Отключение горячей воды в Орле

Специалисты филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» приступают к
плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей, сообщает мэрия Орла.

В связи с этим с 10 по 23 мая для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет прекращена подача горячей воды.
Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и
горячую воду от Орловской ТЭЦ.

Напомним, гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа.
По итогам первого этапа компания устраняет выявленные повреждения.
На втором этапе проверяется качество проведенного ремонта.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отнестись к
временным неудобствам. Об обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщать диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону: 55-29-74.

 

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Опубликовано 11 мая 2017 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 166

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