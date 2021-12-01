Открытое письмо гражданки России Людмилы Парицкой сенатору Круглому Владимиру Игоревичу

№41 (655) от 1 декабря 2021 г.

Уважаемый Владимир Игоревич!

Вы действительно очень уважаемый мной человек!

Я не отличаюсь наивностью (в моём возрасте это было бы смешно), поэтому я не удивилась тому, что ответа на мой вопрос от губернатора орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова не последовало. Ну, это понятно, граждан много, и если каждому отвечать… Конечно, я ни в коем случае не подозреваю его в высокомерии или дурном воспитании! Нет! Я поняла, что для того, чтобы решить мою проблему, у него недостаточно полномочий, а, проще говоря, власти, и он в этом не виноват! Не может же он, действительно, позволить мне получить QR-код, который запатентован как способ цифровой маркировки товара, (хотя принудительное приравнивание человека к товару содержит все признаки ст.282 УК РФ), на основании естественной резистентности! Такой разрешительной статьи нет, а люди с этой самой резистентностью есть, хотя из статистики они просто и элегантно выброшены, но вы-то, Владимир Игоревич, знаете, что 20-25% всех людей на планете обладают этим «пороком», особенно те, у кого первая группа крови (у меня, кстати, первая).

Я уже писала, что не пойду ни на какой обман для получения QR-кода (или как его там потом назовут), и я не понимаю, как случилось, что наличие здоровья в нашем любимом отечестве стало преступлением! Такое в самом страшном сне не могло присниться! Я и такие, как я, из жизни вычеркнуты! Мы ни на что не имеем права! Мы ластиком стёрты! Тогда не надо тратить силы на пропаганду здорового образа жизни, надо всех с детства заставлять её прожигать, приобретая все возможные вредные привычки, чтобы к моему возрасту благополучно прийти полной развалиной, согласной на любые эксперименты со своим полностью утраченным здоровьем. Вот такие люди государству полезны?!

Меня невероятно удивило ваше твёрдое желание бороться с антипрививочниками, этим временным явлением, которому придают неоправданно большое значение. Тратить время, силы и деньги на это так же бессмысленно, как на борьбу с ветряными мельницами. Я думаю, что правильнее было бы все силы и средства направить на улучшение качества диагностики и создание лекарства от коронавируса. Если бы я захотела сделать прививку, то никакой самый оголтелый «антиваксер» не сумел бы мне в этом помешать, потому что я бы делала это ОСОЗНАННО и ДОБРОВОЛЬНО, как, впрочем, всё, что я делаю в этой жизни!

Не сомневаюсь, Владимир Игоревич, что вы помните клятву Гиппократа и её ключевую фразу: НЕ НАВРЕДИ!

Не кажется ли вам, что, навязывая ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ вакцинацию, так агрессивно и грубо унижая человеческое достоинство, лишая нас средств к существованию и шанса перемещаться по стране, власть даёт возможность заподозрить в такой зубодробительной заботе о здоровье нации методику продвижения залежавшегося товара! Боюсь, что вместо коллективного иммунитета мы получим коллективный психоз и полный развал экономики! Развязывание во всех регионах боёв местного значения между «ваксерами» и «антиваксерами» имеет все предпосылки гражданской войны. Прямо белые и красные, а СМИ всех уровней ещё больше разжигают эту абсолютно порочную, искусственную вражду.

