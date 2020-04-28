28 апреля 2020



Озеленением города займется «Зеленстрой», хотя конкурс выиграла совсем другая фирма

17 апреля состоялся аукцион по выбору подрядной организации, которая будет заниматься созданием, содержанием и охраной зелёных насаждений и топиарных фигур в Орле в 2020 году. МУП «Зеленстрой», который традиционно выполняет эти работы, не смог участвовать в торгах, так как счета предприятия на тот момент были заблокированы. В результате победителем стало ООО «Производственно-коммерческая фирма «Содружество». «Зеленстрой» стал субподрядчиком. Как пояснил генеральный директор Юрий Козлов, муниципальное предприятие получит 99% прибыли от стоимости контракта, 1% — ПФК «Содружество». Стоимость контракта составляет 23,5 млн рублей.

В рамках работ по озеленению в этом году вдоль улиц, в скверах и парках будет высажено 5 тысяч деревьев, половина из них — в весенний сезон. По словам замглавы администрации Орла Евгения Гришина, уже высажено 1 260 деревьев. Сейчас работы ведутся на улице Комсомольской.

Саженцы появятся преимущественно на местах ранее спиленных деревьев. Перед посадкой территория очищается от пней спецтехникой.

Традиционно город украсят цветы. Более 200 тыс. растений планируется высадить на 82 клумбах. Как рассказал Юрий Козлов, высадка уже завершена в сквере Танкистов, сквере Героев-Комсомольцев и у памятника В.И. Ленину. Работы ведутся в сквере Л.Н. Гуртьева.

Также в сквере Танкистов сегодня установили первую топиарную фигуру — «Орден Отечественной войны». Всего в этом сезоне в областном центре будет установлено 35 топиарных фигур.

 

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Опубликовано 28 Апр 2020 в 18:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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