Парахина надо «пинать»?

№39 (618) от 11 ноября 2020 г.

Депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков выпустил на своем канале YouTube очередной видеоролик, в котором пообещал «пинать» чиновника Парахина.

https://www.youtube.com/watch?v=bmDYWFpmIn8

Поводом для такого обещания стал пресловутый «канализационный» вопрос, который Юрий Парахин так и не смог или не захотел решить, пребывая в должности главы Орловского района. Сейчас Парахин сменил эту должность на кресло мэра Орла, а жители деревни Овсянниково и поселка Вятский Посад остались один на один с проблемой неисправной канализации.

— В прошлом месяце глава Орловского района, в то время претендент на кресло мэра города Орла Юрий Парахин, дал большое интервью газете «Орловская искра», — напомнил депутат Рыбаков. – В интервью был затронут и «канализационный» вопрос в Вятском Посаде, о решении которого более двадцати лет говорят жители и который я неоднократно поднимал.

Со слов главы Орловского района, он знал о проблеме еще в 2017 году. Возникает вопрос: что все это время делал чиновник Парахин, которого, с его же слов, надо «пинать», чтобы он не бронзовел? Ответ простой: ничего. Глава Орловского района ни в чем не виноват. А вот жители во всем виноваты. Это они подключились к недостроенным сетям, заключили договоры и многие годы исправно платят. Также Юрий Парахин забыл упомянуть два момента.

Первое: наличие вступившего в силу судебного решения от 28 июля 2020 года, где черным по белому написано: «Обязать администрацию Орловского района Орловской области, МУП «Орловский теплосервис» прекратить сброс сточных вод из канализационной сети в водный объект — реку Рыбницу. Обязать администрацию Орловского района Орловской области организовать строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Виталий Рыбаков также прокомментировал кадры, снятые в Вятском Посаде 29 октября 2020 г.:

— Глядя на это строительное безобразие, где на колодец положили покрышку, а затем бетонную крышку, я уже предвижу ответ чиновников администрации Орловского района: денег нет. Но деньги есть на роскошные кабинеты, на отдельные туалеты в администрации Орловского района. Вот вам двойные стандарты. А на безопасность жителей поселка Вятский Посад денег нет.

Заметьте, прошло уже три месяца, и за это время сброс сточных вод в реку не прекращен, а строительство очистных сооружений даже не планируется.

Канализационные стоки в Вятском Посаде по-прежнему текут в реку

А теперь второе: в октябре этого года бизнесмен Парахин решил сбросить токсичный актив и передал несуществующие, по его же мнению, канализационные сети в ведение Образцовского сельского поселения. Что правильно для бизнесмена — то неприемлемо для чиновника, поставленного для обеспечения качественной и безопасной жизни налогоплательщиков, — констатировал Виталий Рыбаков.

Еще хуже ситуация с канализацией в деревне Овсянниково. Несмотря на заверения Юрия Парахина, данные на октябрьской сессии горсовета, канализационная система за 30 с лишним миллионов так и не работает. Об этом в ролике депутата Рыбакова рассказывают сами жители Овсянникова:

— Канализация у нас не работает и не работала ни одного дня. В районе переулка Рабочего она забита, и колодцы по Лесной улице все заполнены.

— От имени жителей Школьной улицы деревни Овсянниково: сколько мы бьемся, сколько мы пишем, сколько мы отправляем запросов: когда же нам сделают канализацию? Ну сколько можно? Вода «топит» наши огороды. Ну как еще и к кому обращаться? На каком углу кричать, чтобы обратили на нас внимание и сделали в конце концов канализацию?

— По нашим данным, на стадии проектирования канализационной сети деревни Овсянниково был запроектирован генератор на случай отключения электричества. Но недавно у нас на сутки отключили свет. Фекалиями была затоплена часть центральной улицы, где находится КНС, и также фекалии пошли на огороды жителей и на дороги. Хотелось бы уточнить: куда делся генератор с нашей КНС?

Заметим, видео датировано 26 октября, а 27 октября, на сессии горсовета, отвечая на вопрос депутата Рыбакова, Юрий Парахин заявил буквально следующее:

Канализация в Овсянниково — она рабочая, люди платят за использование этой канализации, канализация обслуживается.

«Рабочая» канализация в деревне Овсянниково

Получается, что 30 миллионов освоены, канализация принята, у чиновника Парахина претензий нет, — резюмировал Рыбаков, напомнив, что на этой самой сессии 27 октября Юрий Парахин единогласно, за исключением покинувших зал депутатов, был утвержден на должность мэра города Орла, и это несмотря на послужной список претендента!

С моей точки зрения, чиновника нужно оценивать по делам его, — убежден Виталий Рыбаков. – И 24 депутата городского совета, которых мы знаем поименно, теперь несут персональную ответственность перед жителями города за свой выбор. Формально Парахин, конечно, избавился от «канализационной» проблемы в Орловском районе. Но не совсем. Сейчас фекальные массы из Вятского Посада текут по Оке прямо к кабинету нового мэра. Может сейчас эта проблема станет для него более актуальной?

Также депутат заявил, что все проблемные вопросы, которые он поднимает, будут доведены до логического завершения:

Это и канализационный вопрос, и хищения на юбилейных объектах, и многие другие. Наша команда, как и прежде, будут держать чиновников в тонусе. И, конечно, «пинать» чиновника Парахина. По всем вопросам направлены документы в надзорные органы.

Когда верстался номер:

Когда данный материал готовился к печати, в редакцию «Орловской среды» пришла жительница деревни Овсянниково и принесла письмо, текст которого мы публикуем полностью. Речь в нем идет все о той же проблеме – неработающей канализации. Комментировать что-либо в данном случае считаем излишним.

«Здравствуйте, пишет вам жительница деревни Овсянниково, проживающая на улице Лесная.

Прочитала газету «Орловская среда» от 28 октября 2020 года, и моему возмущению нет предела. «Канализация в Овсянниково рабочая — заявил Парахин. — Люди платят». Мне интересно, с улицы Лесной кто-нибудь платит? И каким образом? Мой дом находится на углу перехода с улицы Лесной на переулок Рабочий, 36. Летом приезжали рабочие, откуда, я не уточняла, «продували» канализационную трубу. Сказали: «Надо копать. Приедем в понедельник». А вот в какой и какого года, не уточнили.

Я три года назад сделала прокол к дому, чтобы подключиться к центральной канализации. А вот открыть эту трубу не могу, потому что колодец заполнен. Ясно, что не чистой водой. И если я открою трубу, вся эта «мачмала» будет у меня под домом. У меня по уровню фундамент ниже колодца.

Спасибо вашей газете за статью. А то бы я так и сидела, ждала понедельника.

С уважением, Любовь А.»