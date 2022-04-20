Пасха — великий праздник победы жизни над смертью

№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

24 апреля православные христиане отмечают Пасху— великий праздник победы жизни над смертью.

Один из самых важных для христиан дней на Страстной седмице — Великий Четверг, когда Церковь вспоминает события Тайной Вечери – именно тогда было установлено таинство Евхаристии.

В Страстную Пятницу, самый трудный день, вспоминается Крестная жертва Спасителя. Это — день Его страданий и смерти. Церковь скорбит о страстях Христовых. Вместо литургии в этот день совершаются Царские Часы. На вечерне выносят плащаницу, это символ положения Тела Христова во гроб. Далее — затишье дня покоя, Великой Субботы, и радость Христова Воскресения. Господь пришел в этот мир не для того, чтобы умереть, но для того, чтобы воскреснуть и подарить нам надежду на спасение от неизбежности смерти, отпущение грехов и жизнь вечную. Христиане празднуют принятие этой возможности.

В Светлое Христово Воскресенье и на Светлой Седмице жители Орла и области смогут приобщиться к всеобщей благодатной радости и побывать в местах, где их ждёт, как сказал митрополит Орловский и Болховский Тихон, духовное «утешение и успокоение».

24 апреля Духовно-православный центр «Вятский Посад» приглашает орловчан на празднование Светлого Христова Воскресенья. В 12.00 будет зачитано Пасхальное приветствие митрополита Орловского и Болховского Тихона. В 12.00 -14.00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов из Орла и Орловской области. В это же время будет проходить конкурс среди подворий «У нас в печи — лучшие куличи», а также мастер-классы от педагогов Духовно-патриотического центра «Вятский Посад». В 16.00 начнется Пасхальная Вечерня в храме Сретения Господня.

На следующий день, 25 апреля, в 19.00 в Орле на площади Ленина с большим концертом выступит хор Валаамского монастыря. Побывать на концерте и услышать благодатное духовное пение смогут все желающие.

Вот что сказал о приезде в Орел Валаамского хора митрополит Орловский и Болховский Тихон:

«Я бы хотел напомнить один эпизод из истории творчества Валаамского хора. Когда хор прибыл на остров Сахалин, то их привезли в только что построенный и освящённый Рождественский кафедральный собор Южно-Сахалинска. Мы ещё не знали, какова акустика в новом соборе и попросили исполнить несколько произведений. Когда Валаамский хор выполнил нашу просьбу, мы поняли, что акустика очень хорошая. Люди, которые, узнав о приезде коллектива, пришли в храм, сказали: «Хор Валаамского монастыря «взорвал» собор». Я надеюсь, что духовные произведения, исполненные этим замечательным коллективом, произведут удивительное воздействие на наши души.

В русском народе есть такая пословица: «К пустому колодцу за водой не ходят». Подвижники, которые жили на Валааме, в первую очередь построили Валаам духовно, а затем наполнили его прекрасными скитами и храмами. Эти люди пропитали остров своей молитвой. Святые отцы говорят: «Дух творит себе формы». Дух сотворил то, что мы имеем на Валааме. И это не просто красивые здания и сооружения. Мы приобщаемся не только к культуре наших предков, а к духовной составляющей, которая там остаётся по сей день. Ведь ничего не уходит. Почему мы поклоняемся мощам святых угодников Божиих? Потому что, почитая святые мощи, мы приобщаемся к святости этих людей. И именно поэтому люди приезжают на Валаам, чтобы пропитаться, говоря светским языком, тем духом, который там естественно остаётся и продолжается в молитвах насельников Валаамского монастыря. Паломники в этом святом месте получают духовное утешение и успокоение, которое всем необходимо в наше непростое время».

С 27 апреля по 3 мая в городе Орле по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона пройдет VII православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», организованная Орловской митрополией, выставочным обществом «Уральские Выставки» и АНО «Возрождение». В проекте участвуют крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви.

Торжественное открытие выставки состоится 27 апреля в 12:00 и начнется с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Эта выставка посвящена 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царственной страстотерпицы Александры Федоровны Романовой. В Орел будут привезены экспозиции, повествующие о духовном подвиге этих Божиих угодников, каждый из которых шел своим путем к святости.

Главными святынями православной выставки станут икона преподобного Сергия Радонежского и частица мощей святителя Афанасия Ковровского.

На выставке-ярмарке будут представлены иконы, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия.

В рамках выставки запланирована культурно-просветительская программа: посетители смогут поучаствовать в беседах со священниками, посмотреть православные фильмы, посвященные преподобному Сергию Радонежскому.

Место проведения выставки-ярмарки: г. Орел, Михаило-Архангельский переулок, 20, территория Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, в последний день — с 10:00 до 16:00.

Как отмечает Орловская митрополия, православные выставки-ярмарки — это удивительное событие в жизни города, куда съезжаются участники со всех концов света, из далеких монастырей и храмов из российской глубинки и ближайших мест.

Выставка становится праздником православной культуры, местом для общения, а также это возможность получить ответы на многие вопросы для людей, которые только делают первые шаги к Православию.

Подготовлено по материалам сайта «Правмир», информационно-аналитического отдела Орловской митрополии, администрации г. Орла, Духовно-православного центра «Вятский Посад»

Цитата:

«Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) сказал удивительные слова, которые нужно воспринимать, как заповедал старец, с верой и мужеством. Он сказал: «Россия, будь такой, какой ты нужна Христу». Эти слова — не выдуманные, а исходящие из самого сердца духовной жизни псковской земли, Псково-Печорского монастыря».

Митрополит Тихон Шевкунов

К сведению:

Орловская епархия отправила 10 тонн гуманитарной помощи для беженцев

Орловская епархия отправила гуманитарный груз для вынужденных переселенцев из Донбасса. Собор помощи проводился во всех храмах епархии по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

На призыв о помощи прихожане откликнулись сразу же. Орловские верующие приносили в храмы продукты, питьевую воду, средства гигиены и предметы быта. Гуманитарный груз для тех, кто сейчас особо нуждается в поддержке, собрали за считанные дни.

Помощь приходы свозили в Свято-Успенский мужской монастырь города Орла. Сортировка груза заняла два дня. В итоге получилась большая посылка весом 10 тонн.

Перед отправкой помощи для беженцев митрополит Тихон совершил молебен и окропил посылку святой водой.

I православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», организованная Орловской митрополией, выставочным обществом «Уральские Выставки» и АНО «Возрождение». В проекте участвуют крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви.

Торжественное открытие выставки состоится 27 апреля в 12:00 и начнется с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.