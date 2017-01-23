Открытое письмо Губернатору Орловской области Потомскому В.В. От ветерана военной службы Исламгазина Рафаила Лутфейевича

№1 (449) от 25 января 2017 г.

Уважаемый Вадим Владимирович!

В Интернете появилась информация о том, что Департамент транспорта областного правительства предложил ограничить количество поездок по единому социальному проездному билету. Предложение обосновывается отсутствием средств в областном бюджете. Предложение озвучил на профильном комитете областного совета начальник областного управления транспорта Алексей Васильев. В древней Руси в этом случае говорили: « Не глянул в святки и бухнул в колокола».

К сожалению, с правовым нигилизмом чиновников мы встречаемся всё чаше.

Приходится напоминать чиновникам, что существует закон «О ветеранах» и другие нормативные акты, которые устанавливают меры социальной защиты ветеранов труда, репрессированных и ветеранов военной службы.

Согласно статье 22 закона «О ветеранах» меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Статья 10 определяет, что меры социальной поддержки в соответствии со статьями 20 и 22 закона «О ветеранах» являются расходными обязательствами субъектов РФ.

В 2004 году федеральный закон от 22 августа 2004 года №122 заменил понятие льготы на компенсации. Закон предполагал решение задач конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, повышение материального благополучия граждан.

При переходе к системе социальной защиты граждан, основанной на положениях закона №122, субъекты РФ и муниципальные образования должны:

— при замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации вводить эффективные механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан;

— реализовать принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства путем сохранения стабильности правового регулирования.

Нормы настоящего федерального закона (ФЗ №122) должны реализовываться в соответствии с положениями, закрепленными в данной преамбуле, и не могут использоваться для умаления прав и законных интересов человека и гражданина.

В нарушение федерального закона денежные компенсации взамен льгот в Орловской области оказались в несколько раз ниже. Кроме того был введен платный единый социальный проездной билет. Этого оказалось нашим чиновника мало – впоследствии стоимость проездного билета увеличилась.

Наступление на карман населения стало любимым занятием чиновников. За последние годы трижды менялось пенсионное законодательство, канула в лету накопительная часть пенсии, в этом году заморожены многие социальные выплаты, приближается оплата налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.

Автомобилисты находят стоимость налога на автотранспорт в Орловской области выше, чем в соседних областях. Работа городских депутатов отмечена повышением платы за проезд в городском транспорте. Как всегда в таких случаях обстановка с транспортом лучше не стала. Повышение стоимости проезда или ограничение количества поездок по единому социальному проездному билету приведет к тому, что люди начнут бросать дачи, которые в какой-то мере помогают выживать в условиях инфляции, реже будут ездить нянчить внуков…

Из своих кабинетов с кондиционерами чиновники не видят, как старики добираются до поликлиники, до магазинов, до органов соцзащиты, до почты и сбербанка для оплаты коммунальных платежей.

На фоне борьбы со льготами стариков как-то не очень заметна борьба со льготами депутатов и чиновников.

Впереди ожидается увеличение платы за коммунальные услуги, вводится дополнительная плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды, естественно возрастет плата за содержание общего имущества многоквартирных домов.

И на все это государство с барского плеча отвалило 5000 (пять тысяч) рублей. Давно замечено, как только повышается пенсия, сразу повышаются цены на продукты питания.

СЧИТАЮ. Чиновники должны рассматривать свои действия не только через монету, но и через нормы законодательства. Не следует нагнетать социальную напряженность накануне президентских выборов.

ПРОШУ: Изучить порядок регулирующего воздействия деятельности чиновников на социальное самочувствие граждан.

Ветеран военной службы

Исламгазин Рафаил Лутфейевич.

« 23 » января 2017 года.