11 сентября 2019



Открылся сайт старейшего Михаило-Архангельского храма (6+)

Создатели интернет-ресурса одного из старейших приходов Орла — Успенского (Михаило-Архангельского) собора проделали огромную работу: на сайте http://свято-успенский.рус собраны не только новости храма и виртуальные туры по его внутренним помещениям, но и большое количество человеческих историй, из которых складывается история церковной общины.
Один из самых подробных разделов посвящен святыням храма и их появлению на приходе; ресурс рассказывает об уникальном церковном хоре, воскресной школе, духовенстве собора.
В дальнейшем на сайте будет появляться подробная информация и о деятельности молодежного движения «Неувядаемый цвет», информирует Орловская митрополия.

 

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Опубликовано 11 Сен 2019 в 14:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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