5 ноября 2019



Парк Победы в Орле получит шанс на вторую жизнь

В голосовании по выбору общественных территорий приняли участие свыше 6 тысяч местных жителей. При этом определилась и уверенная тройка лидеров. Пальма первенства у пустыря между Наугорским шоссе и улицей Картукова (за нее проголосовали 1 156 человек, или 18,6%). На втором месте сквер по улице Ливенской (968 человек, или 15,6%). И замыкает тройку парк Победы (597 человек, или 9,6%).

Напомним, голосование завершится 17 ноября в 23.59. В понедельник, 18 ноября, итоги будут опубликованы на официальном сайте администрации Орла. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на рейтинговое голосование, которое состоится в декабре 2019 года в четырех точках города.

 

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Опубликовано 05 Ноя 2019 в 17:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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