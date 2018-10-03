Ответ на публикацию

№34 (537) от 3 октября

Управляющая компания «Наш дом» представила в редакцию «Орловской среды» официальный ответ на публикацию материала «Тайны «Нашего дома» (№28 от 22 августа 2018 года), в котором рассказывалось о проблемах, с которыми сталкиваются жильцы дома №62 по улице Октябрьской. В соответствии с законодательством о СМИ «Орловская среда» публикует представленный текст ответа без изменений.

«Сведенья, опубликованные в статье «Тайны «Нашего дома» в №28 от 22 августа 2018 года не соответствуют действительности. Задолженность УК «Наш Дом» по состоянию на 1.01.2017 г. составляет 3,5 млн рублей, а не 7,5 миллиона. Бухгалтерский баланс был сдан в налоговую службу и принят ею.

По вопросу использования сборов с населения на обслуживание «брошенных» домов. На момент публикации так называемых «брошенных» домов на управлении в УК «Наш дом» не было. Денежные средства, которые поступают от жителей дома №62, зачисляются на лицевой счет данного дома, которые расходуются на содержание и текущий ремонт общего имущества только данного дома, о чем свидетельствуют акты выполненных работ и отчет управляющей компании. Таким образом, использование собранных денежных средств многоквартирного дома №62 по ул. Октябрьской на «брошенные дома» невозможно.

Акты выполненных работ, подтверждающие расходы на текущий ремонт общедомового имущества, которые не представлялись на подпись старшей по дому, относятся к периодам до 2016 года. В 2017–2018 годах по многоквартирному дому № 62 по ул. Октябрьской Сороковая С.А. подписывала все акты выполненных работ, копии этих актов передавались Светлане Александровне. Все работы, утвержденные общими собраниями собственников многоквартирного дома, проводятся при наличии денежных средств на лицевом счете дома.

Что касается отопительного периода, то 4 июля 2018 года УК «Наш Дом» получила акт проверки проведения мероприятий по подготовке к эксплуатации объектов теплоснабжения в условиях отопительного сезона 2018–2019 годов на многоквартирный дом № 62 по ул. Октябрьской от теплоснабжающей организации филиал ПАО «Квадра» Орловская генерация» за № 0407 АБ 18.

Что касается банкротства – ООО «УК «Наш Дом» никогда не находился в стадии банкротства юридического лица. Ни один поставщик коммунальных ресурсов никогда не обращался в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «УК «Наш Дом» банкротом. Данные сведения находятся в открытом доступе на сайте Арбитражного суда Орловской области.

В разделе о многочисленных переименованиях УК допущена ошибка в номере ЖЭУ. Изначально управляющая компания называлась не ЖЭУ №8, как указано в статье, а ЖЭУ№3. Что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и находится в открытом доступе на сайте ФНС.

В абзаце, касающемся сборов за проведение капитального ремонта, допущена серьезная неточность. В соответствии с ЖК РФ УК не занимается начислениями платежей за капремонт, не выпускает квитанцию, и, соответственно, не занимается претензионной работой по этому направлению. Данная функция возложена на НО «Региональный Фонд капитального ремонта».

Что касается работы с должниками – жильцы дома №62, просрочившие платежи по строке «содержание и текущий ремонт», находятся на постоянном контроле в управляющей компании «Наш дом». Им направляются претензии, а в крайних случаях компания вынуждена обращаться в суд. С большинством должников имеются соглашения по рассрочке суммы оплаты долга. По состоянию на 22 августа 2018 должников 2013 года практически нет. На 5 должников имеются исполнительные производства в службе судебных приставов.

Об аварийном обслуживании. В ООО «УК «Наш Дом» не поступал протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, в котором было бы принято решение об оплате аванса в размере 120 тысяч рублей ежегодно на аварийное обслуживание.

Между ООО «УК «Наш Дом» и МУП ЖРЭП (Заказчик) с 1 ноября 2015 года заключен договор на аварийное обслуживание инженерных сетей.

Отказов в выезде на устранение аварии на жилой фонд нашей управляющей компании не поступало. ООО «УК «Наш Дом» регулярно перечисляет денежные средства в адрес МУП ЖРЭП (Заказчик) за аварийное обслуживание.

Что касается упомянутого в статье якобы отсутствия технического паспорта, то он в доме имеется. По этому поводу имеются разногласия со старшей по дому – она предъявила корреспонденту решение общего собрания, где большинство жителей проголосовало за то, чтобы актуализировать паспорт дома. Представители управляющей компании утверждают, что в управляющую компанию протокол с таким решением не поступал.

Также в статье была допущена следующая неточность: в договоре управления домом отсутствует формулировка «деревянные окна». В договоре используется формулировка «деревянные конструкции».

Что касается экспертизы лифтов – оплата за экспертизу лифтов начисляется и выставляется жителям один раз в три года, а не как указано в статье «ежемесячно». Ежемесячно по строке «экспертиза лифта» показан по графе «долг» начисленная сумма только должникам. Более того, лебедки на лифтовое оборудование на доме установлены и долг в размере 250 тысяч рублей жителям в квитанции УК «Наш Дом» не выставляла.

Отчет за 2017 год по многоквартирному дому был предоставлен в установленный законом срок и утвержден на общем собрании собственников 24 апреля 2018 года, на котором работа УК «Наш дом» признана большинством присутствующих на собрании собственников удовлетворительной».

Директор ООО УК «Наш Дом» Л. В. Лагутченкова