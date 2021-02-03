Памятник врачу

№4 (628) от 3 февраля 2021 г.

Не так давно в Орле не было человека, который бы не знал доктора Владимира Ивановича Турбина, но признание жителями города его заслуг было, пожалуй, единственной, хотя и очень дорогой наградой. Доктор Турбин, по-настоящему великий человек, блестящий диагност с гениальной интуицией, достоин не просто памяти, но и памятника, установка которого уже давно назрела. Будущие поколения должны знать не только громкие имена известных деятелей, но и тихих героев, просто хорошо делающих своё дело на своём месте, без которых невозможна ни одна победа – ни в войне, ни в мире.

Владимир Турбин был настоящим дворянином, имеющим понятия о долге, совести и чести и живущим по христианским заповедям. Будучи монахом, он никогда не скрывал своей веры в Бога, несмотря на гонения со стороны государства. Скольких бойцов, командиров Красной армии и просто гражданских лиц спас он в оккупированном Орле, посчитать невозможно. Доктор Турбин вёл настоящую партизанскую войну в тылу врага и какое счастье, что среди его коллег не нашлось предателей. Но этот его подвиг родина отметила восьмимесячным тюремным заключением, и если бы не Н.Н. Бурденко, который назвал деятельность подпольного лазарета Турбина «выигранным сражением», судьба Владимира Ивановича сложилась бы ещё печальнее.

Но жизнь хороша уже тем, что в ней, хоть и изредка, но случаются приятные события. На прошлой неделе неравнодушные люди, собравшиеся в клубе «Среда», имели удовольствие принять участие в обсуждении проекта памятника нашему земляку, представленного известным скульптором Олегом Ершовым. Несмотря на то, что это был всего лишь эскиз, автору удалось передать характер врача, работающего бессменно, на износ, но всегда спешащего на помощь к очередному больному. Основной образ найден, осталось лишь довести его до совершенства, что скульптору неизменно удаётся.

И на самой пресс-конференции, и в разговорах с людьми, и в соцсетях пока не нашлось никого, кто был бы против установки памятника. Это говорит не только о том, что Турбин оставил по себе добрую память, но и о том, что город должен найти памятнику достойное место. Почему-то мне кажется, что городская власть не станет принимать в штыки народную инициативу. Может быть, память об уникальном враче поможет хоть на какое-то время объединиться всем общественным и политическим силам в определении наилучшего места для памятника ему. На пресс-конференции шел разговор о Бульваре Победы в той его части, что напротив больницы МОПРа. Это место со всех сторон удачное, но никто не будет отстаивать его, если вдруг найдется что-то ещё более бесспорное. Очень хотелось бы, чтобы депутаты горсовета высказались по этому поводу и, возможно, согласились бы. Или сделали бы своё предложение. От места зависит дальнейшая судьба проекта, т.к. натуральный размер памятника может быть определен с точной привязкой к конкретной архитектурно-пространственной ситуации.

Всем нам хорошо известно, сколько сил сегодня, в более чем сложной обстановке, отдают наши медики борьбе с неподатливой инфекцией! Конечно, для них важна адекватная оплата их без преувеличения героического труда, забота и об их здоровье, нормальные условия работы и отдыха. Врач всегда на передовой. Об этом нельзя забывать! Поэтому и установка памятника ВРАЧУ Владимиру Ивановичу Турбину именно сейчас была бы символична и более чем актуальна. Не только для нашей области, но и на федеральном уровне. В соцсетях уже сегодня немало откликов орловчан, живущих за границей и готовых поддержать инициативу своими взносами.

Памятник предполагается создать и установить на народные деньги, собранные путём добровольных пожертвований. Предположительная стоимость – 7-8 миллионов рублей.

Общественное движение «ГРАЖДАНЕ ОРЛА» любезно предоставило счёт для сбора средств.

Расчётный счёт: 40703810747000000268

ИНН: 5752079831

КПП: 575201001

ОГРН: 1185749007542

Банк: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045402601

Кор. Счёт: 30101810300000000601

С пометкой: добровольное пожертвование на памятник В. И. Турбину.

Людмила Парицкая