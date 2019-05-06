6 мая 2019



Отключение горячей воды в Орле

«Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей в Орле, информирует пресс-служба филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».  13 мая специалисты Орловского филиала «Квадры» приступят к гидравлическим испытаниям и ремонту магистральных и квартальных тепловых сетей.

В связи с этим с 13 по 27 мая для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.

Справки по вопросам проведения испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефону: 55-29-74.

 

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Опубликовано 06 мая 2019 в 14:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 140

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