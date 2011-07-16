Памяти Николая Володина

21 марта ушел из жизни известный политический деятель Николай Андреевич Володин. Редакция «Орловской среды» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Володина.

Предлагаем вниманию читателей очерк о Николае Володине, который в 2011 году нынешний главный редактор «Орловской среды», а тогда корреспондент газеты «Орловская правда» Татьяна Филева подготовила к 75-летнему юбилею Николая Андреевича.

16.07.2011

«Чудилка! Положи вилку, картошку надо брать руками», — говорит Николай Володин и показывает, как надо есть сваренную в кожуре эту самую молодую картошку. Мы сидим за столом в беседке на володинской даче, куда я приехала накануне его юбилея. Николай Андреевич угощает картошкой, огурцами и помидорами со своего огорода и рассказывает о своей жизни.

Война

Он был пятилетним мальчишкой, когда в его родное село Хотьково осенью 41-го пришли немцы. Перед их приходом те, кто не хотел жить под «фрицами», собрав нехитрые крестьянские пожитки, уходили из родных мест. Ушли и Володины. Так Николай Володин и его братья и сестры (а было их шестеро — мал мала меньше) оказались в партизанском крае. Жили на хуторе — в доме у дороги. Из окон дома виднелась опушка леса, и однажды Коля Володин увидел, как к этой опушке нем­цы привезли очень много людей. Их выстроили у заранее выкопанной траншеи. Застрочили пулеметы…

Полвека спустя он вернется на эту опушку, где расстреляли больше двух с половиной тысяч евреев и где сегодня стоит памятник.

— А знаешь, меня ведь тоже чуть не расстреляли, — рассказывает Володин.

Их со старшим братом Витей едва не поставил к стенке один из местных полицаев — но Бог миловал.

В родное село Володины вернулись только в сорок четвертом. Впрочем, села-то, собственно, и не было — вместо домов торчали печные трубы. Мать и шестеро ребятишек обитали в шалаше — и летом, и зимой. В холода в центре шалаша (а был он огромный — пять на десять метров) разводили костер и грелись.

Директор

Старший Володин, отец семейства, сгинул где-то на фронте. Мать прокормить шесть ртов не могла, так что работать Николай Володин начал с малолет­ства: местный пастух взял его к себе подпаском. Выглядел подпасок колоритно: в безразмерном плаще и таких же, безразмерных, галошах, которые приходилось привязывать к ногам веревками, чтобы не спадали. В дождь галоши мгновенно наполнялись водой.

А еще приходилось и землю пахать, и за бороной ходить. А вот в первый класс он пошел только в 10 лет…

После семилетки он решил стать медиком и приехал в Орел — поступать в медицинское училище. Но до экзаменов дело не дошло: Володин внимательно рассмотрел наглядные пособия для студентов, развешанные по стенам здания, и той же ночью сбежал домой. И пошел учиться в Глазуновский сельхозтехникум. По­зднее окончил и институт.

Девять лет он был директором совхоза «Куликов­ский». В советские времена этот совхоз снабжал семенным картофелем едва ли не полстраны, и в период уборочной отгружали по 25 вагонов отборной картошки в сутки.

На полях Володин пропадал день и ночь и за время директорства сумел поднять урожайность в разы. Так, если в 1960-х годах в «Куликовском» собирали по пять-шесть центнеров зерна с гектара, то к 1974-му, когда Володин ушел из совхоза, собирали уже по 25 центнеров. Такая же картина с картофелем.

Естественно, до совхозного урожая было много охотников — любители поживиться за счет государства водились во все времена. И директору Володину порой приходилось отбивать народное добро с риском для жизни.

В одном из совхозных отделений (это что-то вроде бригад) работали сплошь судимые мужики. И как-то раз во время уборочной ночью Володин к ним наведался. И увидел такую картину: на зернотоке, куда только-только ссыпали зерно, стоит мужчина, а под мышкой у него скатанные мешки. Володин понял все сразу: мешки отнял, а мужику велел убираться прочь. Но не успел тот скрыться, как к Володину подбежал другой и схатился за голову: «Николай Андреич, что же вы наделали?! Теперь берегитесь! Он обиды не простит». Оказалось, что «мешочник» в том самом отделении был авторитетом: отсидел в общей сложности лет тридцать. Но, вопреки страшным предсказаниям, авторитет Володину мстить не стал.

