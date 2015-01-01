Отопительный сезон в Орле продлится до конца следующей недели

Если наступят благоприятные погодные условия, то отопление в многоквартирных домах в областном центре будет отключено в период с 20 по 23 апреля. Об этом рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка. Он напомнил, что, отключать отопление можно, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет выше восьми градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода установится только к последней декаде месяца. Например, сегодня опять похолодало.

Вместе с тем, Николай Галка уточнил, что речь пока идет об отключении отопления в жилом секторе. В учреждения культуры, образования, здравоохранения тепло продолжит поступать и после 23-его.

В целом, как сообщили в пресс-службе горадминистрации, отопительный сезон в Орле протекает в штатном режиме. Серьезных аварий на ТЭЦ не зарегистрировано, а мелкие перебои устраняются оперативно.