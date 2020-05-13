Парк на стрелке в Орле получит новое имя

Комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории областного центра предлагает гражданам представить свои варианты названия парка, ограниченного обелиском 400-летия образования Орла и Богоявленской площадью. Предложения принимаются до 24 мая (включительно) на электронную почту uaig-orel2008@yandex.ru. В теме письма необходимо указать «Наименование парка».

Свои варианты также можно оставить на официальных страницах администрации города Орла в социальных сетях Facebook, Instagram и «Вконтакте». Неофициально эта общественная территория именуется «Парк 400-летия основания города Орла». Все поступившие предложения будут рассмотрены и учтены при принятии окончательного решения, — пояснили в пресс-службе городской администрации.