Политика

Сегодня, вспоминая те времена, Николай Андре­евич говорит, что ему больно. Больно за то, что за годы реформ произошло с нашим сельским хозяйством. Больно за брошенные деревни, зарастающие поля, за разваленные хозяйства. Больно как политику и как крестьянину, как человеку, выросшему и много лет трудившемуся на земле.

Он считает, что ликвидировать крупные хозяйства — колхозы и совхозы — было нельзя.

— В годы перестройки, когда я был первым секретарем Орловского обкома партии, наша делегация ездила во Францию, в провинцию Шампань-Арденн. И тамошний префект — умнейший, образованнейший человек — сказал мне прямо: «Господин Володин, куда вы идете? (речь шла о фермерских хозяйствах). У нас успешно живут и развиваются только крупные хозяйства — наподобие ваших колхозов и совхозов, а вот мелкие фермеры разоряются десятками — и никому нет до них дела». Я рассказал об этом Горбачеву, а того, что называется, понесло, раскричался… Ну после этого мне с ним разговаривать было не о чем…

С генсеком отношения у Володина — члена ЦК КПСС — действительно складывались очень сложно. Прямо сказать, не был Николай Андреевич сторонником тех преобразований, которые происходили в стране во время горбачев­ской перестройки.

На одном из пленумов ЦК (в 1990 г.) товарищи по партии попытались отстранить Горбачева от должности Генерального секретаря. Создали даже комиссию по подсчету голосов, и возглавил эту комиссию Володин. Но до голосования — и даже до внесения вопроса в повестку дня — дело так и не дошло. Потому что не смогли найти преемника. Володин предложил соратникам обратиться к тогдашнему председателю Совета министров Николаю Рыжкову — он казался достойной кандидатурой. Но Рыжков предложение отмел.

— А ведь всё в стране могло бы быть по-другому, — вздыхает Володин, — если бы он согласился. Я до сих пор с ним иногда встречаюсь, и каждый раз он мне говорит: «Только про это не напоминай!».

Нынешнюю власть Володину тоже есть за что покритиковать. Например, за неимоверное число чиновников, за излишнюю бюрократизацию.

— Не случайно ведь сейчас создают Народный фронт, — говорит Володин. — Власти нужна свежая кровь, новые люди, а не бюрократы, от которых нет пользы народу.

— Что касается экономики, — продолжает Володин, — мы говорим о рынке, а внутреннего рынка-то у нас практически нет. Ни предложить особо нечего, ни производить некому, — высказывает свое мнение Николай Андреевич. — Сейчас все говорят о модернизации. А что модернизировать? Торговать ресурсами бесконечно мы не можем, но, кроме сырья, у нас ничего нет…

Картошка

Из политики Николай Анд­реевич ушел четыре года назад, в 2007 году покинув кресло председателя облсовета. Сейчас — на заслуженном отдыхе. Впрочем, отдых — это только так называется. На самом деле Володин трудится не покладая рук на своем дачном участке. Здесь у него настоящее образцово-показательное хозяйство. Есть в хозяйстве Николая Андре­евича и отрасль птицевод­ства: тридцать пестро-коричневых несушек исправно снабжают семейство Володиных (Николая Андреевича и его супругу Галину Сергеевну) свежими яйцами.

На даче у Володина растут, наверное, все овощи и фрукты, которые только могут расти в наших местах. В теплице — помидоры весом чуть ли не в полкило каждый, вдоль изгороди — виноград, на грядках — всякая всячина — от укропа до арбузов, а еще малина и смородина, вишни, сливы и яблоки и прочее, и прочее, и прочее. Все — изумительно вкусное, сама пробовала. Спрашиваю: какой секрет нужно знать, чтобы выращивать такой урожай?

— Секретов никаких нет, — отвечает Володин. — Чтобы добиться успеха в любом деле, нужно, во-первых, знание предмета, а во-вторых, труд. Я, например, каждый день встаю в шесть утра и раньше двенадцати не ложусь — занимаюсь хозяйством. Вот и результат.

Он показывает на стол, уставленный тарелками, накладывает мне молодой картошки и говорит:

Положи вилку! Картош­ку надо брать руками!

Татьяна Филева

Опубликовано 16.07.2011, «Орловская правда»