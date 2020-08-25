25 августа 2020



Пандемия не помешала Орлу начать эко-марафон

В Орле пройдет экологический марафон «Сделаем Орёл чище!». В его рамках управляющим организациям предлагается поактивнее заняться благоустройством и санитарной очисткой общего имущества во дворах многоквартирных домов. Владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, собственников и нежилых помещений в многоквартирных домах также просят привести в порядок прилегающие территории.

Присоединиться к экологическому марафону «Сделаем Орёл чище!» может каждый. Привести в порядок свой частный участок перед домом и собрать мелкий мусор на городской территории — это малая толика того, что может сделать ответственный горожанин, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Акция продлится до 19 сентября.

При этом управление городского хозяйства обращает особое внимание на старт озеленения: сейчас эти работы начинать преждевременно! Не рекомендуется сажать деревья и кустарники при температуре воздуха выше +15 градусов. Лучше начинать посадку новых растений не раньше начала октября, да и в этом случае стоит ориентироваться на погодные условия.

 

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Опубликовано 25 Авг 2020 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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