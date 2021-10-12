Отряд “Лиза Алерт” зовет всех желающих помочь в поисках людей

В соцсетях появилось обращение ко всем неравнодушным людям, которым не безразлична чужая беда. К людям, которые готовы помогать другим и хотят присоединиться к отряду “Лиза Алерт”, но не знают, как это сделать. Или думают, что если нет возможности выехать в лес, то и помочь они не смогут. Сможете!

ДПСО «ЛизаАлерт» Орловской области регулярно выезжает на поиски пропавших людей, но ежегодно заявок становится все больше. Отряд работает по всему региону, и стратегически важно иметь обученный резерв в каждом крупном городе. Это позволит быстрее реагировать на поступившую заявку, а значит, у человека будет больше шансов вернуться домой живым и здоровым.

В отряде 24 направления, и в каждом нужны люди. Это инфорги, операторы группы коротких прозвонов, связисты, картографы, пилоты БПЛА, пресс-служба, инструкторы Школы «ЛизаАлерт», водители, пешие поисковики. Каждому, кто придёт, найдут задачу по силам. Поддержат и всему научат. Потому что самый ценный и важный ресурс отряда – люди.

Добровольцев Мценска ждут на вводную лекцию 16 октября в 13:00 по адресу: г. Мценск, ул. Ленина, д. 194, БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» (актовый зал). Всем пришедшим в этот день подробно расскажут о том, как работает отряд, ответят на все вопросы. Регистрация по ссылке https://forms.gle/mWKCYrriZJry1Nd87