлета мусора из контейнеров. Однако Александр Филатов отметил, что сразу после принятия этого пункта 80% контейнеров в городе Орле окажутся «вне закона». Как вариант можно прописать этот пункт как пожелание, а не как жесткое требование. К тому же необходимо учитывать такой момент, как грохот, который производит крышка. Если на пластмассовых баках это еще терпимо, то в случае с металлическими конструкциями неминуема возмущенная реакция жителей, под чьими окнами разместятся баки с крышками.

Есть и позитивные моменты. Так, теперь городские власти создадут реестр мест накопления ТКО. Сюда включат как контейнерные площадки, так и места почасового вывоза. В документах отразят все параметры контейнерной площадки и примерный ареал абонентов, которые будут выбрасывать сюда отходы. Все это позволит упорядочить и скорректировать территориальную схему по обращению с отходами. Только после этого можно будет сформировать четкие и понятные графики вывоза отходов. Странно только, что эти расчеты не были произведены до официального старта мусорной реформы, ведь, напомним, регоператора выбрали и подписали с ним договор еще в августе 2018-го.

Наконец-то решат проблемы с садоводческими обществами и дачными кооперативами, которые обяжут организовать на прилегающих территориях контейнерные площадки за счет средств данных юридических лиц. Кооперативы и общества заключат договор с регоператором, и будет налажена система вывоза отходов. Сейчас посадки вокруг дач и овраги вблизи гаражей в большинстве случаев представляют несанкционированные свалки, из которых удаление мусора крайне затруднено. Такие контейнерные площадки также включат в территориальную схему.

«Дырявая» схема

Как выяснилось, дырявыми бывают не только законы. Оказывается, и хваленая схема по обращению с отходами, которую несколько лет разрабатывали в областной администрации, нуждается в доработке и корректировке. В частности, как рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, сейчас активно идет определение мест почасового бесконтейнерного сбора. Профильный отдел горадминистрации по заявкам жителей определил около 240 точек, откуда необходимо вывозить мусор, собранный в мешки. Все материалы по этому вопросу направлены в областной профильный департамент для внесения в обновленную территориальную схему обращения с отходами. После того как ситуация с графиками нормализуется, они станут элементами маршрута регулярной мусоровозной техники.

Что касается контейнерных площадок, то заложенные в программу «Экология» средства позволят оборудовать 21 площадку. Однако потребность в местах сбора ТКО несколько больше, поэтому при дополнительном финансировании (около 1,8 млн рублей) появится возможность оборудовать более 50 площадок. Александр Филатов напомнил, что в структуре тарифа регионального оператора из 470 рублей сумма в 3,91 рубля имеет целевое назначение – покупку контейнеров. Работа уже начата, по ряду контейнерных площадок количество контейнеров увеличилось. Кроме того, перевозчики, исходя из производственной потребности, имеют возможность покупать дополнительные контейнеры. Этим занялись уже несколько перевозчиков. Таким образом, оборудованием контейнерных площадок занимаются и городские власти, и перевозчики, и регоператор.

Наконец-то сдвинулась с мертвой точки проблема уборки контейнерных площадок. Напомним, в городе львиная доля площадок расположена не на землях МКД, а следовательно, управляющие домами компании не могут тратить деньги на уборку мусора вокруг контейнеров. Как пояснила на заседании оперативного штаба замдиректора УК «Зеленая роща» Ольга Сидорова, регоператор прорабатывает новые договоры с перевозчиками. Именно они будут обязаны убирать прилегающую к контейнерной площадке территорию в радиусе 10 метров. Тем более что в тарифе на вывоз ТКО уже заложена сумма на уборку контейнерных площадок, и эти средства поступают «Зеленой роще». Как рассказал Александр Филатов, 20,5 рубля с каждого кубометра предусмотрено как раз на эти цели. По этой строке регоператор в год будет получать порядка 12-14 млн рублей. Между тем, если с собственностью на контейнеры более-менее прояснилось, то принять контейнерные площадки на баланс УК «Зеленая роща» не может. Представитель регоператора сослался на все те же дыры в законах. Пока вопрос собираются решать с помощью договора.

Наконец, стоит упомянуть еще и о таком элементе территориальной схемы обращения с отходами, как нелегальные свалки. На оперативном штабе руководитель завода «ЭкоСити» Юрий Парахин рассказал, что такой составляющей в схеме вообще нет. И когда на Итальянскую привозят вперемешку с землей мусор с нелегальных свалок, уборка которых в последние дни заметно активизировалась, такие отходы не принимают, так как в договоре прописаны лишь ТКО. А на нелегальных свалках чего только нет – и те же строительные отходы, и промышленные отходы, и трупы животных. Завод по сортировке – это не свалка. Соответственно, что делать с нелегальными свалками и куда вывозить их содержимое – необходимо продумывать и включать в территориальную схему, уверен Юрий Парахин.

