Открытое обращение Виталия Рыбакова к Андрею Клычкову

№37 (574) от 30 октября 2019 г.

Уважаемый товарищ Клычков! Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин ставит перед органами всех ветвей власти главную задачу— повышение качества жизни граждан, внимательное, чуткое отношение к их проблемам. Но, как показала затея с ремонтом моста ДРУЖБЫ, вы как высшее должностное лицо региона не слышите нашего президента.

Начиная с лета 2018 года вы неоднократно заявляли в СМИ, что держите процесс ремонта моста ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ.

Я как депутат и гражданин хочу в этом открытом обращении спросить у вас: что же это за «личный контроль», если едва ли не с первых дней, как только подрядчик – ООО «РГС» — приступил к ремонту моста, начались отклонения от графика производства работ, что привело к отставанию на 10 месяцев? Если с самого начала подрядчик проигнорировал требования экологической безопасности, не установив защитный экран, чтобы строительный мусор не попадал в русло реки Оки? Что это был за контроль, если в результате безответственного отношения чиновников городской администрации и кураторов из областного правительства ситуация дошла до точки: добротный мост фактически превратился в развалины? Как вы контролировали ход ремонта, если с первого дня работы производились с отклонением от проекта, и в течение года никто из представителей исполнительной власти не обращал на это внимания? В результате таких действий подрядчика и бездействия чиновников договор пришлось расторгнуть – причем, с большой долей вероятности, с ущербом для города, поскольку бывшей и.о. руководителя УКХ города Орла Балашовой подписаны акты выполнения работ, которые на самом деле не выполнены. Кстати, правовая оценка ее действиям не дана до сих пор.

Что дальше? А дальше организовали новые торги, которые выиграла белгородская организация, работающая в данной сфере всего один год, без производственной истории и опыта работы на подобных крупных объектах, без материально-технической базы. Как так получилось, что эта фирма смогла выиграть конкурс на сложном инженерно-техническом объекте?

Тем не менее с ней заключили новый контракт, где прописано условие, что при осуществлении ремонта движение по мосту сохраняется. Но вдруг, после того как новая подрядная организация — земляки вашего советника Лежнева — зашла на объект, комиссия, которая провела осмотр моста на прошлой неделе, пришла к выводу, что мост представляет опасность и его надо закрыть. При этом умалчивается, что при закрытом движении сметная стоимость работ должна быть намного меньше. И судя по всему, сумму контракта в сторону уменьшения никто менять не собирается. Отсюда – вопрос: куда пойдёт эта «экономия»? И будет ли она показана?

Товарищ Клычков!

ВАМ МАЛО ПРОБЛЕМ С ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ?

ВАМ МАЛО ПРОБЛЕМ С ТРАНСПОРТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОРЛА И В ЧАСТНОСТИ С ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМОЙ? ВАМ МАЛО ПРОБЛЕМ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫВОЗА МУСОРА И ЕГО СОРТИРОВКОЙ?

ВАМ МАЛО ПРОБЛЕМ С ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ В ОРЛЕ: СТОЛИЦА РЕГИОНА НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ БАНКРОТСТВА, В ОРЛОВСКИХ ШКОЛАХ ЗАБЛОКИРОВАНЫ СЧЕТА?

ВАМ МАЛО ПРОБЛЕМ С ОТТОКОМ КАДРОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛОМ И С КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ В СЛУЖБЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ, В ЧАСТНОСТИ?

Проблем столько, что устанешь перечислять. И все эти проблемы появились не в одночасье, причем бОльшая их часть возникла с вашим приездом в нашу область, товарищ Клычков! Среди них и проблема с ремонтом моста Дружбы, который под вашим «личным контролем» довели до такого состояния, что мост пришлось закрыть.

Закрытие движения по мосту породило целый ряд отрицательных факторов, которые напрямую влияют на качество жизни граждан. Это и потеря рабочего и личного времени жителей Орла, вынужденных подолгу простаивать в автомобильных пробках. Это факторы риска, связанные с тем, что автомобили экстренных служб не смогут оперативно добраться до места назначения и вовремя оказать помощь гражданам либо ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Это преждевременный износ подвижного состава, в том числе и пассажирского транспорта. Это сверхнормативный выброс в атмосферу угарного газа, что негативно скажется на экологической ситуации и на здоровье горожан. Все эти факторы неминуемо вызовут социальную напряженность в обществе.

Чтобы исправить ситуацию и не допустить негативных последствий принятого решения, предлагаю:

— В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕСТИ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ВОСЬМОЙ ОПОРЫ МОСТА ДРУЖБЫ И МАКСИМУМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВОССТАНОВИТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ОДНОЙ СТОРОНЕ МОСТА, КАК ЭТО И ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ.

Предлагаю вам не на словах, а на деле продемонстрировать, что вы действительно стремитесь выполнять поставленную главой государства задачу по повышению качества жизни граждан. Покажите, что вы не уходите от проблемы, а стремитесь ее решить с максимальной пользой для жителей города Орла. И в этом случае, как сказал в свое время наш президент Владимир Владимирович Путин, «к чиновникам, глядишь, мало-помалу остынет жаркая неприязнь» граждан.