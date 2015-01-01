Отопительный сезон в Орле завершается 1 мая

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Орла Андрей Усиков.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона принимается, согласно поставлению Правительства РФ №354 от 6.05.2011, если среднесуточная температура воздуха устанавливается выше восьми градусов в течение пяти суток. Согласно прогнозам, погодные условия позволяют начать отключение системы отопления.

Так как в Орле действует централизованная система отопления, и более 60% многоквартирных домов получают тепло из одного источника — от Орловской ТЭЦ, полное завершение отопительного сезона может занять несколько дней, информирует пресс-служба администрации Орла.