С некоторых пор я даже стала бояться услышать от кого-нибудь сакраментальное «враг народа», потому, что баранами нас уже в публичном пространстве смело и решительно назвал журналист Михаил Леонтьев (29.10.2021 в эфире «Вести FM»). Вот как он описал самый действенный, по его мнению, способ вакцинирования: «Нужно было просто ловить и колоть. Два удара по башке, обездвижил и уколол. И всё, ну, бараны же! Что хотите с баранами!» В этой беседе он наговорил на несколько статей УК РФ, но…

Я абсолютно ЗАКОНОпослушный человек и хочу, чтобы и уважаемая мною власть действовала по Закону и по уму! Я искренне не понимаю необходимости введения QR-кодов! Зачем же всю страну ставить в стойло? Представляю, во что это обойдётся бюджету, да ещё с нашей первобытной цифровизацией! Ведь целью становится уже сам QR-код, а значит он тут же становится товаром, и его можно купить или получить каким-нибудь другим, обходным способом! При этом сам вирус считывать коды не умеет, и тогда уж совсем не понятно, какое они имеют отношение к медицине? На сегодняшний день нет ни одной страны, где система QR-кодов доказано, реально помогла бы улучшить эпидемиологическую ситуацию. Пора признать, что метод «шапкозакидательства» в борьбе с новой коронавирусной инфекцией не сработал, а свист кнута уже надоел и свою устрашающую функцию не выполняет.

Такая система принуждения к вакцинации очень напоминает знаменитую фразу персонажа Мордюковой: не возьмёте лотерейные билеты – отключим газ. Так действуют не по закону, а «по понятиям».

В продовольственных магазинах, в аптеках, банках, лифтах, на улицах и т.д. привитые с непривитыми всё равно общаются и, возможно, заражают друг друга, хотя заразиться можно и от стула. Чем же так провинились ТЦ и непродовольственные магазины?! Наверное, только тем, что в них меньше людей, а значит, и вероятность заражения меньше.

Но, если на деле заботиться о здоровье людей, то ведь потоки посетителей можно интеллигентно развести. Например, понедельник – привитые, вторник – непривитые, а ночью – дезинфекция, и так вся неделя. Так же и в кафе, и в кино. Убеждена, что, если людей просто попросить, обещая отсутствие драконовских проверок, то никто не станет нарушать этот порядок – не надо думать о нас хуже, чем мы есть. Почему власти всегда проще выбрать дубинку? Не пора ли научиться договариваться?

Насколько я понимаю, ведь нет цели ущемлять права ради ущемления (или есть?), так почему не убрать напряженность и не дать людям глоток свободы? Ведь самое страшное и трудно переносимое состояние человека – это ограничение свободы! Когда у людей хоть немного улучшится настроение, исчезнет постоянное состояние угнетённости, то и болезнь отступит быстрее. Или победа над ней не обязательна? Как очень хороший врач, вы знаете, что иногда в борьбе с недугом душевный комфорт не менее важен, чем лекарства!

Досадно, что больше всего всех заботят ограничительные меры, их считают чуть ли не панацеей, а диагностика и качество лечения беспокоит их гораздо меньше. И потому, наверное, в Орле всего три аппарата, где можно сделать КТ лёгких, из-за чего ковидную пневмонию часто выявляют с опозданием, и человек попадает в стационар, хотя при ранней диагностике мог бы лечиться дома. А уж получить простому человеку медотвод!..

Вот Вам реальный пример. У человека аллергический дерматит, мучающий его много лет. Как-то он попытался сделать сезонную прививку от гриппа и едва не умер от анафилактического шока. Теперь он идёт к врачу за медотводом, а ему заявляют, что медотводы запрещены, ставят диагноз экзема и отправляют его домой. И вот возможное развитие этой истории. Его заставляют-таки «добровольно» привиться, он умирает от анафилактического шока и… никто не виноват! «Умер от ковида»!

А на дворе уже новая вводная! Мир обсуждает совершенно новый омикрон-штамм, на который, по одним слухам, не действует ни одна известная вакцина, а по другим, его можно вылечить дома. Вот если б пограничники с таможней и санитарной службой сработали б, как в лучшие времена, и просто не впустили бы его в страну, глядишь, появился бы шанс для наших медиков перевести немного дух, а для власти – вернуть в Россию мир и спокойствие. Чтобы уныние и мрак, идущие со всех эфиров, перестали гробить наш народ. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли это произойдёт.

С надеждой на понимание.