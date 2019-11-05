Парк Победы в Орле получит шанс на вторую жизнь

В голосовании по выбору общественных территорий приняли участие свыше 6 тысяч местных жителей. При этом определилась и уверенная тройка лидеров. Пальма первенства у пустыря между Наугорским шоссе и улицей Картукова (за нее проголосовали 1 156 человек, или 18,6%). На втором месте сквер по улице Ливенской (968 человек, или 15,6%). И замыкает тройку парк Победы (597 человек, или 9,6%).

Напомним, голосование завершится 17 ноября в 23.59. В понедельник, 18 ноября, итоги будут опубликованы на официальном сайте администрации Орла. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на рейтинговое голосование, которое состоится в декабре 2019 года в четырех точках города.