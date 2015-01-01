Отряд»Лиза Алерт — Орёл» проведет родительское собрание 18+

Для всех, кто опасается за жизнь своих детей, родственников или свою собственную — специалисты поискового отряда «Лиза-Алерт» пригоовили просветительскую акцию. 12 апреля в 18:00 в клубе «Среда» на Посадской, 23 расскажут все детали, как защитить себя и своих близких от потери окружающих вас людей. В частности, особо будут рассмотрены правила безопасного поведения детей и взрослых в экстремальных ситуациях в городе (торговый центр, улица, транспорт) и лесу, а также правила, касающиеся интернета и тайминга.

Для желающих поучаствовать необходима регистрация по ссылке: https://pso-liza-aler-oryol.timepad.ru/event/698972/ Формат мероприятия не предполагает присутствие лиц, не достигших 18 лет.

 

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Опубликовано 11 Апр 2018 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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