Отключение горячей воды в Орле

«Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей в Орле, информирует пресс-служба филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация». 13 мая специалисты Орловского филиала «Квадры» приступят к гидравлическим испытаниям и ремонту магистральных и квартальных тепловых сетей.

В связи с этим с 13 по 27 мая для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.

Справки по вопросам проведения испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефону: 55-29-74.