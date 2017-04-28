Отключение горячей воды в Орле
Специалисты филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» приступают к
плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей, сообщает мэрия Орла.
В связи с этим с 10 по 23 мая для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет прекращена подача горячей воды.
Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и
горячую воду от Орловской ТЭЦ.
Напомним, гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа.
По итогам первого этапа компания устраняет выявленные повреждения.
На втором этапе проверяется качество проведенного ремонта.
Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отнестись к
временным неудобствам. Об обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщать диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону: 55-29-74.
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