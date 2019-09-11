Открылся сайт старейшего Михаило-Архангельского храма (6+)

Создатели интернет-ресурса одного из старейших приходов Орла — Успенского (Михаило-Архангельского) собора проделали огромную работу: на сайте http://свято-успенский.рус собраны не только новости храма и виртуальные туры по его внутренним помещениям, но и большое количество человеческих историй, из которых складывается история церковной общины.

Один из самых подробных разделов посвящен святыням храма и их появлению на приходе; ресурс рассказывает об уникальном церковном хоре, воскресной школе, духовенстве собора.

В дальнейшем на сайте будет появляться подробная информация и о деятельности молодежного движения «Неувядаемый цвет», информирует Орловская митрополия.