Отопительный сезон в Орле стартовал с приключениями

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

Начало отопительного сезона в Орле обсудили на заседании профильного комитета по ЖКХ Орловского горсовета. Чиновники разных уровней заявляли, что после старта отопительного сезона нужно всего пять дней на полный запуск всех систем. Как показала практика, к началу четвертых суток из 1 919 многоквартирных домов тепло получили жители лишь 1 100. Зато на пятый день на официальном сайте мэрии появился пресс-релиз, в котором говорилось, что без тепла в областном центре осталось всего 33 дома. И даже был приложен список этих домов. Правда, в социальных сетях (в частности, в группе ВК «Наши Лужки») жители называли совсем другие адреса «холодных» домов, которых почему-то не оказалось в официальном списке. Из релиза администрации выяснилось, что до значительной части домов тепло доведено, а вот дальше уже дело управляющей компании. И, следовательно, по всем вопросам касательно отопления (например, чтобы стравить воздух из батарей) необходимо обращаться УК.

О начале отопительного сезона депутатам почему-то рассказывал не руководитель профильного управления мэрии, а – внезапно – заместитель мэра – начальник финансово-экономического управления горадминистрации Алексей Степанов. Как выяснилось на комитете по ЖКХ, в этом году начало отопительного сезона сопровождалось, во-первых, очень большим количеством порывов, что говорит о «качестве» подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону, а также о степени изношенности коммуникаций. А во-вторых, начало пуска тепла сопровождалось удивительной несогласованностью действий управляющих компаний и тепловиков. В этой связи в городской администрации даже прошло большое совещание с участием представителей УК и теплоснабжающих организаций.

Вассал моего вассала…

По традиции первыми к отоплению подключили социальные объекты – и здесь не обошлось без эксцессов. Накануне без тепла остались две орловские школы и один детский сад. Причем одна из школ – №16 и детский сад №34 запитаны от общей котельной. После ее запуска обнаружился дефект на тепловой сети возле школы №16. Но директор этого учебного заведения не разрешила вскрывать траншею и заниматься ремонтом, так как в школе находился избирательный участок и должно было проходить голосование. Депутатов возмутила такая ситуация. Кто в городе руководит подачей тепла – директора школ или чиновники профильных управлений горадминистрации? Если каждый директор по своему усмотрению начнет решать, где копать тепловикам, а где нет, то в городе начнется бардак. Поэтому сотрудников мэрии попросили выпустить постановление и в следующий раз определить четкий круг ответственных лиц от администрации города, уполномоченных решать такие вопросы.

Вопрос без ответа

Также депутаты профильного комитета вновь затронули вопрос отопления многоэтажки №72а по улице Панчука. Напомним, что котельную, от которой получает тепло этот дом, продолжает содержать МУП «Зеленстрой». Котельная является балластом для предприятия, из-за чего МУП ежегодно терпит миллионные убытки. В настоящее время долги «Зеленстроя» за газ составляют около четырех миллионов рублей. По словам Степанова, денег, чтобы погасить этот долг, в бюджете на данный момент нет. Однако депутат Букалов заверил коллег, что в будущем году проблем с отоплением в этом доме уже не будет. Прорабатывается вопрос о переводе дома на индивидуальное отопление. При этом речь шла не о поквартирном отоплении, а решении в виде блочно-модульной котельной. Как будет отапливаться дом в этом отопительном сезоне, и когда дадут тепло в квартиры жильцов, увы, никто внятно ответить так и не смог.

Сети без хозяина

Очень большой пласт проблем, требующих решения, на конкретном примере обозначил наш коллега-журналист, представитель одного из городских ТСЖ Алексей Кузьмин. По его словам, есть решение арбитражного суда о признании незаконным бездействия муниципального образования город Орел по определению теплоснабжающей организации, ответственной за эксплуатацию теплосети. Речь идет о двух трубах, которые проходят транзитом через 22-ой дом по переулку Артельному к домам №18 и №20. Как раз накануне заседания комитета там произошла авария, и дома оказались отключены от отопления. Кто будет чинить трассу – неизвестно. Почти месяц прошел после суда, но муниципалитет до сих пор не выполняет вынесенное решение. Алексей Кузьмин выразил надежду, что прокурор области Владислав Малкин вмешается в ситуацию и займется той работой, которую должны делать чиновники городской администрации, — найдет хозяина для тепловых сетей.

