13 мая 2020



Парк на стрелке в Орле получит новое имя

Комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории областного центра предлагает гражданам представить свои варианты названия парка, ограниченного обелиском 400-летия образования Орла и Богоявленской площадью. Предложения принимаются до 24 мая (включительно) на электронную почту uaig-orel2008@yandex.ru. В теме письма необходимо указать «Наименование парка».

Свои варианты также можно оставить на официальных страницах администрации города Орла в социальных сетях Facebook, Instagram и «Вконтакте». Неофициально эта общественная территория именуется «Парк 400-летия основания города Орла». Все поступившие предложения будут рассмотрены и учтены при принятии окончательного решения, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 13 мая 2020 в 18:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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