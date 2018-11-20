Отряд «Лиза Алерт» пригласил орловцев изучить на практике азы поисковой работы в лесу

24 ноября 2018 года отряд «Лиза Алерт» приглашает всех желающих на учения, которые пройдут в Орле, на стадионе перед Медведевским лесом. Регистрация участников с 12:00 до 13:00. Обучение пройдет в несколько этапов. На каждом этапе предусмотрена как теория, так и практика. Участники отработают работу с компасом, определение места и движение по навигатору, изучат основы радиосвязи и на себе испытают все прелести работы поисковой группы в лесу. Кроме того, будет организовано питание всех пришедших на учения, — сообщили группе «Лаза Алерт» в ВК.