Владимир Букалов отметил, что подобные ситуации в Орле встречаются довольно часто. И не только применительно к тепловым сетям. Бесхозными оказываются и канализационные трубы, и даже довольно дорогие водопроводы (как это произошло в новом микрорайоне Наугорском). По мнению Букалова, бросать сети на произвол судьбы недопустимо. Представители теплоснабжающей организации должны встретиться с руководством УК (или ТСЖ), решить, кто и как будет устранять аварию. Что касается конкретного адреса, то выяснилось, что эта сеть идет транзитом, и авария произошла в том доме, к которому ТСЖ никакого отношения не имеет.

Алексей Степанов пояснил, что в городе очень часто происходят ситуации, когда строители вводят в эксплуатацию объект (тот же многоквартирный дом) без сетей, хотя по факту сети, конечно же, к дому подведены. А через год люди обращаются в суд, и суд обязывает город взять эти сети на обслуживание. Город берет сеть, хотя трубы не берутся из воздуха. Сети кто-то проектирует, прокладывает, то есть у всего этого есть фактический и законный собственник. А расходы почему-то перекладываются на муниципалитет. И это ненормально.

По словам Кузьмина, проблема в том, что существуют разные нормативные акты, которые противоречат друг другу. И в итоге тепловики толкуют ситуацию по-своему, а строители – по-своему. И вишенка на торте: разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажек без сетей выдает областной департамент. Почему при выдаче разрешения область не задается простыми вопросами: кому принадлежат сети, и кто будет их эксплуатировать?

Дальше – больше. Депутаты добавили, что проблема с сетями начинается еще на этапе проектирования дома. Уже много лет ни при утверждении проектов многоэтажек, ни при получении разрешения на строительство никто не смотрит на наличие сетей. В итоге застройщик и строит дома якобы «без сетей». А трубы мало того, что не обслуживаются — за ними вообще никакого надзора нет. И, естественно, страдают в конечном счете простые жители.

Свою версию высказал и депутат Александр Головин. По его словам, сети должна обслуживать управляющая компания. Если сети не являются общедомовым имуществом, или УК (ТСЖ) не может обслуживать сети, то в этом случае УК нанимает специализированную организацию, чтобы заплатить ей за необходимые работы, а затем все расходы переложить на собственников жилья. Опять же существует серьезная правовая «дыра». В постановлении федерального правительства четко прописано, где именно разграничиваются зоны ответственности УК и ресурсоснабжающих организаций. И по воде, и по свету, и по канализации. А вот по теплосетям почему-то в документе зону ответственности указать забыли. Поэтому, по мнению Головина, необходимо выходить с законодательной инициативой сначала в облсовет, а потом и на федеральный уровень, чтобы ликвидировать этот правовой пробел.

А крыши все текут

Хотя вопрос с текущими крышами напрямую не связан с началом отопительного сезона, но именно эти две проблемы (тепло и текущие потолки) стали безусловными лидерами по числу жалоб граждан в последние дни. Депутаты на профильном комитете предложили пересмотреть и упростить процедуру взаимодействия УК с фондом капремонта. Ведь зачастую текущий ремонт уже не способен решить проблему текущей кровли – необходимо кардинальное решение проблемы. А это можно сделать только через фонд. К сожалению, на комитете представителей фонда не было, поэтому ряд вопросов остался без ответа. Сколько кровель удалось починить в этом сезоне? Сколько заявок еще лежит в фонде? А главное, насколько эффективна принятая подпрограмма по ремонту кровель?

При этом депутаты опять же отметили, что, как и случае с пуском тепла, городская власть должна держать эту тему на постоянном контроле. В частности, депутат Владимир Негин отметил: «Вынужден признать, что городская администрация упускает время. Убежден, что необходимо чрезвычайно срочно собрать управляющие компании, собрать с них заявки по их крышам, которые уже невозможно латочно ремонтировать (это бессмысленно – там вода через латки просачивается). Нам нужна специальная большая программу по Орлу для участия в подпрограмме по ремонту кровель. Там ведь для начала необходимо вопрос с ПСД на уровне города решить. Должен отметить, что в настоящее время от администрации не требуется финансовых затрат, нужно лишь организовать УК, получить статистику, выйти с инициативой на уровень регионального правительства и отстаивать уже на региональном уровне. Мы, депутаты, всесторонне поддержим вас в этом вопросе и готовы его вынести на сессию, но нам необходима фактура», — отметил Негин.

Возможно, что уже на ближайшей сессии депутаты вернутся к этой теме, чтобы узнать, как идет ремонт кровель и сколько крыш в областном центре срочно нуждаются в починке.

Сергей Миляхин