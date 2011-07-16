Памяти Николая Володина
21 марта ушел из жизни известный политический деятель Николай Андреевич Володин. Редакция «Орловской среды» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Володина.
Предлагаем вниманию читателей очерк о Николае Володине, который в 2011 году нынешний главный редактор «Орловской среды», а тогда корреспондент газеты «Орловская правда» Татьяна Филева подготовила к 75-летнему юбилею Николая Андреевича.
16.07.2011
«Чудилка! Положи вилку, картошку надо брать руками», — говорит Николай Володин и показывает, как надо есть сваренную в кожуре эту самую молодую картошку. Мы сидим за столом в беседке на володинской даче, куда я приехала накануне его юбилея. Николай Андреевич угощает картошкой, огурцами и помидорами со своего огорода и рассказывает о своей жизни.
Война
Он был пятилетним мальчишкой, когда в его родное село Хотьково осенью 41-го пришли немцы. Перед их приходом те, кто не хотел жить под «фрицами», собрав нехитрые крестьянские пожитки, уходили из родных мест. Ушли и Володины. Так Николай Володин и его братья и сестры (а было их шестеро — мал мала меньше) оказались в партизанском крае. Жили на хуторе — в доме у дороги. Из окон дома виднелась опушка леса, и однажды Коля Володин увидел, как к этой опушке немцы привезли очень много людей. Их выстроили у заранее выкопанной траншеи. Застрочили пулеметы…
Полвека спустя он вернется на эту опушку, где расстреляли больше двух с половиной тысяч евреев и где сегодня стоит памятник.
— А знаешь, меня ведь тоже чуть не расстреляли, — рассказывает Володин.
Их со старшим братом Витей едва не поставил к стенке один из местных полицаев — но Бог миловал.
В родное село Володины вернулись только в сорок четвертом. Впрочем, села-то, собственно, и не было — вместо домов торчали печные трубы. Мать и шестеро ребятишек обитали в шалаше — и летом, и зимой. В холода в центре шалаша (а был он огромный — пять на десять метров) разводили костер и грелись.
Директор
Старший Володин, отец семейства, сгинул где-то на фронте. Мать прокормить шесть ртов не могла, так что работать Николай Володин начал с малолетства: местный пастух взял его к себе подпаском. Выглядел подпасок колоритно: в безразмерном плаще и таких же, безразмерных, галошах, которые приходилось привязывать к ногам веревками, чтобы не спадали. В дождь галоши мгновенно наполнялись водой.
А еще приходилось и землю пахать, и за бороной ходить. А вот в первый класс он пошел только в 10 лет…
После семилетки он решил стать медиком и приехал в Орел — поступать в медицинское училище. Но до экзаменов дело не дошло: Володин внимательно рассмотрел наглядные пособия для студентов, развешанные по стенам здания, и той же ночью сбежал домой. И пошел учиться в Глазуновский сельхозтехникум. Позднее окончил и институт.
Девять лет он был директором совхоза «Куликовский». В советские времена этот совхоз снабжал семенным картофелем едва ли не полстраны, и в период уборочной отгружали по 25 вагонов отборной картошки в сутки.
На полях Володин пропадал день и ночь и за время директорства сумел поднять урожайность в разы. Так, если в 1960-х годах в «Куликовском» собирали по пять-шесть центнеров зерна с гектара, то к 1974-му, когда Володин ушел из совхоза, собирали уже по 25 центнеров. Такая же картина с картофелем.
Естественно, до совхозного урожая было много охотников — любители поживиться за счет государства водились во все времена. И директору Володину порой приходилось отбивать народное добро с риском для жизни.
В одном из совхозных отделений (это что-то вроде бригад) работали сплошь судимые мужики. И как-то раз во время уборочной ночью Володин к ним наведался. И увидел такую картину: на зернотоке, куда только-только ссыпали зерно, стоит мужчина, а под мышкой у него скатанные мешки. Володин понял все сразу: мешки отнял, а мужику велел убираться прочь. Но не успел тот скрыться, как к Володину подбежал другой и схатился за голову: «Николай Андреич, что же вы наделали?! Теперь берегитесь! Он обиды не простит». Оказалось, что «мешочник» в том самом отделении был авторитетом: отсидел в общей сложности лет тридцать. Но, вопреки страшным предсказаниям, авторитет Володину мстить не стал.
