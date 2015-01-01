Открытие Беломестненского моста в Ливнах опять отложили

Ещё две-три недели попросили строители на окончательную реконструкцию моста через реку Сосну. Для удобства пешеходов, сообщает «Уездный город».

Как пишут наши коллеги, на этот раз дело не в деньгах или в отсутствии людей и техники – всего этого достаточно. Когда наступила пора завершающих работ, администрация города обратила внимание, что со стороны улицы Воронежской у моста нет тротуаров.

Их, правда, и раньше не было – в слободу Беломестную с моста можно было спуститься по так называемым сходам – крутым деревянным лестницам. Пожилым людям и мамам с колясками подниматься и спускаться по ним было весьма проблематично.

—Мы обратились к автору проекта реконструкции моста и попросили его решить эту проблему. Лучше сделать сразу, чем потом опять закрывать мост и делать тротуары, — рассказал и.о. главы города Сергей Трубицин.

Строители уже приступили к монтажу ограждений моста.