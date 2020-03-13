«Оцифровка» недвижимости приходит на смену бумаге

При оцифровке документов, работа по оказанию учетно-регистрационных услуг становится более доступной и простой. Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали, что более половины всех кадастровый дел уже переведены в цифровой формат, а это не много ни мало, а 34 млн дел от всего объёма документов. Независимо от того, где в России расположен объект недвижимости, архивный фонд поможет быстро и точно решить вопросы по оказанию услуг учета и регистрации.

На 1 января 2020 года на архивном хранении в Кадастровой палате содержится около 62 млн кадастровых дел. В 2019 году доля переведенных в электронный вид кадастровых документов должна была достигнуть значения в 52 %. Кадастровая палата к началу 2020 года оцифровала более 34 млн кадастровых дел, что составляет 55 % архива кадастровых документов. К началу 2020 года полностью оцифрованы архивы 15 филиалов Кадастровой палаты: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Чукотского АО, Иркутской области, республик Коми, Марий-Эл, Калмыкии, Тывы, Хакасии, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии – Алании, Татарстана, Алтая.

В Орловской области специалисты также работают с документами, переводя их в цифровой формат. По данным на 10 марта 2020 года из 387 тысяч документов уже оцифровано 67 % кадастровых дел. В течении следующих нескольких лет оцифровку планируется в нашей области завершить полностью.