Политика
Сегодня, вспоминая те времена, Николай Андреевич говорит, что ему больно. Больно за то, что за годы реформ произошло с нашим сельским хозяйством. Больно за брошенные деревни, зарастающие поля, за разваленные хозяйства. Больно как политику и как крестьянину, как человеку, выросшему и много лет трудившемуся на земле.
Он считает, что ликвидировать крупные хозяйства — колхозы и совхозы — было нельзя.
— В годы перестройки, когда я был первым секретарем Орловского обкома партии, наша делегация ездила во Францию, в провинцию Шампань-Арденн. И тамошний префект — умнейший, образованнейший человек — сказал мне прямо: «Господин Володин, куда вы идете? (речь шла о фермерских хозяйствах). У нас успешно живут и развиваются только крупные хозяйства — наподобие ваших колхозов и совхозов, а вот мелкие фермеры разоряются десятками — и никому нет до них дела». Я рассказал об этом Горбачеву, а того, что называется, понесло, раскричался… Ну после этого мне с ним разговаривать было не о чем…
С генсеком отношения у Володина — члена ЦК КПСС — действительно складывались очень сложно. Прямо сказать, не был Николай Андреевич сторонником тех преобразований, которые происходили в стране во время горбачевской перестройки.
На одном из пленумов ЦК (в 1990 г.) товарищи по партии попытались отстранить Горбачева от должности Генерального секретаря. Создали даже комиссию по подсчету голосов, и возглавил эту комиссию Володин. Но до голосования — и даже до внесения вопроса в повестку дня — дело так и не дошло. Потому что не смогли найти преемника. Володин предложил соратникам обратиться к тогдашнему председателю Совета министров Николаю Рыжкову — он казался достойной кандидатурой. Но Рыжков предложение отмел.
— А ведь всё в стране могло бы быть по-другому, — вздыхает Володин, — если бы он согласился. Я до сих пор с ним иногда встречаюсь, и каждый раз он мне говорит: «Только про это не напоминай!».
Нынешнюю власть Володину тоже есть за что покритиковать. Например, за неимоверное число чиновников, за излишнюю бюрократизацию.
— Не случайно ведь сейчас создают Народный фронт, — говорит Володин. — Власти нужна свежая кровь, новые люди, а не бюрократы, от которых нет пользы народу.
— Что касается экономики, — продолжает Володин, — мы говорим о рынке, а внутреннего рынка-то у нас практически нет. Ни предложить особо нечего, ни производить некому, — высказывает свое мнение Николай Андреевич. — Сейчас все говорят о модернизации. А что модернизировать? Торговать ресурсами бесконечно мы не можем, но, кроме сырья, у нас ничего нет…
Картошка
Из политики Николай Андреевич ушел четыре года назад, в 2007 году покинув кресло председателя облсовета. Сейчас — на заслуженном отдыхе. Впрочем, отдых — это только так называется. На самом деле Володин трудится не покладая рук на своем дачном участке. Здесь у него настоящее образцово-показательное хозяйство. Есть в хозяйстве Николая Андреевича и отрасль птицеводства: тридцать пестро-коричневых несушек исправно снабжают семейство Володиных (Николая Андреевича и его супругу Галину Сергеевну) свежими яйцами.
На даче у Володина растут, наверное, все овощи и фрукты, которые только могут расти в наших местах. В теплице — помидоры весом чуть ли не в полкило каждый, вдоль изгороди — виноград, на грядках — всякая всячина — от укропа до арбузов, а еще малина и смородина, вишни, сливы и яблоки и прочее, и прочее, и прочее. Все — изумительно вкусное, сама пробовала. Спрашиваю: какой секрет нужно знать, чтобы выращивать такой урожай?
— Секретов никаких нет, — отвечает Володин. — Чтобы добиться успеха в любом деле, нужно, во-первых, знание предмета, а во-вторых, труд. Я, например, каждый день встаю в шесть утра и раньше двенадцати не ложусь — занимаюсь хозяйством. Вот и результат.
Он показывает на стол, уставленный тарелками, накладывает мне молодой картошки и говорит:
- Положи вилку! Картошку надо брать руками!
Татьяна Филева
Опубликовано 16.07.2011, «Орловская правда»
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