Важное дополнение сделал первый заместитель главы городской администрации Олег Минкин. Он привел в пример уборку кладбищ, где намешано столько всякого мусора (и старые венки, и листва, и остатки бетонных надгробий, и поломанные металлические оградки), что этот «винегрет» никак не попадает под определение ТКО. Соответственно, необходимо создавать некие площадки для временного хранения мусора, пока не будет найдено решение, куда везти такие отходы, которые не поддаются сортировке.

Ученье свет, а неученых – тьма

Очень важная тема, которая всплыла в ходе публичных слушаний, касалась работы с населением. Людей необходимо учить, как в новых условиях обращаться с отходами. Многие не понимают, почему им не платят за мусор, ведь его после сортировки продают. Кто-то до сих пор не знает, что делать с опасными отходами: разбившимся ртутным градусником или сгоревшей энергосберегающие лампочкой, содержащей пары все той же ртути.

Александр Филатов напомнил, что управляющие организации должны обеспечить первичный сбор от жителей токсичных отходов, которые не относятся к ТКО. Это ртутьсодержащие отходы, лампы дневного света, термометры и отработанные батарейки/аккумуляторы. После этого УК должна вывозить такие опасные отходы в специализированные организации, которых на Орловщине несколько. Те орловцы, у которых нет управляющей компании, должны будут самостоятельно отвезти опасные отходы на утилизацию и при этом еще и заплатить определенную сумму. Схема выглядит совершенно неработоспособной, то есть по факту этим будут заниматься считанные единицы жителей частного сектора. Что касается работы с управляющими организациями, то старшим по домам рекомендовали требовать от своих УК выполнения действующего постановления Правительства РФ.

Как показала суровая орловская действительность, даже инструкции о том, как использовать контейнерные площадки, необходимо развешивать возле контейнеров. Люди пытаются впихнуть в контейнеры крупногабаритный мусор, чего делать категорически нельзя – весь большой и тяжелый хлам необходимо оставлять рядом, на контейнерной площадке. То же самое касается опиленных веток и старых новогодних елок. В ближайшее время будут подготовлены памятки для населения, чтобы не ломать подпрессовывающие механизмы мусоровозов. Напомнил технические детали и руководитель завода «ЭкоСити» Юрий Парахин – он не отказывается принимать ветки и пни. Но одно дело, когда пни идут в переработку на щепу отдельно, и совсем другое дело, если ветки поступают вместе с коммунальными отходами, застревают и сбивают с ритма всю сортировочную линию.

Старшие по домам хотят конкретики

Интересное выступление прозвучало в ходе публичных слушаний по правилам благоустройства. Старшие по домам выступили с критикой договора-оферты, который регоператор разместил на своем сайте и который любой житель города автоматически заключает, как только оплачивает первую квитанцию за услуги по вывозу мусора. По мнению активистов, договору не хватает конкретики. Необходимо более четко прописать обязанности регоператора. Чтобы можно было спросить в случае нарушений. Пока, по мнению выступавших, защита жителей прописана в договоре недостаточно. При этом требования к самим жителям прописаны просто великолепно. Мэр города Василий Новиков предложил аккумулировать предложения старших по домами, чтобы каждый житель не бился в одиночку сам за себя. Затем на оперативном штабе с юристами обсудить озвученные поправки и распространить их на всех жителей. Раз уже реформу приходится проводить в таком режиме постоянных коррекций, поправок, дополнений и уточнений (например, в территориальную схему), то почему бы регоператору не услышать и мнение жителей? Как отметили выступавшие, в случае обращения в суд по действующей редакции договора-оферты защитить права жителей будет крайне проблематично.

Поддержал выступавших и глава Заводского района Студенников. Он отметил, что на многих площадках происходит перенакопление отходов, а механизма привлечения регоператора или перевозчиков к ответственности у властей нет. Решением мог бы стать четкий график вывоза ТКО. Есть так называемый «технический» график, а необходим общегородской. Как мы уже упомянули ранее, такой график появится после корректировки схемы обращения. А вот механизм привлечения регоператора к ответу в случае нарушения графика вывоза глава района просил прописать более конкретно.

Еще интереснее тема ответственности регоператора раскрылась в ходе заседания профильного комитета горсовета. Депутаты выступили с резкой критикой управляющей компании (ведь получился парадокс: по закону регоператор отвечает за все проблемы с вывозом мусора, а по факту в городе пришлось создавать оперативный штаб, чтобы хоть как-то «разрулить» сложившуюся ситуацию). Народные избранники потребовали от представителя УК в течение месяца наладить четкую работу. В противном случае они пригрозили начать процедуру расторжения договора с регоператором, хотя совершенно непонятно в юридическом плане, есть ли вообще у депутатов такие полномочия. Судя по происходящему, нам еще не раз придется возвращаться к освещению мусорной реформы. А простые жители будут по-прежнему платить втридорога. Об обещанном снижении платы за воцарившийся хаос с вывозом мусора, который не иначе как по недоразумению назвали громким словом «реформа», ни на одном совещании ни слова так и не прозвучало.

Сергей Миляхин