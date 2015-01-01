Пассажиров поездов попросили быть активнее и сообщать обо всех правонарушениях и происшествиях

Штаб ЛО МВД России на станции Орел напомнил орловцам, что эффективность работы сотрудников полиции напрямую зависит и от того, насколько активно граждане будут сообщать об известных им фактах преступной деятельности. Лишь своевременное сообщение в полицию о совершенных противоправных деяниях позволяют правоохранителям действовать быстро, эффективно, раскрывать «по горячим следам» преступления и задерживать подозреваемых.

Если Вам стало известно что-либо о готовящихся или совершенных преступлениях или правонарушениях просим сообщить по телефонам дежурной части ЛО МВД России на станции Орел: 8 (4862) 73-56-58, факс: 8 (4862) 73-42-41.

Прием и регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в дежурной части ЛО МВД России на станции Орел осуществляется круглосуточно, и подлежит обязательному приёму независимо от места и времени их совершения.

Заявления о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии могут поступать в дежурную часть в письменном виде, по почте, по информационным системам общего пользования, по факсу либо иному виду связи. Можно принести заявление как лично, так и передать через представителя. При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 УК РФ. Заявления и сообщения граждан кроме сотрудников дежурной части вправе принять любой сотрудник полиции. Обращаем внимание, что сотрудники полиции не вправе отказывать в приеме заявлений и сообщений под предлогом обслуживания другой территории, работы в другом подразделении и по иным причинам. Отказ или препятствие в регистрации заявления граждан сотрудниками полиции является грубым должностным правонарушением.

Вы можете обжаловать неправомерные действия сотрудников полиции ЛО МВД России на станции Орел в вышестоящие инстанции (УТ МВД России по ЦФО — г. Москва, улица Леснорядская, 11/13; телефоны дежурной части: 8 (499) 264-68-34 или 266-97-97; телефон доверия: 8 (499) 266-94-05. Электронный адрес: utcfo@rnvd.ru) и надзирающие органы (Орловская транспортная прокуратура — г. Орел, Привокзальная площадь, д. 1 Телефон: 8 (4862) 54-40-01, 54-45-02, факс: 8 (4862) 54-45-11).