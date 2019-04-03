Отремонтированного моста пять лет ждут?

№12 (549) от 3 апреля 2019 г.

На прошлой неделе разразился очередной скандал вокруг ремонта моста Дружбы: на этот раз «забастовали» рабочие фирмы-подрядчика (точнее, субподрядчика), которым несколько месяцев не выплачивали зарплату. Как сообщили орловские СМИ, специалисты, которых в Орел привезли из разных регионов России, с конца прошлого года трудились буквально за еду. Когда терпение рабочих лопнуло, они отказались продолжать работу и разъехались по домам. После чего собственника подрядной организации – ООО «РГС» – пригласили в мэрию Орла на совещание к сити-менеджеру Александру Муромскому, чтобы господин Полевиков пояснил, что на самом деле происходит на мосту Дружбы.

А происходит там следующее: работы на мосту ведутся ни шатко ни валко, отставание от графика составляет более полугода. В результате город задыхается в автомобильных пробках. Кроме того, подрядчик до сих пор не установил защитные брезентовые экраны, и строительный мусор загрязняет Оку. Теперь ко всему прибавилась и некрасивая история с миллионными долгами по зарплате. Впрочем, как стало ясно из пояснений владельца ООО «РГС» Сергея Полевикова, сам подрядчик ничего экстраординарного в этой ситуации не видит.

Задержку в производстве работ и отставание от графика г-н Полевиков объяснил тем, что строители ждут, когда в Орел придет консольно-шлюзовый кран, необходимый для демонтажа имеющихся и установки новых балок пролетного строения, заказанный подрядчиком в Китае.

– Сейчас кран находится на границе с Монголией. Как только кран будет отгружен, китайская сторона пришлет график прохождения через основные станции по Транссибу. Движение такого рода грузов идет порядка двух недель, – пояснил Полевиков, добавив, что, по его расчетам, техника должна прибыть в Орел к 10 апреля.

– Для скептиков и прочих граждан, хорошо и мало разбирающихся в мостостроении, могу сказать следующее: кроме как применяя данный механизм, отремонтировать мост Дружбы не-воз-мож-но, – заявил г-н Полевиков.

И хотя сити-менеджер призвал столичного гостя обойтись без сарказма, далее подобные заявления посыпались одно за другим.

Так, когда тот же Муромский поинтересовался, почему рабочим не платили зарплату, Сергей Полевиков на голубом глазу заявил, что деньги из зарплатного фонда пошли на другие цели.

Владелец ООО «РГС» Сергей Полевиков (слева)

– Значит, еще раз повторюсь: взятие кредита, на который были куплены балки и ихняя оплата привело к тому, что на протяжении трех месяцев мне пришлось заплатить банку порядка пяти с половиной миллионов рублей. Соответственно, эти деньги были взяты из фонда заработной платы. А дальше я надеюсь, что когда-нибудь это выполнение будет оплачено, и люди получат деньги. Но между тем, те люди, которые бастовали – они не бастовали. Есть определенный порядок объявления забастовки. Пишешь уведомление, два дня выжидаешь – и спокойно садишься. Если нет ни одной бумаги – люди просто не ра-бо-та-ли (стилистика оригинала сохранена. – Прим. ред.).

На справедливый вопрос представителя госинспекции труда, кто принимал решение оплатить балки из фонда заработной платы, собственник ООО «РГС» ответил… тоже вопросом:

– С какой целью интересуетесь?.. – И, подумав, добавил: – Вы мне официальное предписание пришлите, тогда я вам на все отвечу.

На официальное предписание г-н Полевиков сослался и тогда, когда глава городской администрации предъявил ему претензии в сфере соблюдения природоохранного законодательства.

– Второй вопрос, который меня волнует, это вопрос экологической безопасности реки Ока, – обратился Муромский к подрядчику. – Когда вы выполните мероприятия по защите русла Оки от попадания строительного мусора? Так, как написано в проекте. Претензиями мы с вами обменялись. Следующий раз здесь будет сидеть природоохранный прокурор. Все мероприятия, которые выполнены формально, не обеспечивают защиту русла реки.

– Будем делать в соответствии с предписанием, – ответил Полевиков, не вдаваясь в детали.

Но самым показательным оказался диалог собственника ООО «РГС» с депутатом Орловского горсовета Евгением Косоговым. Процитируем:

– Как можно заходить на 290-миллионный контракт с портфелем без денег? – поинтересовался Косогов, имея в виду, что подрядчик для закупки необходимых материалов и техники за неимением собственных средств вынужден был брать кредиты. – 29 миллионов мы дали вам предоплаты…

– Ну я же их отработал, верно? – парировал Полевиков. – Давайте по-хорошему: кто кому сейчас должен? Предметно? Я или вы?

– Вы, – совершенно справедливо ответил Косогов. – По контракту мы должны были оплатить работы только после установки (балок) и приемки.

Ответ подрядчику, похоже не очень понравился:

– Правильно. Если бы на сегодняшний момент я как бы не ввязался в авантюру под названием «балки», не взял бы кредит… А если вы мне будете хамить, мы с вами поговорим по-другому.

– А это как – по-другому?

