Пандемия не помешала Орлу начать эко-марафон

В Орле пройдет экологический марафон «Сделаем Орёл чище!». В его рамках управляющим организациям предлагается поактивнее заняться благоустройством и санитарной очисткой общего имущества во дворах многоквартирных домов. Владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, собственников и нежилых помещений в многоквартирных домах также просят привести в порядок прилегающие территории.

Присоединиться к экологическому марафону «Сделаем Орёл чище!» может каждый. Привести в порядок свой частный участок перед домом и собрать мелкий мусор на городской территории — это малая толика того, что может сделать ответственный горожанин, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Акция продлится до 19 сентября.

При этом управление городского хозяйства обращает особое внимание на старт озеленения: сейчас эти работы начинать преждевременно! Не рекомендуется сажать деревья и кустарники при температуре воздуха выше +15 градусов. Лучше начинать посадку новых растений не раньше начала октября, да и в этом случае стоит ориентироваться на погодные условия.