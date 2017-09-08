Отряд «Лиза Алерт» проведет «День открытых дверей»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 14 октября проведет «день открытых дверей» для вновь прибывших добровольцев и всех людей, желающих пополнить ряды людей, в свободное время занимающихся поиском пропавших.

Для детей будет работать #ШколаЛизаАлерт, где организаторы ответят на самые распространенный вопросы: «Что делать если ты потерялся в большом магазине или отстал от автобуса?», «Что необходимо взять с собой в лес?» и многое другое, что может пригодиться детям. Параллельно с обучением детей будет идти обучение их родителей. Завершит акцию полевая кухня и запуск фейерверка. Место и время встречи: футбольное поле Медведевского леса в 13:00.