Отключение горячей воды в Орле

Специалисты филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» приступают к

плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей, сообщает мэрия Орла.

В связи с этим с 10 по 23 мая для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет прекращена подача горячей воды.

Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и

горячую воду от Орловской ТЭЦ.

Напомним, гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа.

По итогам первого этапа компания устраняет выявленные повреждения.

На втором этапе проверяется качество проведенного ремонта.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отнестись к

временным неудобствам. Об обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщать диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону: 55-29-74.