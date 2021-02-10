Памяти Александра Петровича Козлова





№5 (629) от 10 февраля 2021 г.

В ночь на 6 февраля 2021 года после продолжительной болезни скончался экс-губернатор Орловской области Александр Петрович Козлов. Он возглавил наш регион в феврале 2009-го, сложил губернаторские полномочия в феврале 2014-го и из жизни ушел тоже в феврале.

Как известно, об ушедших из жизни принято говорить только хорошее. Не будем отступать от традиции. Прежде всего вспомним, что перед тем как возглавить Орловскую область, Александр Петрович наработал солидный управленческий опыт – на губернаторскую должность он пришел из Министерства сельского хозяйства, где занимал пост замминистра. Неудивительно, что с новым губернатором жители области связывали надежды на улучшение жизни. И отчасти они оправдались (сейчас об этом как-то стали забывать). Так, издание «Коммерсант» привело ряд статистических данных, которые свидетельствуют о том, что при губернаторе Козлове мы жили далеко не так плохо, как сейчас. Например, по данным «Коммерсанта», «рождаемость увеличилась на 4,7% — с 10,6 на 1 тыс. населения в 2009 году до 11,1 тыс. в 2013-м (75-е место среди регионов РФ). Смертность за тот же период снизилась на 4% — с 17 до 16,3 на 1 тыс. населения (10-е место). Уровень безработицы в области сократился с 9,8% в 2009-м до 5,8% в 2013 году (67-е место по стране). Среднемесячная зарплата увеличилась почти на 62%— с 11,854 тыс. руб. в 2009 году до 19,186 тыс. руб. в 2013-м. Средняя пенсия выросла также на 62% — с 5,938 тыс. руб. в 2009 году до 9,639 тыс. руб. в 2013-м (43-е место)».

К безусловным достоинствам губернатора Александра Козлова можно отнести и ряд его личностных качеств – в частности, открытость и умение признавать свои ошибки.

— С Александром Петровичем Козловым мы часто общались – и когда он был губернатором, и когда покинул свою должность, — рассказал «Орловской среде» депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков. – Надо отдать ему должное: он управлял областью так, что о коррупционном беспределе, который начался после его ухода в 2014 году, не могло быть и речи. Да, его подводили некоторые кадры – и особенно одиозный замгубернатора Гармаш, как в свое время президента Ельцина подвел Чубайс. Сам же Александр Петрович был грамотным, профессиональным управленцем, никогда не вел себя высокомерно, как вельможа, никогда не действовал коварно, исподтишка, он не был злопамятным человеком.

27 февраля 2014 года: Александр Петрович Козлов прощается с «маленькой, но гордой» Орловской областью

В свою очередь мы как журналисты не можем не отметить уважительное и доверительное отношение экс-губернатора Орловской области к прессе: Петрович (как называли его в журналистских, и не только, кругах) не делил СМИ на своих и чужих, ко всем относился ровно, не уходил от неудобных вопросов на пресс-конференциях. А еще именно Александр Петрович Козлов, прощаясь с Орловщиной, назвал ее «маленькой, но гордой областью». И это была чистая правда.

Редакция «Орловской среды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Петровича Козлова.