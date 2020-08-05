Партийный проект за народный счет?

№28 (607) от 5 августа 2020 г.

В последнее время в орловских дворах массово стали появляться баннеры, информирующие граждан о том, что двор был благоустроен, благоустраивается либо будет благоустроен в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Баннеры, сделанные как под копирку, отличаются лишь тем, что о благоустройстве дворов гражданам сообщают разные депутаты горсовета – каждый в своем округе. При этом скромно умалчивается, что на самом деле дворы ремонтируются по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» и, само собой, за бюджетные, а не за партийные деньги.

Спору нет, «Единая Россия» действительно выступила инициатором федерального проекта «Городская среда», который направлен на благоустройство как дворовых территорий, так и общественно значимых объектов в российских городах. Было это еще в 2016 году, причем проект разрабатывался на федеральном уровне, а деньги на него выделяются как из федерального бюджета, так и из областного, и из муниципального. По сути за благоустройство своих дворов платят российские, в том числе и орловские налогоплательщики, а не партия «Единая Россия» и тем более не депутаты Орловского горсовета, чьи фамилии, напечатанные крупным шрифтом, красуются на баннерах. Но если уж орловские единороссы ставят себе в заслугу ремонт орловских дворов, то не следует умалчивать и о других заслугах. Аналогичные плакаты можно было бы, например, разместить в орловских маршрутках: «Цена проезда – 20 рублей. При поддержке депутатов от «Единой России». Или на стенах завода ПВХ: «Построен при поддержке депутатов горсовета от «Единой России». Или в школьных столовых. Или на коммунальных квитанциях. Да много еще где.

Если депутаты-единороссы испытывают трудности с выбором мест для размещения баннеров, можем подсказать. На улице Рощинской в Северном районе Орла есть, например, школа №13. Она находится на округе городского депутата-единоросса. А директор школы – депутат областного совета, тоже от «Единой России». Ниже – на снимке – ступеньки здания школы, которые находятся в непотребном состоянии уже много лет. Рядом – спортплощадка напротив школы.

Интересно, распространяется ли на территорию школы №13 партийный проект ЕР «Городская среда»? Очевидно, нет: во всяком случае никаких баннеров здесь не наблюдается. А так хотелось бы увидеть – с фамилиями депутатов, разумеется.