– Ну как… вежливо и нежно.

«Вежливую и нежную беседу» прервал опять же Александр Муромский, заметивший, что, если бы в прошлом году подрядчик сумел обеспечить поставку на объект тех же балок, необходимые средства ему были бы выплачены еще тогда. Но поскольку этого сделано не было, неосвоенные деньги вернулись в федеральный бюджет.

Картину с освоением бюджетных средств и темпами производства работ на мосту прояснил представитель УКХ города Орла Валерий Заставный.

По его информации, за семь с половиной месяцев ООО «РГС» освоило 80,7 миллиона рублей, т.е. 27,5% от суммы контракта.

– В том числе закуплены балки на сумму 53 миллиона, – сообщил Заставный. – Фактически выполнение работ составило 27,7 миллиона рублей. Не отработан даже аванс. Остаточная стоимость еще не освоенных средств по объекту – 212 миллионов. То есть за семь с половиной месяцев (почти половина срока, предусмотренного контрактом на выполнение работ. – Прим. ред.) вы освоили 10% средств. Если такими темпами строить мост, это – пять лет.

– Я сделал анализ нового графика работ – при закрытии движения и при двух этапах работ, – добавил Валерий Заставный. – По отдельным видам работ – монтажу пролетных строений 1 и 2 – график уже провален. Ремонт опор 1 и 2 – тоже провален, работа не выполнена, уже по новому графику. К устройству сопряжений тоже еще не приступали. Эти три вида работ должны предшествовать дальнейшей работе с механизмами для монтажа основных балок пролетных строений. То есть и по новому графику уже идет отставание.

Но и такой критический взгляд на «успехи» подрядчика господина Полевикова не смутил.

– Да, действительно, есть отставание, – признал он. – Причина – нехватка ресурсов… Но отставание, которое есть, не влияет критически на дальнейший монтаж, потому что основная отправная точка – это приход крана.

Таким образом, круг замкнулся.

Между тем, несмотря на упования мэрии на приход пресловутого крана к 1 апреля, трезвомыслящие наблюдатели отмечают, что это – нереальная дата. Ранее чем к 1 мая техника из Китая в Орел не дойдет, убежден депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков. Но это далеко не главная проблема. Корень всех бед, по мнению депутата, кроется в том, что изначально для производства работ на мосту Дружбы был выбран неподходящий подрядчик.

– Фирма «РГС» не профильная фирма, у них в уставе совсем другие виды работ записаны, – заявил Виталий Рыбаков, выступивший на совещании. – Они не специалисты, на мой взгляд, они не знают, что будут завтра делать.

– На мое обращение к товарищу Клычкову мне было отписано письмо за подписью Блохина, чтобы им вопросов не задавали – все вопросы, согласно 131-му закону – к городской администрации, – сообщил депутат и обратился непосредственно к Александру Муромскому: – И я вас хочу предостеречь: к этой фирме есть очень серьезные вопросы – и отвечать за все будете вы.

С точки зрения депутата горсовета Евгения Косогова, ситуацию можно исправить, если отбросить церемонии и применить к подрядчику жесткие штрафные санкции.

– Мы заранее с мостовиками предупреждали, что будут проблемы. Но определенные политические силы оказали содействие этой компании и помогли заключить контракт, – заявил Косогов. – Мы говорили: не делает РГС мосты – наймите мощную субподрядную строительную организацию. Но почему этого не было сделано? Я считаю, что «Амурстальконструкция» (субподрядчик. – Прим. ред.) с тем количеством наемного персонала, который сейчас работает, не тянет – вы очень серьезно отстаете от графика. Нам говорят, что мы кому-то должны. Но вот контракт – мы уже 50 миллионов лишних переплатили. Я понимаю, что у фирмы могут быть какие-то проблемы, но тем не менее эта компания должна строго выполнять все задания и предписания. Мы очень долго топчемся на месте ввиду того, что организационно позволяем подрядчикам так себя вести. Мы заказчик – и мы вправе требовать от исполнителя выполнить все, что прописано в контракте. Если у нас это не получается по каким-то причинам, то давайте обратимся к тем людям в областной администрации, которые этого подрядчика сюда привели. Давайте решать этот вопрос на уровне региона… Я не понимаю, почему мы так жалеем ООО «РГС», может, их нужно простимулировать? Сколько мы выставили штрафов? (360 тыс., затем еще дважды – по 100 тыс. – Прим. ред.). Это «семечки».

С Косоговым вынужден был согласиться Александр Муромский, предупредивший подрядчика:

– Не вынуждайте нас действовать более жесткими методами, а мы вынуждены будем пойти на них, если не увидим с вашей стороны обратной реакции.

Будут ли услышаны эти предупреждения – большой вопрос. Как известно, у главного «заказчика» и лоббиста ремонта моста Дружбы силами ООО «РГС» губернатора Клычкова претензий к подрядчику нет. Более того, он неоднократно заявлял, что держит ситуацию под контролем. И если «губернаторский контроль» и дальше будет осуществляться с таким же успехом, то по отремонтированному мосту раньше, чем через пять лет точно проехать не удастся.

Мария Печорина