14 сентября 2021



Отопительный сезон в Орле начнут не дожидаясь похолодания до 8 градусов

На этой неделе в Орловской области стартует отопительный сезон. В связи с тем, что на предстоящих выходных ожидается серьезное похолодание, муниципальным образованиям рекомендовано с 15 сентября начать отопительный период. По традиции, в первую очередь начнут отапливать объекты социальной сферы — больницы, детские сады, школы, социальные учреждения, а затем жилищный фонд.

Перед руководителями муниципальных образований поставлена задача в кратчайший срок принять соответствующие нормативно-правовые акты о начале отопительного сезона, — отметили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 14 Сен 2021 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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