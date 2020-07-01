Ответ на публикацию

№23 (602) от 1 июля 2020 г.

24.06.2020 в газете «Орловская среда» № 22 (601) опубликована статья «Извинений не будет, а вот вопросы — пожалуйста».

В ответ на данную публикацию Территориальный отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Орловской области Юго- Западного МУГАДН ЦФО сообщает следующее.

Включение в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об автобусах лицензиата осуществляется через информационную систему Госавтодорнадзора — «ИС ГАДН». Регистрационные номера приказов о включении транспортных средств в реестр присваиваются исключительно данным ресурсом, а именно: №57.1804-искл/вкл, №57.1808-искл/вкл, №57.1819-искл/вкл.

Выгруженный в формате Excel из информационной системы «ИС ГАДН» реестр автобусов и размешенный на сайте Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Юго-Западного МУГ АДН ЦФО) (г. Брянск) (далее — Управление) заполняется при выгрузке автоматически и с той сортировкой данных, которая использовалась системным администратором перед выгрузкой реестра в таблицу Excel. Актуальный реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий, размещен на официальном сайте Управления с сортировкой по дате изменения информации.

На сайте Управления размещается реестр автобусов (Брянской, Курской и Орловской областей) с указанием даты размещения, а не даты окончания внесения изменений в реестр. На сайте была указана дата 02.06.2020г. следовательно, данные в реестре содержали все изменения вплоть до конца рабочего дня 01.06.2020 г.

30 автобусов МУП «ТТП» включены в реестр лицензий в информационной системе приказом о включении № 57.1819-искл/вкл от 02.06.2020 г.

Автобусы включаются в реестр лицензий в течении трех рабочих дней с момента подачи заявления на включение автобусов в реестр, т.е. автобусы поданные на включение в реестр по заявлениям одного дня могут быть включены в реестр с разницей в два дня.

Согласно ч.1 статьи 21 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ предоставляются лишь сведения из реестра лицензий. Размещение информации на официальном сайте Управления в сети Интернет об автобусах лицензиата, включенных в реестр лицензий, не регламентировано Положением о лицензировании, поэтому Управлением размещаются (хотя их размещение необязательно) только те данные, которые бы позволили пользователям информации почерпнуть минимально достаточный объем сведений о конкретном транспортном средстве.

Полная информация из реестра лицензий не может быть размещена на официальном сайте управления в сети интернет из-за ограничений, связанных с действием ФЗ «О защите персональных данных». Требования к количеству информации из реестра лицензий также устанавливаются соответствующими административными регламентами по предоставлению государственной услуги.

Предусмотренные пунктом 9 Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2019 года № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных автобусами» (далее — Положение) данные в Управлении имеются и при подготовке соответствующих приказов были проверены и включены в информационную систему Госавтодорнадзора — «ИС ГАДН». Следует отметить, что без внесения указанных сведений информационная система не позволит зарегистрировать приказ о включении в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об автобусах лицензиата.

Согласно пункту 25 Положения Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований, указанных в пунктах 7 и 8 Положения, осуществляется лицензирующим органом посредством плановых проверок лицензиатов, внеплановых проверок лицензиатов и плановых (рейдовых) осмотров автобусов лицензиата в порядке, установленном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, предусмотренных частями 2 — 10 статьи 19

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также федеральными законами, регулирующими осуществление лицензируемой деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Согласно пункту 37 Положения при проведении планового (рейдового) осмотра автобусов лицензиата устанавливается соблюдение лицензионных требований, предусмотренных подпунктами «а», «в» — «е» и «з» — «к» пункта 7 Положения.

На основании Планового (рейдового) задания на июнь 2020 года Территориальным отделом автотранспортного и автодорожного надзора по Орловской области Юго-Западного МУГ АДН ЦФО были проверены транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам города Орла и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении:

№ 47М «Госуниверситет УНПК — Спецавтобаза»;

№ 48М «Спецавтобаза — Госуниверситет УНПК»;

№ 126 «Микрорайон — Володарская РТС»;

№ 329 «Химмаш — п. Стальной Конь»;

№ 482 «п. Стальной Конь — п. Знаменка».

Автобусы, принадлежащие МУП «ТТП», осуществляющие транспортное обслуживание по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения оснащены контрольными устройствами тахографами, которые не соответствуют установленным требованиям (при внутрироссийских перевозках) Приказа Минтранса РФ от 13 февраля 2013 № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства».

По выявленным нарушениям должностным лицам МУП «ТТП», ответственным за выпуск на линию транспортных средств с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, направлено извещение о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 2 статьи 11.23 КоАП РФ.

По вопросу использования системы ГЛОНАСС сообщаем, что в соответствии с п.п. д) п.7 Положения установлено, что лицензиат обязан допускать к лицензируемому виду деятельности автобусы лицензиата, оснащенные в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2018 года № 153.

Вместе с тем, действие указанного постановления Правительства РФ приостановлено до 31 мая 2021 года на основании постановления Правительства РФ от 10.07.2019 года № 877 (с изм. от 28.04.2020 года) «О приостановлении действия Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

В связи с изложенным, при подготовке публикаций в газете «Орловская среда» и на Интернет-сайте http://orelsreda.ru по вопросам, относящимся к компетенции Управления, для получения полной и объективной информации рекомендуем направлять официальные запросы в адрес Управления.

Заместитель начальника Юго-Западного МУГАДН ЦФО — начальник ТО АТ и АДН по Орловской области

В.А. Шевелев