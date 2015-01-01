Отключение горячей воды и электричества в Орле

Администрация г. Орла информирует, что в связи с проведением «Газпром теплоэнерго Орел»  плановых работ, 10 и 11 мая будет отключено горячее водоснабжение ряда абонентов:

– до 16.00 10 мая: ул. Комсомольская, 340-358, 348 (детский сад №10), ул. Планерная, 31, 33, 35;

– до 17.00 10 и 11 мая: ул. Левый берег Оки, 21, 27, 29, 41, ул. Черкасская,.32, 36, 38, 45, ул. Гагарина, 17, 35, 35а (школа №26), ул. 1-я Посадская, 41, 50, пер. Воскресенский, 13а;

– до 17.00 10 мая: ул. Паровозная, 58, 60, 62, 69, 97, пер. Светофорный, 2, 4.

До 12.00 10 мая электоэнергию отключат по адресам  ул. Революции, 3 (корп. 1 и 2), 5.

Также с 11 по 24 мая ООО «Орловская теплосетевая компания» будет проводить испытание всех тепломагистралей с выводом в ремонт теплофикационной установки ТЭЦ. В связи с этим у абонентов отключат горячую воду.

 

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Опубликовано 10 мая 2018 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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