20 ноября 2018



Отряд «Лиза Алерт» пригласил орловцев изучить на практике азы поисковой работы в лесу

24 ноября 2018 года отряд «Лиза Алерт» приглашает всех желающих на учения, которые пройдут в Орле, на стадионе перед Медведевским лесом. Регистрация участников с 12:00 до 13:00. Обучение пройдет в несколько этапов. На каждом этапе предусмотрена как теория, так и практика. Участники отработают работу с компасом, определение места и движение по навигатору, изучат основы радиосвязи и на себе испытают все прелести работы поисковой группы в лесу. Кроме того, будет организовано питание всех пришедших на учения, — сообщили группе «Лаза Алерт» в ВК.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2018 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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