Отписано – и с плеч долой…

№37 (485) от 1 ноября 2017 г.

На октябрьской сессии горсовета депутат Евгений Косогов в очередной раз поставил вопрос об освобождении от занимаемой должности заместителя главы городской администрации Романа Игнатушина. Напомним, это тот самый чиновник, которому на рабочем совещании торжественно вручили «лавровый веник» по итогам партийного конкурса «Справедливой России» за самое большое число немотивированных отписок в ответ на обращения граждан. Впрочем, уже в который раз в ответ на свое предложение Евгений Косогов услышал, что необходимо рассматривать жалобы и обращения самих граждан, а не личное мнение депутата. В связи с такой постановкой вопроса «Орловская среда» решила также осветить несколько конкретных примеров активной бездеятельности господина Игнатушина.

Обещанного всё ещё ждут

В начале 2017 года в адрес Романа Игнатушина было направлено письмо от имени депутата облсовета Виталия Рыбакова с просьбой включить улицу Заводскую (где не видели дорожную технику уже 70 лет) в программу по ремонту городских улиц. Ответ был достаточно стандартным: «нет денег», но когда они поступят – про Заводскую не забудут. Однако 2017-й завершается, а про Заводскую так и не вспомнили. В ответ на повторное обращение чиновник пообещал, что улица Заводская будет рассмотрена при формировании перечня объектов для ремонта в 2018 году. Учитывая многочисленные промахи прошлых лет, списки на 2018-й решили формировать заранее, чтобы успеть проторговать все объекты. Но стоит напомнить – в городе недоделан целый ряд дорог, которые должны были починить еще в 2016-м. И жители Заводской уже не верят, что их окраинную улицу включат в перечень на 2018-й.

Тротуара нет, есть направление

Еще интереснее выглядит переписка (а вернее, серия отписок) по поводу ремонта тротуара по четной стороне домов на улице Красина. Жители уже не один год обращаются в городскую администрацию с просьбой сделать им нормальный тротуар. На фото видно, что термин «тротуар» не подходит к тому, что творится вдоль проезжей части – здесь, скорее, будет уместен термин Уинстона Черчилля «направление». Но и здесь Роман Игнатушин мастерски находит выход из сложившейся ситуации. На просьбу жителей, изложенную в обращении депутата облсовета Виталия Рыбакова, он отвечает предложением заложить деньги на ремонт тротуара… в программу наказов избирателей! Между тем тротуары – это муниципальная территория, и муниципалитет обязан содержать улично-дорожную сеть в надлежащем состоянии согласно ГОСТам.

Впрочем, чтобы в полной мере оценить мастерство господина Игнатушина по части отписок, необходимо сравнить два ответа. Когда жители обратились за помощью уже к депутату горсовета Сергею Елесину, а тот направил письмо в горадминистрацию, господин Игнатушин не стал особо мудрствовать и… просто скопировал предыдущий ответ. Нетрудно догадаться, что и в данном случае чиновник посоветовал заложить ремонт тротуара в программу наказов избирателей. Здесь будет уместно напомнить, что в этом году на исполнение программы наказов избирателей каждому народному избраннику вместо миллиона выделили всего лишь по 300 тысяч рублей из городского бюджета. Особо бросается в глаза даже не то, что Роман Игнатушин мастерски изыскивает, как сформулировать уход от ответа. Гораздо заметнее тот факт, что чиновник даже не пытается найти хоть какое-нибудь приемлемое решение – например, отсыпать тротуар крошкой из снятого с других улиц старого асфальта.

Между тем, если хотя бы вчитаться в то, что пишут в своем обращении граждане, становится очевидным, что исправлять ситуацию необходимо как можно быстрее. Жители рассказывают и показывают на фото, что по так называемому тротуару родители с детьми ходят в рядом расположенный детский сад. Здесь же проходят ученики в школы №23 и 29. Асфальта на тротуаре нет – пешеходы после дождя месят жидкую грязь. Усугубляет ситуацию и отсутствие вдоль проезжей части бордюрных камней и лотков для стока воды (о полноценной ливневке орловцы уже и не мечтают). В итоге после дождей тротуары становятся просто непроходимыми. Пешеходы, обходя лужи, вынуждены выходить на проезжую часть, что представляет серьезную опасность для жизни людей.

Провальные итоги

И вишенка на торте – это провальные результаты сразу по нескольким направлениям, которые курирует и за которые получает зарплату господин Игнатушин. Как отметил в своем выступлении Евгений Косогов, должность замглавы администрации, которую занимает Роман Игнатушин, подразумевает эффективную работу, направленную на развитие городского хозяйства и транспорта. Именно за это он и должен получать свою зарплату. «Однако, что мы видим на самом деле? Первое – провален в 2016 году ремонт юбилейных дорог, которые даже в 2017 году не были доделаны. Это улица Тургенева, Карачевская, 1-ая Курская и так далее. А те дороги, что сделаны, – мы видим «качество» их ремонта. Например, улица Комсомольская практически вся в мелких ямах и выбоинах. Красный мост тоже в ямах – все это должно было ремонтироваться по гарантии. Однако за 2017 год гарантийный ремонт не был произведен, – заявил депутат, выступая на заседании горсовета. – Второе. Летом 2016 года была изменена схема движения общественного транспорта. Что для жителей стало настоящим шоком. Тем не менее транспортные эксперименты над пассажирами продолжаются до сих пор. А частники не соблюдают график движения, нарушают ПДД, устраивая гонки по городу, постоянно переговариваясь по телефону – кто кого обогнал. На окраинные улицы наши частные перевозчики часто просто не доезжают. Третье: что касается наших муниципальных предприятий ПАТП и ТТП, которые находятся в предбанкротном состоянии, то за время нахождения в занимаемой должности Роман Игнатушин не предпринял никаких мер по содействию в повышении их конкурентоспособности. Добровольная передача администрацией Орла наиболее экономически выгодных маршрутов частным перевозчикам «угробила» окончательно ПАТП и ТТП. Также полагаю, что уже пора свежим взглядом посмотреть на деятельность лиц на предмет на наличие коррупционной составляющей. Четвертое – очередным бездействием данного чиновника является провал федеральной программы «Городская среда», согласно которой еще в начале сентября 2017 года должны были быть отремонтированы 77 дворовых территорий в Орле, однако ремонт дворов проводится до сегодняшнего дня в нарушение СНИП. Из-за неудовлетворительного проведения работ дворы постоянно в лужах. Укладка асфальта проводилась «на глаз», без необходимых уклонов для стока воды. Часть дворов в следующем году будет в ямах, так как были нарушены температурные условия укладки асфальта, а по гарантии отремонтировать дворы будет невозможно – большинство дворов делали фирмы-однодневки. И пятое – данный чиновник на все обращения жителей города и на депутатские запросы постоянно шлет лишь одни отписки».

«Орловская среда» будет следить за развитием карьеры Романа Игнатушина, тем более что глава горадминистрации Александр Муромский публично обещал рассмотреть конкретные факты, свидетельствующие о промахах в работе его заместителя.

Сергей Миляхин

От редакции:

О проблемах, а точнее, о фактическом провале программы благоустройства городской среды в Орле депутат Евгений Косогов недавно рассказал федеральному куратору этого проекта депутату Государственной думы Александру Васильеву. Подробнее об этом читайте в интервью Евгения Косогова «Орловской среде» на стр. 15.