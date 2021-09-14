Отопительный сезон в Орле начнут не дожидаясь похолодания до 8 градусов

На этой неделе в Орловской области стартует отопительный сезон. В связи с тем, что на предстоящих выходных ожидается серьезное похолодание, муниципальным образованиям рекомендовано с 15 сентября начать отопительный период. По традиции, в первую очередь начнут отапливать объекты социальной сферы — больницы, детские сады, школы, социальные учреждения, а затем жилищный фонд.

Перед руководителями муниципальных образований поставлена задача в кратчайший срок принять соответствующие нормативно-правовые акты о начале отопительного сезона, — отметили в пресс-службе облправительства.