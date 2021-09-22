22 сентября 2021



Отопительный сезон в Орле начался с приключениями

Начало отопительного сезона в Орле обсудили на заседании профильного комитета горсовета. Хотя было заявлено, что отопительный сезон уже стартовал и нужно пять дней на полный запуск всех систем, к началу пятых суток из 1919 многоквартирных домов, тепло получили жители лишь 1100 домов.

После запуска тепла было выявлено большое количество порывов и несогласованность управляющих компаний и тепловиков. В этой связи, в городской администрации уже сегодня вечером состоится большое совещание с участием УК и теплоснабжающих организаций.

Относительно социальных объектов — там не обошлось без эксцессов. Накануне без тепла остались две орловские школы и один детский сад. Причем одна из упомянутых школ и детский сад запитаны от общей котельной. После ее запуска обнаружился порыв трассы, но директор школы не разрешила вскрывать траншею и устранять течь, так как в школе должны были проходить выборы. Депутатов возмутила такая ситуация. Кто в городе руководит подачей тепла: директора школ или чиновники профильных управлений горадминистрации?

Также депутаты профильного комитета вновь затронули вопрос отопления многоэтажки №72а по улице Панчука. Напомним, что котельную, от которой получает тепло этот дом, продолжает содержать МУП «Зеленстрой». Котельная является балластом для предприятия из-за чего МУП ежегодно терпит миллионные убытки. В настоящее время долги «Зеленстроя» за газ составляют около четырех млн рублей. Однако, народных депутатов заверили, что в будущем году этот дом будет переведен на локальную котельную и проблем с теплом больше не будет. Как будет отапливаться дом в этом отопительном сезоне и когда подадут тепло в этот конкретный дом, увы, никто ответить так и не смог.

 

В понедельник, 11 апреля, в Орле завершится отопительный сезон
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Опубликовано 22 Сен 2021 в 17:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

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